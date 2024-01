Dos nuevas marcas se incorporan en Understreet Market

Una innovadora fusión estratégica ha llegado al mercado gastronómico de street food, Understreet Market, de la mano de dos propuestas gastronómicas deliciosas. Se trata de New York Crush y Parrilla Street, las nuevas marcas que se incorporan en el mercado que han llegado recientemente para unirse a la próspera escena de la comida “callejera” en Madrid. Estas dos nuevas marcas, cada una destacando en su especialidad, prometen llevar los sabores más auténticos y tentadores al corazón de La Latina, elevando con originalidad la oferta gastronómica del mercado que ha sabido cautivar a los entusiastas de la comida, con su combinación única de sabores internacionales.

Los sabores de New York en Madrid En la nueva escena culinaria de Undertreet Market, se encuentra un espacio desenvuelto como el paraíso emblemático para los amantes de las hamburguesas. New York Crush invita a los clientes a saborear la rica carne de ternera asada al carbón, 100 % de primera calidad, fusionada en un inmejorable equilibrio con ingredientes frescos y perfectamente complementados. Estas hamburguesas, en formato smash o regular, llevan el verdadero estilo Hell’s kitchen, con creaciones deliciosas como el Crush Burger NYC y el Brutal Burger Ranch. Además, cuentan con delicias inspiradas en Brooklyn, comidas con temáticas de Broadway, y otras opciones propias de la comida neoyorquina, como las alistas de pollo y la ensalada ranchera. Su carta pone a disposición de los comensales lo mejor de la gastronomía internacional, donde cada plato se elabora con cuidado artesanal, utilizando ingredientes no procesados de origen local.

Sabor a carne parrillada con estilo street food Bajo la propuesta de ser un organic grill, Understreet Market ha incorporado a Parrilla Street al interior de su mercado gastronómico de comida callejera. Parrilla Street es una marca gastronómica que, con su auténtica materia prima y sus cuidadosas técnicas de cocción grill, está redefiniendo la experiencia de las carnes a la parrilla. Destacándose por su perfecto equilibrio entre brasa, carbón y humo en cada preparación, este local ofrece una variada selección de carnes preparadas con maestría, acompañadas de los mejores complementos. Desde el sabroso t-bone y el jugoso entrecot, hasta platos de filet mignon con pimientos, chorizo criollo y steak tartar, la variada carta de Parrilla Street combina diversas opciones para todos los gustos y preferencias. Su compromiso con la organicidad de su oferta culinaria se plasma en la selección rigurosa de ingredientes orgánicos y técnicas de parrilla tradicionales, logrando así la satisfacción de los paladares más exigentes con su oferta de sabores deliciosos.

Understreet Market, ubicado en el corazón de La Latina, es un colectivo de pequeños restaurantes ubicados bajo un mismo techo, creando un espacio urbano único. La variada oferta gastronómica, enriquecida con estas dos nuevas incorporaciones, lo posicionan como un espacio perfecto para descubrir la diversidad global culinaria en un solo lugar de Madrid.