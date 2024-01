Cómo el coaching online rompe barreras (y fronteras), de la mano de D’Arte Human & Business School

En las últimas décadas, los avances tecnológicos no solo han cambiado la forma en la que las personas interactúan entre sí, sino también la manera en la que se realiza un amplio abanico de actividades dentro de la esfera laboral y la académica.

En este aspecto, la era digital ha facilitado el acceso tanto a los servicios de coaching, con sesiones que pueden realizarse de forma remota, como a la formación en este sector. Por esta razón, la escuela de desarrollo personal D’Arte Human & Business School ha adaptado sus distintas formaciones a esta nueva era no solo haciendo que estos programas se realicen de forma online, sino preparando a los futuros agentes de cambio para que puedan ser profesionales competentes adaptados a la realidad tecnológica.

Coaching online, una modalidad en pleno crecimiento Los individuos de la era digital se caracterizan por estar conectados en línea prácticamente durante todo el día, razón por la que disponen de una gran variedad de contenidos y herramientas a través de las cuales pueden gestionar de forma exitosa el proceso de cambio. Un ejemplo de ello es el coaching online, un servicio cada vez más solicitado debido a las múltiples ventajas que ofrece tanto para los profesionales como para sus clientes.

Así, entre los principales beneficios de esta modalidad se encuentra la comodidad, puesto que solo es necesario contar con un dispositivo con acceso a internet para realizar una sesión en el lugar y en el momento más conveniente. De este modo, el coach y su coachee pueden evitar la pérdida de tiempo que implica trasladarse hacia el lugar de la reunión. Además, este último cuenta con la posibilidad de escoger a un profesional cualificado, sin estar limitado por la cercanía geográfica.

¿Por qué apostar por el coaching online? Con base en las modificaciones que la era digital ha traído aparejadas en el comportamiento de las personas, los especialistas del sector del coaching han tenido que adaptar su forma de trabajar para no perder competitividad en un mercado globalizado. En este contexto, muchos coaches han optado por ofrecer sus servicios en línea, beneficiándose de la posibilidad de desempeñarse en un entorno internacional, pudiendo incluso realizar sesiones "cara a cara" con sus clientes.

Por otro lado, el desarrollo de la tecnología también ha propiciado una flexibilización en la manera de estudiar, permitiendo la incorporación de una gran cantidad de personas a los programas de formación en coaching que se encuentran disponibles a través de la web.

Para ello, D’Arte Human & Business School pone a disposición diferentes formaciones de Coaching y PNL en modalidad online, mediante las cuales se preparan a futuros expertos del desarrollo personal de distintas partes del planeta y se les aporta los conocimientos necesarios para saber ejercer con profesionalidad en entornos digitales.