VIP del planeta en IBIZA durante el verano

La temporada de verano en Ibiza se extiende desde fines de mayo hasta principios de octubre. En primer lugar, durante esta época la temperatura se encuentra de manera estable entre los 25 y los 30° C. Además, en estos meses, se organizan distintas fiestas exclusivas y eventos musicales.

Con respecto a esto último, en los últimos años Ibiza se ha convertido en un destino turístico VIP. Futbolistas de renombre, celebridades de distintas partes del mundo, DJ, influencers y referentes de la moda, entre otros personajes, escogen a esta isla para pasar sus vacaciones.

A su vez, a la hora de buscar alojamiento, a través de la empresa Amarante es posible acceder a distintas villas de lujo Ibiza. Esta firma destaca por disponer de un amplio catálogo de propiedades y además ofrece distintos servicios complementarios que permiten vivir una experiencia cinco estrellas.

Disfrutar de Ibiza en una mansión de lujo Una de las propiedades más destacadas dentro de la oferta de Amarante es una villa vacacional que está ubicada en una de las mejores zonas de esta isla, a minutos de la playa y distintos restaurantes o discotecas. En particular, esta mansión de estilo minimalista ofrece vistas panorámicas de 180° del casco antiguo de Ibiza y sus playas. Además, desde sus ventanas y su azotea se divisa la vecina isla de Formentera.

Otra de las opciones que ofrece esta empresa resulta ideal para quienes buscan algo más de tranquilidad. En particular, esta amplia casa está aislada y en un espacio de 60.000 metros cuadrados (6 hectáreas) de jardines, incluyendo un huerto y espacio de piscina. Asimismo, tanto en el edificio principal como en una cabaña contigua es posible alojar a hasta 12 personas.

Zonas turísticas en Ibiza Este destino VIP está dividido en distintas regiones que se adaptan a diversas necesidades. Por ejemplo, los especialistas de Amarante comentan que la zona norte de la isla cuenta con un menor desarrollo de infraestructura, pero ofrece un mejor contacto con la naturaleza. Se trata de un espacio ideal si lo que se busca es tranquilidad y playas vírgenes.

En cambio, quienes desean estar rodeados de actividades deben buscar alojamiento alrededor de las ciudades de Ibiza o San Antonio. Por ejemplo, en la primera de estas ciudades, se encuentra la playa d´en Bossa, una de las más largas de la isla. Además, este espacio cuenta con múltiples comodidades y servicios.

Por último, quienes prefieren alojarse cerca de los principales puntos en los que se desarrolla la vida nocturna de la isla pueden alojarse alrededor de Sant Josep. De todas maneras, las distancias en Ibiza son cortas y, en coche, se pueden recorrer en pocos minutos.

A través de Amarante, es posible acceder al alquiler de villas de lujo Ibiza y a distintos servicios para vivir unas vacaciones VIP.