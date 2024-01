‘Buffet Paraíso’, el cortometraje de Hampa Studio que verá la luz en el año 2024

Al adentrarse en el apasionante universo de la animación, Hampa Studio, el reputado estudio español ganador de un Goya, comparte un adelanto de su último cortometraje en producción: Buffet Paraíso. El proyecto en cuestión, obra de Héctor Zafra y co-dirigido por Santi Amézqueta, verá la luz este 2024 y promete cautivar al público con su enfoque surrealista y su nivel artístico distintivo.

Héctor y Santi, quienes gestaron el proyecto desde su estudio CiervoAlto Animation, cuentan que la idea original surgió a partir de unas ilustraciones de Héctor: "Dibujé a varias personas engullendo comida sin parar”, explica su creador, “a raíz de eso, me imaginé todo un mundo que giraba alrededor de banquetes gigantes, grandes bandejas repletas de comida y comensales que no paraban de comer".

Con esa primera chispa construyeron una narrativa surrealista, pero que actúa como una durísima crítica a la cultura del consumo y el exceso que hará reflexionar al espectador. En sus mismas palabras: “En este caso, utilizamos el comer como una metáfora de todos aquellos placeres a los que sentimos la necesidad de recurrir en nuestro día a día. ¿Qué ocurre cuando has terminado y has comido en exceso? Pues que te invade una sensación de culpa y vacío que solo remitirá cuando vuelvas a comer, reiniciando el ciclo”.

Álvaro García, productor ejecutivo en Hampa Studio, cuenta que el proyecto llegó al estudio en un estado más avanzado del habitual, por lo que el primer contacto con Buffet Paraíso ya fue con una primera animática terminada. "El impacto fue inmediato. La narrativa visual y la fuerte personalidad que prometía el cortometraje capturaron la atención de todo el equipo desde el principio. Hampa Studio no suele buscar la producción de cortometrajes, pero ante la gran calidad de este proyecto nos vimos obligados a entrar", confiesa el productor.

Aunque el proceso fue complejo, tomando al equipo de producción más de dos años conseguir la financiación, admiten estar más que satisfechos con el resultado. Roger Torras, co-productor, destaca la participación de todos los implicados en hacer este proyecto realidad; desde Hampa Studio en Valencia, CiervoAlto y WKND en Barcelona, hasta DISNOSC en Francia. “También fue muy importante conseguir premio Movistar+ en el festival Weird y la colaboración de la empresa de software TVPaint, programa con el que se ha animado el cortometraje”, explica Roger, “y la distribución internacional a cargo de la prestigiosa Miyu en Francia es una certificación del buen trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años”.

Ahora, Buffet Paraíso se prepara para dejar su huella en festivales internacionales y nacionales, siendo su primera aparición en este país en el festival Weird a finales de este año. Este banquete visual promete ser un festín para los sentidos y una obra que invita a la reflexión en torno a los placeres y excesos de la vida moderna. Esta es la nueva apuesta de Hampa Studio para consolidar su posición en el panorama internacional de la animación.