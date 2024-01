Entrevista a Pep Aguilera, artesano y dueño de la marca Paletto's Furnature

A la hora de diseñar muebles para el hogar hay tendencias y materiales que nunca pasan de moda. Además, todavía existe un amplio sector del público que busca creaciones inspiradas en un estilo clásico.

En particular, en Barcelona la marca Paletto´s Furnature destaca por seguir esta línea de diseño y por usar materiales como la madera maciza. Esta empresa cuenta con un contundente 5 sobre 5 de promedio en sus reseñas online. Para saber más sobre esta empresa y los productos que elabora es posible leer la siguiente entrevista con Pep Aguilera, artesano y dueño de Paletto´s Furnature.

Uno de los aspectos distintivos de la marca Paletto´s Furnature es el uso de madera maciza. ¿Con qué tipo de madera trabajan y cuáles considera que son las ventajas de trabajar con este material?

Nosotros trabajamos sobre todo con madera ecológica, que respeta la cadena de custodia y es de cultivos madereros, o madera reciclada. Aunque esta última ya es más complicada de conseguir porque se está eliminando el uso de madera en la construcción y ese era nuestro principal sector proveedor. No trabajamos este material porque tenga ventajas, lo hacemos porque es el tipo de mobiliario que me gusta fabricar, como los de antes. Además, al combinar madera maciza con técnicas antiguas es posible conseguir que los muebles tengan el aspecto de antes.

Por lo que se puede ver en la cuenta de Instagram de la empresa a veces emplean bobinas de madera envejecida. ¿De dónde obtienen este material y qué es lo que puede aportar a un mueble?

Estas bobinas las hemos obtenido poniéndonos en contacto con fábricas de cableado, o en la calle, o con clientes que nos han hecho trueque. Aunque, la verdad, ya tenemos tantas que hace años que no busco más, es un tipo de mueble que ya no se pide tanto. Lo que aporta la bobina a un mueble son dos cosas: la estética inconfundible de una madera reciclada, que es imposible de conseguir envejeciendo artificialmente madera nueva, y su forma reconocible de artículo industrial reciclado que en seguida educa al cliente en la reutilización de los materiales.

¿Los muebles de Paletto´s Furnature siguen alguna línea de diseño en particular? ¿Se podría decir que son de estilo clásico?

Seguimos tres líneas estéticas claras, diferentes para la petición de cada cliente. Fabricamos muebles rústicos con acabados visualmente toscos, pero suaves, y tonos viejos de pueblo. Además, diseñamos muebles industriales de madera gruesa con piezas de hierro recicladas o fabricadas de soldadura industrial. También hacemos otros de estilo clásico. Estos muebles tienen aspecto viejo y llevan molduras, tiradores retro-vintage, etcétera.

¿Cómo conviven con las distintas tendencias que surgen con respecto al diseño de mobiliario?

No convivimos. Solo hago lo que hago y a veces tengo más trabajo y otras veces menos, pero no intento adecuarme al mercado porque si eso fuese así haría muebles de melamina. Que, también es un material originalmente ecológico y muy respetable, pero no es mi estilo.

El catálogo disponible en la página web incluye una amplia variedad de modelos, pero no tiene precios. ¿Podría explicar por qué? ¿De qué manera se conforma un precio justo?

No tenemos precios en la web por tres motivos. En primer lugar, los materiales cambian de valor continuamente y, sobre todo, en estos tiempos. Además, el 95 % de nuestros clientes nunca se han quedado un mueble en las medidas originales de la web, siempre hay cambios, por lo tanto, los presupuestos son siempre únicos para cada cliente. Por otro lado, los materiales reciclados a veces son gratis, a veces no, a veces tenemos y a veces nos cuesta semanas conseguirlos. Toda esta búsqueda también aumenta el coste del mueble

Paletto´s Furnature se especializa en muebles a medida. Con respecto a esto, ¿la personalización solo es para las dimensiones de cada pieza o también contempla el diseño?

Totalmente personalizados. Los clientes suelen enviarnos fotos de redes sociales o buscadores de internet con sus estéticas preferidas, yo lo reviso todo y dibujo una propuesta lo más parecida a lo que buscan y con sus medidas. Y vamos conformando el pedido que acaba en un presupuesto de sus preferencias. Es un proceso divertido y muy satisfactorio tanto para el cliente como para mí. Imagínate la cara de los clientes cuando les llegan a casa los muebles que ellos mismos han imaginado tal y como los imaginaron. Me encanta hacer realidad cosas que hay en las cabezas de mis clientes.

¿Cómo es el proceso de diseño y fabricación de los muebles? ¿Cuánto suele tardar?

El proceso de diseño y fabricación es sumamente divertido. Dependiendo de la época estamos dando entre un mes y tres meses de plazo de entrega.

En Google conservan una puntuación perfecta de 5 estrellas con más de 100 reseñas de clientes. ¿Cuál es el secreto del éxito?

Nunca me voy de casa del cliente hasta que le veo sonreír. Es más, a veces, en un escaso 4 o 5 % de las veces, surgen fallos que salen a la luz en semanas. Yo siempre atiendo bien a mis clientes en el servicio de posventa. Para mí, un error de fabricación es una mala noticia que convierto siempre en buena porque es una oportunidad de quedar doblemente bien con el mismo cliente. Ellos pueden quedar contentos con el trabajo, pero normalmente no saben si la calidad será para siempre hasta que surge un fallo. Solo ese 4% que ha visto un fallo en semanas tienen la información completa de que en Paletto’s somos buenos fabricantes con buen servicio de posventa. Es muy agradable poder quedar bien con el cliente dos veces.

A la hora de buscar muebles de estilo rústico, industrial o clásico, Paletto´s Furnature es una alternativa de alto vuelo. Esta empresa destaca tanto por la calidad de sus productos como por la atención personalizada que ofrece Pep Aguilera, creador y dueño de esta marca.