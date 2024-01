Lista Séptima ofrece numerosos beneficios a la hora de alquilar un barco

El alquiler de barcos ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, convirtiéndose una opción atractiva para aquellos que desean disfrutar de unas vacaciones en el mar. No obstante, también lo es para los propietarios de embarcaciones que buscan tener un beneficio económico.

Hasta ahora, solo las embarcaciones matriculadas en lista sexta tenían la posibilidad de ser alquiladas. Sin embargo, la plataforma Lista Séptima abre un panorama completamente nuevo, donde cualquier propietario que lo requiera podrá alquilar barco. Esta estará disponible el próximo año, a partir del mes de julio.

Beneficios de poner en alquiler un barco Antes de optar por poner en alquiler un barco es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, es necesario tener el barco en buenas condiciones y tener la ITB o el seguro en regla. No obstante, también puede presentar atractivas ventajas.

La entrada de dinero adicional constituye uno de los principales beneficios de alquilar barco. Además de representar una fuente ingresos, el dinero obtenido puede utilizarse para cubrir los gastos de mantenimiento. Este aspecto es especialmente relevante, ya que el mantenimiento de una embarcación suele ser costoso. En general, el coste se aproxima al 10 % del valor total de la misma. Por tanto, contar con un flujo constante de ingresos provenientes del alquiler permitirá a los propietarios hacer frente a estos gastos de forma más sencilla y mantener su barco en un óptimo estado.

Lista Séptima: una opción rentable para los propietarios de embarcaciones que desean alquilar En este contexto, Lista Séptima se presenta como un aliado para aquellos propietarios que desean publicar y alquilar sus barcos de forma segura y rentable. Esta empresa, cuyo lanzamiento está programado para el 1 de julio de 2024, ofrece una serie de aspectos diferenciales que la convierten en una opción destacada en este mercado.

En primer lugar, la compañía se especializa en barcos particulares. Esto significa que su enfoque se centra en las necesidades y demandas de los propietarios de embarcaciones. Gracias a esto, el cliente podrá contar con un servicio más personalizado y adaptado a sus circunstancias. Además, la empresa no cobra ninguna comisión al propietario por el alquiler de su barco.

Otro aspecto diferencial es su compromiso con el asesoramiento directo a los propietarios. La empresa se encarga de ofrecer toda la información necesaria para que estos puedan tomar decisiones informadas sobre el alquiler de su barco. Esto incluye consejos sobre cómo establecer un precio competitivo, qué medidas de seguridad implementar o cómo redactar un contrato sólido que proteja los intereses de ambas partes.

