Soluciones para el consentimiento de cookies, de la mano de Lex Program

El consentimiento de cookies es la interacción que se genera entre un usuario y una plataforma de gestión del consentimiento dentro de un sitio web, la cual permite a los visitantes decidir si autorizan que las cookies recojan sus datos personales. Este procedimiento es una exigencia legal de la e-privacy o Directiva de Privacidad Electrónica de la Unión Europea, así como del Reglamento General de Protección de Datos y otras leyes a nivel mundial.

La importancia del consentimiento de cookies y sus principales requisitos, según la e-privacy de la UE Las cookies son un componente clave para cualquier emprendimiento o negocio online del presente y futuro. No solamente son un requisito legal, sino que también se han convertido en una exigencia de los consumidores. Según estudios, el 71 % de los usuarios afirma que no adquiriría productos o servicios de una empresa si supiera que esta comparte datos sensibles sin autorización. Por estos motivos, resulta esencial disponer de un adecuado sistema de consentimiento de cookies para los sitios web, promoviendo la transparencia, la seguridad y la privacidad.

Entendiendo que se trata de un programa obligatorio en términos legales, el consentimiento de cookies que impulsan desde Lex Program tiene por objetivo respetar las indicaciones de la e-privacy y del Reglamento General de Protección de Datos; obtener el consentimiento previo y explícito de los usuarios antes de cualquier activación de cookies; promover la libertad del consentimiento, sin forzarlo o coaccionarlo de alguna forma, y permitir que los usuarios puedan retirar su consentimiento de manera fácil y rápida.

Otro de los requisitos del consentimiento de cookies es que debe renovarse una vez al año, aunque existen directivas de alcance nacional que recomiendan renovarlo cada 6 meses.

