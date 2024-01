2023; resumen de un año de cambios y oportunidades

En 2023, la economía y la política, tanto a nivel regional como global, se han caracterizado por una dinámica convulsa que provoca niveles crecientes de incertidumbre tanto para las personas como para las empresas.

En este contexto, el medio internacional Go Aragón se ha consolidado como una fuente confiable para quienes buscan información desde un enfoque relacionado con la comunidad, el tejido empresarial y el potencial que pueden alcanzar estas organizaciones. Además, este periódico digital es un medio de referencia para la proyección internacional de la Comunidad de Aragón.

Go Aragón se consolida, más de 7 millones de páginas vistas en sus medios Actualmente, este portal ofrece 5 versiones: castellano, inglés, francés, chino y árabe. A lo largo de 2023, la primera de ellas ha superado los 800.000 usuarios únicos, las 2,5 millones de visitas y las 6 millones de páginas vistas. A su vez, la versión en francés ha contado con 250.000 usuarios, 700.000 visitas y 2,1 millones de páginas vistas. Por último, la plataforma en inglés de Go Aragón fue visitada 300.000 veces por 90.000 usuarios que han visto más de 700.000 páginas.

En cuanto a los contenidos, durante 2023, esta plataforma ha relatado múltiples iniciativas y proyectos. Algunos de ellos son los de Deusens, Ingeobras, Agrostock y Tervalis. Además, Go Aragón ha entrevistado a actores de relevancia en el tejido empresarial regional y nacional como Nacho Torre, director de marketing de Ibercaja; Laura Ros, directora general de Volkswagen España; Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE), y Alejandro Cebrián, director general de Edelvives. Este medio también ha entrevistado y mantenido conversaciones con la embajadora de Canadá en España, Wendy Drukier; su homólogo de Japón, Takahiro Nakamae; el embajador de la India en España, Dinesh K. Patnaik o el cónsul en Barcelona de este país, Yasushi Sato, son algunos ejemplos, asimismo, ha conversado con profesionales de prestigio como el abogado Jaime Navarro y la diseñadora Xiu Mian Liu.

Por otro lado, este periódico ha publicado entrevistas con representantes políticos e institucionales como Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca; Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel, y Cristina Sánchez, directora del Pacto Mundial de la ONU en España.

Los ciclos de oportunidades de negocios de Go Aragón continúan en 2024 Este medio también ha destacado por organizar el Ciclo de Oportunidades de Negocio en Asia. Este evento se ha desarrollado en tres jornadas distintas en las que se ha puesto el foco en las economías de China, Japón e India. En todos los casos, el objetivo es afianzar vínculos con estos países y difundir las potencialidades disponibles para las empresas locales.

En 2024, estas actividades tendrán continuidad. Con respecto a esto, no solo habrá jornadas dedicadas a oportunidades de negocios en Asia, sino también a otros mercados como Reino Unido y Canadá.

En un contexto incierto para las empresas, la comunidad y las instituciones políticas, Go Aragón ofrece información confiable. Además, este medio internacional proyecta distintas actividades económicas y culturales de esta región al extranjero.