SmartCultivo; la revolución y el futuro del sector de la agricultura

El mundo se encuentra en constante desarrollo, la vida evoluciona conforme al avance de las ciencias modernas, y la agricultura no es la excepción. Los cultivos agrícolas modernos combinan el conocimiento de los agricultores con herramientas tecnológicas, como software especializado y el internet de las cosas, o IoT (Internet of Things).

Estas combinaciones se materializan en cultivos inteligentes, que permiten a los agricultores monitorizar sus plantaciones en tiempo real, a través del software y los dispositivos conectados a internet. En este contexto, cada vez surgen más propuestas enfocadas hacia estas soluciones tecnológicas especializadas, como el proyecto colombiano SmartCultivo.

Cultivos inteligentes Los cultivos inteligentes utilizan las herramientas tecnológicas para predecir cambios adversos en las plantaciones, así como monitorizar variables climáticas y generar alertas ante determinados escenarios. Asimismo, sus funciones permiten automatizar el riego, aumentar la eficiencia en la fertilización e incluso controlar plagas y enfermedades. Además, al hacer las aplicaciones de productos agroquímicos y fertilizantes de forma más eficiente, se disminuyen los desperdicios y se protegen los suelos y fuentes hídricas, lo que beneficia a su vez al medioambiente.

Todos estos recursos se materializan en un aumento de la productividad en los cultivos, puesto que permiten optimizar recursos, aumentar la eficiencia y reducir los costes del ciclo productivo. Además, la automatización de las funciones permite establecer mecanismos de control en los procesos de cultivo, lo que ayuda a reducir los márgenes de error y mejorar la calidad del resultado final.

Gracias a sus múltiples beneficios, estos cultivos inteligentes han empezado a marcar tendencia en el sector agrícola, con diversos proyectos e iniciativas alrededor del mundo que buscan desarrollar soluciones tecnológicas en este ámbito. En Colombia, una de las propuestas que está ganando terreno es SmartCultivo, una plataforma sencilla e intuitiva para las empresas agroindustriales.

¿Cómo se configura SmartCultivo? SmartCultivo es una iniciativa desarrollada por Jimmy Santiago, MBA en Negocios Agrícolas y experto en TICs, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector tecnológico y agroindustrial. También es CEO y fundador de Aplicaciones Corporativas o Apps Corporativas, una empresa dedicada al desarrollo de software y consultoría en agrotecnología, desde la cual se desarrolla una serie de aplicaciones dedicadas a la agricultura.

Entre ellas están Lluviapp, Meteoapp y SmartCultivo, una completa plataforma multicultivo que incursiona en el mundo de la agricultura digital. Esta herramienta está diseñada para tener el control del cultivo desde la siembra hasta la exportación. Todo esto, en un solo sistema de información, el cual puede integrarse con dispositivos electrónicos en campo para lograr cultivos más eficientes y rentables.

Su funcionamiento utiliza módulos profesionales avanzados, junto con estaciones meteorológicas equipadas con sensores. Estos mecanismos, en conjunto con la plataforma, proporcionan una gestión y monitoreo completo de los cultivos. Además, este sistema no se limita únicamente a empresas agroindustriales, ya que puede ser utilizada por técnicos, productores y agricultores de todo tamaño en el sector.