Neval cierra un año récord y fortalece su posición en el sector de la investigación agrícola

La empresa NEVAL, dedicada a la investigación agrícola y a los estudios para registro de bioestimulantes y fitosanitarios, no ha parado de multiplicar la facturación desde su inicio con la obtención de la acreditación EOR en 2017 El cierre de este 2023 para Neval ha sido el puntal definitivo que supone su fortalecimiento en el sector, con un crecimiento de casi el 70% con respecto al pasado año.

Con un capital privado del 100%, sigue ampliando sus instalaciones situadas en Chilches (Castellón). Durante este primer trimestre de 2024 dispondrán de un nuevo invernadero de investigación, con capacidad para los estudios en maceta bajo ambiente tropical.

Referentes en nematología, trabajan analizando y diagnosticando la mayoría de los campos de golf de España, equipos de LaLiga EA Sports e Hypermotion (primera y segunda división).

El sector de los Bioestimulantes ha sido uno de los desencadenantes de profundización en materia de microorganismos, siendo la empresa más profesional para el desarrollo de estudios de I+D, gracias a que sus instalaciones y personal tienen todos los parámetros controlados y que el cultivo es única y exclusivamente para uso del estudio.

El descenso en materia de fitosanitarios no ha impedido que Neval continuara realizando estudios oficiales con plagas y enfermedades complicadas, ya que cuentan con colaboradores en todo el territorio nacional e internacional para la realización de estos.

Además, en sus más de 50.000 m² de campos experimentales totalmente alimentados con energía solar y eólica, dotan a estas investigaciones un equilibrio entre la biotecnología y la agricultura, consiguiendo un avance en la investigación, a la vez que tiene lugar la protección y sostenibilidad del medio ambiente.

Con más de 150 estudios listos para comenzar a fecha de enero 2024, la estrategia de Neval para estos próximos años está muy clara y no tienen ninguna duda a la hora de transmitirla: seguir creciendo, aprender e innovar día a día.