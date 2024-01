Un impresionante crecimiento en aperturas y récord de permanencia de usuarios en el cierre de 2023 de Urban Campus

El crecimiento exponencial de Urban Campus duplica su presencia y comunidad en 2023

La compañía logra una posición pionera en la transformación experimental del usuario coliving a través de la tecnología

Varios estudios demuestran el impacto positivo del modelo de vida coliving en la salud mental y física de sus residentes

Madrid, enero de 2024. Urban Campus, líder en el sector del coliving, comparte sus logros y aprendizajes obtenidos durante el año 2023. La compañía se fundó en París consolidando sus primeras operaciones en Madrid y, desde entonces, ha logrado redefinir la forma en la que se vive en las ciudades, posicionando el asset class del build to rent como líder en el sector inmobiliario. Este año ha sido particularmente destacado, ya que Urban Campus ha duplicado la cantidad de edificios que operan y, por ende, duplicado su comunidad.

Desde 2016, Urban Campus se ha consolidado como líder en el build to rent en España y Francia, la compañía opera actualmente 9 espacios en España y tiene 30 proyectos en desarrollo en toda Europa. En 2020, Urban Campus lanzó el primer Coliving Impact Report, con el objetivo de compartir su conocimiento y destacar el impacto positivo que el coliving tiene en sus inquilinos y cómo influyen estos nuevos modelos de vivienda en el ecosistema inmobiliario. Este año, con el significativo aumento en presencia, su informe anual adquiere una relevancia aún mayor con interesantes conclusiones para el sector.

El perfil del usuario de Urban Campus Con la apertura de nuevos edificios, se ha observado una evolución en el perfil de clientes, la edad media de los inquilinos ahora es de 35 años, con un 42 % viviendo en pareja y un 58 % solteros. El 73 % vive solo, y todos comparten la característica de no tener hijos. En cuanto a la situación personal, el 67,9 % trabaja por cuenta ajena, el 9,4 % son emprendedores, el 5,7 % trabajadores autónomos, el 3,8 % funcionarios públicos y el 13,3 % tiene otras ocupaciones.

Para mantener la conexión y el sentido de pertenencia, la compañía lanzó una aplicación para miembros que ha sido un éxito, con el 92 % de los inquilinos participando activamente. Además, gracias a diferentes iniciativas como la formación de clubs con un miembro líder y sesiones de cocreación para comprender las necesidades y gustos de los residentes, han logrado ofrecer experiencias personalizadas para cada edificio. Así, los colivers, son los creadores y dueños de su propia experiencia, lo que lo convierte en un modelo de negocio más fácilmente escalable. “Creemos que el crecimiento va más allá de la expansión del negocio, es un aprendizaje constante y la mejora de nuestras prácticas. Nuestra dedicación a la co-creación, retroalimentación regular y la adaptabilidad a las necesidades de nuestros inquilinos nos permite evolucionar y mejorar continuamente”, explica Ana Martínez de Lizarrondo, Head Operations en Urban Campus.

La operadora líder en build to rent colabora desde 2023 con nuevas ONG como Fundación Ocean Born o Cruz Roja y negocios locales como Prana Yoga y Saboriz, contribuyendo al desarrollo de barrios sostenibles y vibrantes, al mismo tiempo, estas asociaciones refuerzan el compromiso con la comunidad y el bienestar social.

Urban Campus va más allá de ser un lugar para vivir; es un espacio donde los inquilinos pueden conectar, desarrollar un sentido de pertenencia y disfrutar de una experiencia enriquecedora y satisfactoria. La combinación de conveniencia y compromiso social ha demostrado tener un impacto positivo en la reducción de niveles de estrés y en la mejora del bienestar físico y mental de sus residentes.

La compañía cuenta con grandes resultados también en cuanto a periodos de permanencia de sus inquilinos con una media de 1 año y su estancia más larga supera ya los 4 años. “Los inquilinos que se quedan en nuestros colivings a largo plazo suelen sentirse más cómodos y familiarizados con su entorno, lo que los lleva a asumir roles activos en la comunidad, por eso potenciamos los alquileres de media y larga estancia”, puntualiza Ana Martínez de Lizarrondo, Head Operations en Urban Campus

Urban Campus está comprometido con un aprendizaje y crecimiento permanentes. Continúan estudiando las tendencias de la industria, solicitando feedback y ajustando sus prácticas para mejorar la experiencia de su comunidad.

Sobre Urban Campus Urban Campus fue fundada en 2016 en París con la misión de cambiar la forma en que se vive en las ciudades. Es el primer operador de edificios completos de coliving.

Con un ADN propio, basado en cubrir las nuevas necesidades residenciales de los jóvenes profesionales en las grandes ciudades, ofrecen edificios de calidad, crean comunidad y aportan una nueva experiencia residencial.