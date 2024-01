Crecimiento, solidez y compromiso sostenible: un balance anual excelente para Glass by Gaviota

Sus soluciones, concebidas como ‘confort con vistas’, trascienden al hogar, siendo, al mismo tiempo, productos idóneos para oficinas, hoteles, restaurantes y otros complejos y edificaciones. Todo bajo un leitmotiv, el compromiso con la sostenibilidad La compañía Glass by Gaviota, líder en cerramientos y en protección de espacios exteriores gracias a soluciones bioclimáticas sostenibles e innovadoras, da por culminado 2023 con un balance ‘’excelente", según fuentes de la marca.

Con unos números muy positivos que superan en porcentaje al año pasado, y guiada por la prioridad de responder a las necesidades de profesionales intermediarios del sector, la firma se dispone a seguir trabajando en la misma línea de negocio en el próximo 2024. Una curva ascendente caracterizada por el afianzamiento y reconocimiento de sus soluciones, el compromiso con la sostenibilidad, así como el crecimiento cualitativo y cuantitativo en todas sus áreas.

De este modo, y de cara al año que comienza, la marca se pone como principal objetivo de ampliar su línea de soluciones y productos, con el fin de que distribuidores y clientes finales sigan eligiendo la transparencia que caracterizan ‘por dentro y por fuera’ a sus soluciones.

2023, un año de afianzamiento, crecimiento y expansión para la marca, sin dejar de lado su gran pilar, el compromiso energético

La estabilización y liderazgo de sus productos, los que empezaron a despuntar en 2022, han sido otras de las grandes características de este año para Glas by Gaviota. Es el caso del fortalecimiento de Zoe o de sulínea sostenible de ventanas y puertas correderas PVC. Sin olvidar la gama Aura, cerramientos acristalados, deslizantes y abatibles, que fomentan el aislamiento acústico y térmico. Destacable también es la línea de Climatika Plus o el configurador de Climatika, un intuitivo simulador para que profesionales y usuarios pueden valorar cómo quedarían sus diferentes productos en los diferentes espacios.

Las principales razones de su éxito hablan de soluciones altamente intuitivas, practicables, y con máximas prestaciones, sin dejar de lado un aspecto clave en la firma, la posibilidad de combinarlas y personalizarlas según las propias necesidades del usuario.

Pero, en este 2023, la marca también ha estado muy ligada a valores y conceptos que le acompañan desde su nacimiento, como el Passivhaus o la Eficiencia Energética, muy presentes, especialmente, en algunos de sus productos (es el caso de las ventanas y puertas correderas PVC). Precisamente ‘’en esta línea sostenible’’ fuentes de la firma aseguran que ‘’van a seguir trabajando como hasta ahora’’.

Asimismo, Glass by Gaviota ha culminado en 2023 el ‘sello final’ a sus nuevas y modernas instalaciones en la provincia de Alicante, una localización y espacio acorde a los nuevos tiempos y necesidades y con el objetivo de la fabricación completa y eficiente de todos sus productos.

Afianzada en el sector turístico y hotelero, la compañía también ejerce como guía inspiracional para amantes de la arquitectura y del diseño

El pasado, también ha sido un ejercicio marcado por la asesoría y acompañamiento profesional en ambientes multifuncionales, sean residenciales, profesionales o turísticos. Espacios diáfanos y modernos, donde el minimalismo cobra relevancia sin dejar de lado la elegancia propia de las soluciones decorativas.

Y, es que, la firma propone una nueva forma de entender los espacios gracias a la transparencia y la elegancia, cualidades importantes en la rama de la arquitectura, el diseño o la decoración. Por ello, es destacable la usabilidad y aporte informativo que ofrece la web de Glass by Gaviota a profesionales, distribuidores y consumidores, donde pueden explorar al detalle cada uno de los productos de Glass by Gaviota.

Finalmente, hay que destacar que, en 2023, la firma también se ha posicionado en el sector hotelero, concretamente en lugares muy turísticos de la geografía española, como es el caso de éxito reciente en Peñíscola. Gracias a sus pérgolas bioclimáticas, la firma pudo contribuir a uno de los hoteles más apetecibles de la zona, el Hotel PortoCristo, cuya terraza ayudó a reformar recientemente gracias a su ‘icónica Climatika’.

Con una agenda repleta para 2024, donde no faltarán citas profesionales y el impulso de nuevas soluciones, la marca seguirá trabajando por lo que ya es su principal distinción en el mercado, la capacidad del usuario de controlar el clima en un espacio determinado.