FATBEAT! presenta el día 4 de febrero su nuevo proyecto artístico y discográfico en la Sala Galileo de Madrid

El día 4 de febrero a las 20 horas, en la Sala Galileo de Madrid, es la fecha elegida por FATBEAT! para presentar la primera parte de su último proyecto artístico y discográfico: una trilogía llamada TWO PLANETS que incluye 3 vinilos, con sus tres cómics correspondientes en torno a un relato de ciencia ficción guionizado por ellos con la colaboración del dibujante Ivan Mejias (Los asesinos del cómic).

Este ambicioso proyecto pretende trascender lo puramente musical, adentrándose en otros terrenos estéticos con una propuesta muy estimulante y que plantea retos al oyente-lector. TWO PLANETS se podrá adquirir, en su primera entrega, en la web de FATBEAT! a partir del día 8 de febrero.

El argumento de TWO PLANETS comienza durante un ensayo en su local, los integrantes de FATBEAT! tienen una insólita experiencia sensorial en la que contactan con una entidad desconocida que les habla en una extraña lengua a través de los amplificadores. A partir de entonces sólo piensan en reunirse de nuevo con esa figura femenina y, pese a las enormes dificultades que conlleva, consiguen viajar al espacio inspirados por una fuerza sobrehumana.

En busca de lo desconocido y con mil preguntas sin respuesta, lo que encuentran supera sus expectativas: tras tomar conciencia de su situación regresan a la Tierra, portadores de un mensaje que lo cambiará todo.

FATBEAT! está formada por 5 músicos de perfiles diferentes y complementarios y se plasma en un sonido contundente y original, en un discurso que no pierde de vista la improvisación como vehículo expresivo, y en la búsqueda consciente de texturas de gran calibre, generando siempre una conexión con el público. Ellos son: Mario Quiñones (Guitarra), Miguel Benito (Batería), Andrés Miranda (Saxo), Daniel Moreno (Bajo eléctrico), Lorea Aranzasti (Voces y violín) y Alberto Morales (Piano y teclados).

FATBEAT! se perfila como una banda sólida en el panorama musical madrileño. Después de 14 años de andadura el quinteto pone en escena su propuesta personal y ecléctica, defendiendo un repertorio de temas propios, que hunde sus raíces en numerosas referencias como el jazz, el pop, la electrónica, el hip-hop, rock, etc.

El proyecto toma cuerpo con el lanzamiento de su primer disco Fatbeat en 2013. En 2015 graban su segundo disco Animals, y en 2018 su tercer álbum titulado Coins & Bones.

En su larga trayectoria, FATBEAT! ha sido habitual de los clubs Madrileños de jazz, tales como el Bogui, Junco, Clamores, Café Berlin, Círculo de Bellas artes, Tempo, El plaza, Moe. También en escenarios y asociaciones de referencia nacional: Clasijazz (Almeria), Assejazz (Sevilla), Dazz Gasteiz (Vitoria) La Bilbaína (Bilbao), y en festivales como el Festival de jazz de Albacete, Festival Jazz Made in Spain (Torrelodones), Festival de Jazz de Madrid, Zaragoza Jazz Festival, Festival Reina Loba de Orense…

La empresa de promoción musical PROMOSAPIENS es la encargada de la promoción del nuevo trabajo de FATBEAT!.

La agencia de promoción musical Promosapiens promociona música, desarrolla festivales y proyectos culturales analizando las condiciones artísticas y humanas, optimizando los recursos y el tiempo para dar el mejor servicio y rentabilizar al máximo los presupuestos de cada cliente desde el año 2002