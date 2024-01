Estas serán las 12 profesiones más buscadas y las 12 más cotizadas de 2024

Un año más, y ya van 18, LHH Recruitment Solutions, la consultora de selección del talento cualificado, executive y directivo del Grupo Adecco, ofrece un análisis de las profesiones que, por su importancia estratégica o por su escasez en el mercado, serán los perfiles más buscados y los más cotizados durante 2024 en su respectivo sector Desde hace algunos años, la dificultad para atraer y fidelizar el mejor talento se ha convertido en una constante de nuestro mercado laboral. Los candidatos/as se encuentran con un amplio abanico de ofertas sobre las que pueden elegir y esto les permite ser más exigentes con sus empresas actuales y con la propuesta de valor de aquellas a las que se moverían. Con lo que, para algunas posiciones, nos encontramos que en las empresas hay un fuerte gap entre el talento que son capaces de atraer y fidelizar y el que necesitan realmente.

En palabras de Jorge Santamaría, director Zona Norte de LHH Recruitment Solutions: "En este sentido, las empresas están haciendo un importante esfuerzo por mejorar esa propuesta de valor que sea atractiva y diferencial para el talento que necesitan. La experiencia del empleado (EX) se ha convertido en la clave para la fidelización del talento. Tener unas condiciones salariales competitivas en mercado es importante, pero se ha convertido en un elemento básico. Son otros factores tangibles y, sobre todo, intangibles los que facilitan la fidelización de los equipos".

"Podemos citar desde modelos de trabajo híbridos y flexibilidad horaria (cada vez más imprescindible para los candidatos), a oportunidades reales de desarrollo profesional (horizontal y vertical), pero también personal (coaching y mentoring), formación y capacitación continua de habilidades y competencias, etc. Y, además, la apuesta por políticas de bienestar físico y emocional, el impulso y fomento tanto de un fuerte sentimiento de pertenencia a la organización a través de los valores de la compañía (inclusión, diversidad, responsabilidad social corporativa…) como de ambientes de trabajo colaborativos, creativos, diversos y que promuevan la innovación. La mayoría de los directivos/as son conscientes de que tienen que fidelizar y desarrollar el talento, pero lo complicado es saber realmente qué valoran los empleados", concluye Santamaría.

Unido a esta fidelización del talento, existen además varios perfiles que, ya sea por su peso estratégico dentro de la organización, por su alta demanda, o por su escasez en el mercado de trabajo, tienen una alta valoración en el mercado actual y serán muy apreciados a lo largo del año que empieza.

Se trata de una selección de perfiles clave para sus sectores y que tienen en común su alto potencial digital o grado de especialización sin dejar olvidar en ningún momento competencias de carácter humanístico como puedan ser las habilidades de comunicación, la capacidad de trabajo en equipo o tener capacidad resolutiva. Una combinación que cada vez se busca más en los profesionales de éxito.

Un ejemplo claro son estas 12 profesiones más buscadas y 12 más cotizadas, por sectores, para este 2024, recogidas en el XVIII Informe Los + Buscados de LHH Recruitment Solutions.

INDUSTRIA

El más buscado: INGENIERO/A DE AUTOMATIZACIÓN La transformación digital y la implantación de la industria 4.0 hace que resulte totalmente necesario contar en plantilla con profesionales con nuevas habilidades tecnológicas y enfocados/as al aumento de la eficiencia de los procesos industriales mediante su automatización.

Es por ello por lo que el perfil del Ingeniero/a de Automatización se ha convertido en uno de los más demandados, siendo actualmente un profesional imprescindible en todos los sectores de actividad industrial. El sector manufacturero apuesta por la automatización de los procesos con el fin de optimizar recursos y aumentar su competitividad.

Sus funciones abarcan desde el correcto diseño del software PLC a la realización de las puestas en marcha de las instalaciones, tanto en fábrica como en casa del cliente. Los requisitos más comunes para esta posición son:

Formación: Se buscan perfiles con formación técnica o superior en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Se valoran muy positivamente los conocimientos complementarios en programación y configuración de PLCs determinados. Nivel de inglés alto y valorable otros idiomas. Disponibilidad para viajar.

Experiencia: Se requiere una experiencia mínima de 3 a 5 años realizando el diseño y la programación de PLCs en el sector contratante. Los perfiles más demandados suelen realizar la programación en Siemens y Rockwell.

Habilidades y competencias: Orientación al cliente y a resultados. Capacidad de análisis y resolución de problemas. Planificación y gestión del tiempo. Adaptación al cambio (sobre todo, a nivel tecnológico).

Retribución: La banda salarial de este tipo de perfiles ronda los 35.000 – 45.000 euros brutos anuales, aunque esta horquilla puede variar según la empresa y sector. Además, suelen percibir complementos variables importantes en función del porcentaje de viajes que realicen, donde se incluyen gastos, dietas y pernoctaciones.

Empresas demandantes: Las principales empresas que están solicitando este perfil son compañías industriales, principalmente del sector de la automoción, maquinaria, farmacéutico, químico y logístico.

El más cotizado: OPERATIONS MANAGER Dado que el entorno en el que se mueven las empresas es cada vez más competitivo y dinámico, resultan más relevantes aquellos puestos que contribuyen a un mayor posicionamiento estratégico en relación con el mercado y la competencia. De ahí a que resulte clave contar con una figura que se encargue de la dirección de operaciones, que tiene como función principal procurar que la estrategia, los procesos de producción y la ejecución de los servicios se lleven a cabo de una manera eficiente y rentable.

La actividad y las decisiones tomadas por el/la responsable de Operaciones repercuten de forma directa en todas las áreas de la compañía, siendo clave dentro de la organización y de su plan estratégico y teniendo un impacto directo en los resultados globales de ésta. De la misma forma, deberá guiar también la transformación digital con el objetivo de optimizar los procesos, y alinear la estrategia y la cultura de las organizaciones.

Así, sus principales funciones van desde el establecimiento de la estrategia de la compañía a la integración de los procesos internos, pasando por la correcta gestión de los recursos internos. Los principales requisitos para esta posición son:

Formación: Ingeniería Técnica o Superior en cualquiera de sus especialidades o en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Se valora muy positivamente el poseer un MBA o similar , que ofrezca una visión de negocio. Nivel de inglés alto y valorable otros idiomas. Disponibilidad para viajar.

Experiencia: Se requiere una experiencia mínima de 7-10 años en puestos similares y en cargos de responsabilidad en el mismo sector o en uno afín de la empresa demandante.

Habilidades y competencias: Capacidad para la toma de decisiones . Adaptación al cambio. Orientación al cliente y a resultados. Capacidad de negociación, planificación y organización. Trabajo en equipo. Visión estratégica . Análisis y resolución de conflictos.

Retribución: El rango salarial de esta posición puede oscilar desde los 70.000 € SBA a los 130.000 € SBA (+ bonus o variable en función de consecución de objetivos) teniendo en cuenta el tamaño y del sector de la empresa.

Empresas demandantes: Se trata de una figura con gran peso en el ámbito empresarial, por lo que está presente en todos los sectores .

HEALTHCARE

El más buscado: ENFERMERO/A DE HOSPITALIZACIÓN Los enfermeros/as especializados en Hospitalización son muy demandados debido al aumento de hospitales y clínicas en el último año. Además, la demanda aumenta para cubrir los diferentes turnos de trabajo y fines de semana que se requieren.

Sus funciones principales incluyen la administración de medicamentos, cuidado de heridas, supervisión de signos vitales, preparación para exámenes y cirugías y/o atención a pacientes crónicos, entre otras tareas relacionadas con la atención hospitalaria. Siempre, eso sí, dependiendo en función del hospital o la clínica. Los requisitos más demandados para estos perfiles suelen ser:

Formación: Titulación universitaria en Enfermería . Es necesario siempre la homologación de la titulación y la colegiación en cada provincia correspondiente. Formación adicional en emergencias o urgencias siempre será valorada.

Experiencia: Se requiere experiencia previa en atención a pacientes hospitalizados.

Habilidades y competencias: Capacidad para trabajar en equipo. Habilidades de comunicación y organización. Capacidad para trabajar bajo presión.

Retribución: Suele variar entre 28.000 y 35.000 € SBA en función del turno y años de experiencia requeridos. Guardias y horas extras por separado.

Empresas demandantes: Los principales demandantes son hospitales tanto públicos como privados.

El más cotizado: MÉDICO/A ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN Los médicos/as especialistas en Anestesiología y Reanimación son muy cotizados debido a su importante papel en la atención médica, tanto en quirófanos como en unidades de cuidados intensivos y urgencias.

Sus funciones incluyen la administración de anestesia, control de la ventilación, monitorización de los signos vitales y reanimación en situaciones críticas. Los requisitos principales para esta posición son:

Formación: Se requiere licenciatura en Medicina, especialización en Anestesiología y Reanimación vía MIR u homologada.

Experiencia: Experiencia previa en anestesiología y reanimación.

Habilidades y competencias: Capacidad para trabajar bajo presión. Habilidades de comunicación. Capacidad para trabajar en equipo. Habilidades analíticas y resolutivas.

Retribución: El rango salarial de esta posición puede oscilar desde los 56.000€ a 100.000 € SBA. A estos profesionales también se les requiere para poder realizar horas adicionales y módulos en diferentes hospitales, por lo que la retribución varía en esos casos.

Empresas demandantes: Hospitales tanto públicos como privados, así como clínicas.

SECTOR IT

El más buscado: DESARROLLADOR/A .NET/JAVA Estas figuras siguen siendo altamente demandadas porque, en un entorno en el que las organizaciones se digitalizan cada vez más y a mayor nivel, esa digitalización requiere de herramientas y de aplicaciones en las que apoyarse, tanto para la gestión interna (ERP, CRM…) como de cara al mercado en el que la empresa opera (página web, app móvil…).

Las funciones de estos profesionales pasan por el análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones o del software que necesite la empresa, así como el desarrollo de APIs o la realización de pruebas unitarias.

Los requisitos más habituales para estas posiciones son:

Formación: Se buscan perfiles tanto de Formación Profesional como universitaria. Principalmente, titulados en FPII en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, FPII en Desarrollo de aplicaciones web , o titulación universitaria en ramas informáticas.

Experiencia: Se requiere experiencia previa programando con lenguajes tales como .NET, C#, .NET Core, Asp . NET, y/o Java.

Habilidades y competencias: Pasión técnica. Código limpio. Buena capacidad de aprendizaje. Capacidad de análisis y resolutiva. Trabajo en equipo.

Retribución: La banda salarial de este tipo de perfiles varía dependiendo de los años de experiencia y el tipo de empresa, pero puede oscilar entre 30.000 y 50.000 euros brutos anuales.

Empresas demandantes: Las principales empresas que están solicitando este perfil son organizaciones y consultoras tecnológicas , aunque cada vez más también empresas industriales.

El más cotizado: DEVOPS Un DevOps Engineer es un perfil tecnológico que trabaja con desarrolladores de software, administradores de sistemas y otros expertos de la parte operacional para optimizar la entrega de soluciones de software a través de prácticas como la integración y la entrega continuas (CI/CD). Se trata de un/a profesional con conocimientos amplios que comprenden tanto el desarrollo de software como las operaciones, de ahí su nombre (desarrollo + operación).

Su demanda no ha parado de crecer en los últimos tiempos y con la continua automatización de los procesos de todo tipo de empresas, cada vez se los solicita más ya que las compañías necesitan ser más agiles con las respuestas de los mismos.

Su principal función abarca la optimización de procesos y flujos de trabajos. Los requisitos imprescindibles para esta posición son:

Formación: Las titulaciones requeridas pueden ser: FP de Grado superior en Desarrollo de aplicaciones, FP de Grado superior en Administración de sistemas y/o Ingeniería Informática.

Experiencia: Se requiere experiencia con sistemas operativos (Windows y/o Linux), contenedores (Docker, kubernetes), repositorios de código (git), herramientas de flujo de trabajo (jira, trello), CI/CD, y entornos cloud (azure, aws), entre otras herramientas.

Habilidades y competencias: Liderazgo. Buena comunicación y organización. Amplio conocimiento técnico.

Retribución: El rango salarial de esta posición puede oscilar desde los 50-80k teniendo en cuenta el tamaño y del sector de la empresa.

Empresas demandantes: Sobre todo, empresas tecnológicas.

MEDICAL DEVICE

El más buscado: TÉCNICO/A DE ELECTROMEDICINA Los Técnicos/as de Electromedicina son muy demandados en la actualidad debido a la creciente necesidad de reparación, mantenimiento y calibración de equipos médicos en hospitales, clínicas y centros de atención médica en general.

Sus funciones principales incluyen el diagnóstico, reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, instalación y calibración de los equipos médicos, así como también la gestión de inventario de los mismos.

Y los requisitos más demandados para estos perfiles suelen ser:

Formación: Se exige un Grado Superior en Electromedicina o Formación Profesional en Electrónica.

Experiencia: Se requiere experiencia previa en reparación, mantenimiento y calibración de equipos médicos.

Habilidades y competencias: Conocimientos avanzados en electrónica. Capacidad para trabajar en equipo. Habilidades de comunicación y organización. Capacidad para trabajar bajo presión.

Retribución: Suele variar entre 30.000 y 45.000 € SBA en función del perfil y la experiencia del candidato/a.

Empresas demandantes: Los principales demandantes abarcan desde hospitales, empresas fabricantes y distribuidoras de dispositivos médicos a empresas de externalización de reparación.

El más cotizado: PRODUCT MANAGER ESPECIALIZADO Estos/as profesionales son altamente cotizados debido a la creciente demanda de dispositivos médicos innovadores y efectivos.

Su función principal es liderar el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos médicos, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Además, se encargan de gestionar el ciclo de vida del producto, la estrategia de marketing y el análisis de la competencia.

Los requisitos principales para esta posición son:

Formación: Se requiere contar con un Grado en CCSS. Y, además, disponer de un máster en Dirección de Marketing o similar en Industria sanitaria.

Experiencia: Experiencia previa en desarrollo y lanzamiento de productos médicos, conocimientos de regulación de dispositivos médicos y gestión de proyectos.

Habilidades y competencias: Capacidad de liderazgo. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades de comunicación y negociación. Capacidad de análisis y resolución de problemas. Capacidad para trabajar bajo entregas. Creatividad.

Retribución: El rango salarial de esta posición puede oscilar desde los 45.000€ a 90.000 € SBA dependiendo de la experiencia y la formación del candidato/a.

Empresas demandantes: Los principales demandantes son fabricantes de dispositivos médicos, empresas de tecnología médica y/o empresas de consultoría en el sector de la salud.

INGENIERÍA

El más buscado: TÉCNICO/A SAT ELECTRÓNICOS CON DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR Se trata de un perfil que se encargará de realizar las pruebas y puestas en marcha de los equipos, así como de prestar asistencia técnica a los clientes en relación con averías y mantenimiento preventivo y, además, deberá tener disponibilidad para viajar.

Se trata de un perfil complejo porque además del componente técnico avanzado y muy especializado, la persona deberá tener gran disponibilidad de viajar y un buen nivel de idiomas. A esto se le suma que, en momentos de puestas en marcha como tales, estas implican mucho tiempo fuera de casa y por largos periodos.

Los requisitos más comunes para esta posición son:

Formación: Se buscan perfiles que como mínimo tengan Formación Profesional de grado superior en Electrónica y automatización industrial . Si la persona va a gestionar equipos, entonces deberá ser Ingeniero\a técnico en Electricidad y automatización industrial. Nivel de inglés alto y valorable otros idiomas. Disponibilidad para viajar.

Experiencia: Se requiere una experiencia mínima de 5 años realizando puestas en marcha y SAT.

Habilidades y competencias: Se buscan personas optimistas y lanzadas. Con perfil internacional, don de gentes y buen nivel de interlocución. Personas muy resilientes.

Retribución: El salario medio para estas posiciones se sitúa en 38.000 euros brutos anuales complementados con dietas (hasta 10.000 euros brutos).

Empresas demandantes: Cualquier empresa industrial que realice procesos de fabricación .

El más cotizado: RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Se trata de un/a profesional que se encargará de la gestión técnica, supervisión y control de los procesos de producción industrial para asegurar que funcionan de manera fiable y eficaz. Deberá tener gestión de equipos, además de una clara visión y orientación hacia lean manufacturing.

Los principales requerimientos para estas posiciones suelen ser:

Formación: Titulación en ingeniería superior, normalmente suele ser en Organización industrial. Máster complementario, preferiblemente en Logística y operaciones. También se podría acceder a la posición con la licenciatura en ADE, pero de manera complementaria. Nivel de inglés alto. Cursos o másteres en lean y 5`S .

Experiencia: Se requiere una experiencia mínima de 5 años en la misma posición.

Habilidades y competencias: Liderazgo y gestión de equipos. Visión global y completa, buen nivel de interlocución y tolerancia al estrés. Tener habilidades para las matemáticas y conocimientos sobre las Tecnologías de Información y Comunicación. Ser capaz de establecer una comunicación asertiva . Poseer conocimientos sobre la operación de maquinaria de producción. Ser capaz de trabajar en equipo , ser colaborador, respetuoso y solidario. Tener habilidades para las finanzas. Conocer los procedimientos de despacho y distribución de producción. Capacidades para la gestión de logística .

Retribución: El rango medio salarial de esta posición se sitúa en los 50.000 € SBA (+ bonus o variable en función de consecución de objetivos de hasta 5.000 euros).

Empresas demandantes: Cualquier empresa industrial que realice procesos de fabricación .

SALES & MARKETING

El más buscado: INGENIERO/A TÉCNICO COMERCIAL Hoy en día, el mercado es cada vez más exigente y por ello, es de vital importancia posicionarse y adaptarse al cliente. El departamento comercial ocupa una posición clave dentro de las empresas y dentro de este equipo, la figura del Ingeniero/a Técnico Comercial es crucial pues, gracias a su formación técnica, es capaz de aportar un mayor asesoramiento y realizar una venta consultiva a cliente. Por ello, es el perfil más demandado en esta área.

Los requisitos más solicitados para estos profesionales suelen ser:

Formación: Se requiere contar con Ingeniería Mecánica o Electrónica.

Experiencia: Se valorará una experiencia previa de 3 a 5 años en puestos similares.

Habilidades y competencias: Dotes comerciales. Es importante una base técnica. Se requiere amplia disponibilidad para viajar.

Retribución: El rango medio salarial de esta posición se sitúa en los 35.000 € SBA .

Empresas demandantes: Los principales demandantes son empresas fabricantes de bienes de equipo y/o suministros industriales.

El más cotizado: EXPORT AREA MANAGER Estos profesionales son los responsables de la actividad exportadora de la compañía y son perfiles que, en los últimos años, tienen una gran relevancia debido a la necesidad de las empresas de una mayor apertura a nuevos mercados internacionales para seguir expandiéndose.

Los requisitos principales para esta posición son:

Formación: Se requiere contar con una licenciatura o grado universitario .

Experiencia: Experiencia previa demostrable de entre 3 y 5 años.

Habilidades y competencias: Alto nivel de interlocución. Capacidad de negociación. Disponibilidad para viajar. Aportar dominio de idiomas.

Retribución: El rango salarial de esta posición puede oscilar desde los 40.000€ a 50.000 € SBA. Además, reciben una parte del salario en variable en función de la consecución de objetivos.

Empresas demandantes: Los principales demandantes son empresas productivas de casi cualquier sector.

CONSTRUCCIÓN

El más buscado: JEFE/A DE OBRA El/La jefe/a de Obra es responsable de su propia "unidad de negocio", entendiendo cada obra como una unidad de negocio diferente y responsabilizándose de la optimización de costes y timings.

A estos perfiles se les suele requerir:

Formación: Las empresas interesadas en este perfil buscan profesionales con formación universitaria en Arquitectura Técnica o Ingeniería de Obras Públicas.

Experiencia: Se requiere experiencia de al menos entre dos a cinco años gestionando proyectos de construcción ya sean de edificación residencial, singular, terciaria o civil.

Habilidades y competencias: Gestión de proyectos, tanto en términos económicos como operativos. Orientación a resultados. Capacidad de trabajo bajo presión. Alta capacidad negociadora.

Retribución: El incremento de la demanda de estos perfiles ha traído como consecuencia una subida en la franja salarial normalmente ofertada. Actualmente, dichos perfiles se suelen encontrar entre 45.000 -55.000 € brutos anuales + variable. En cuanto a beneficios sociales, destaca la presencia del vehículo de empresa.

Empresas demandantes: Las principales empresas que están solicitando este perfil son constructoras.

El más cotizado: DIRECTOR/A DE CONTRATACIÓN Esta figura, la más cotizada del sector según LHH Recruitment Solutions, se encarga de la selección de las licitaciones a ofertar, de la organización y planificación del equipo técnico y administrativo, de la planificación de tareas para entregar en fecha y plazo y del soporte técnico y logístico al equipo (redacción plicas, planificación obras, análisis de proyecto, etc.).

Además, debe definir las estrategias de las ofertas, gestionar certificados de clasificación empresarial y liderar la relación con el cliente.

Los principales requisitos para esta posición son:

Formación: Las empresas interesadas en este perfil buscan profesionales con formación universitaria en Arquitectura Técnica o Ingeniería de Obras Públicas o similares.

Experiencia: Al ser un puesto de responsabilidad, se solicita una experiencia de más de 10 años en el sector de la construcción en una posición especializada en la gestión y la atracción de proyectos.

Habilidades y competencias: Liderazgo. Dotes de comunicación. Planificación estratégica. Buena cartera de contactos. Capacidad de interlocución.

Retribución: Esta posición, al ser estratégica y vital para la atracción y adjudicación de proyectos en las empresas constructoras está muy bien valorada. Los perfiles con experiencia pueden percibir alrededor de 120.000 € SBA + Bonus.

Empresas demandantes: Empresas constructoras .

LIFE SCIENCES

El más buscado: TÉCNICO/A DE GARANTÍA DE CALIDAD El entorno de los laboratorios farmacéuticos está caracterizado por su alta exigencia a nivel técnico en cuanto a los procedimientos se refiere, estando guiado este mundo por una serie de normativa, protocolos y documentación necesaria.

Es por ello que en toda compañía de la industria farmacéutica nos encontraremos el departamento de Garantía de Calidad, con un equipo técnico que sea capaz de revisar, verificar, solucionar incidencias y elaborar protocolos de los procesos necesarios para la fabricación de un producto. Esta figura se encargará de gestionar el sistema documental, redactando la información técnica y asegurándose de cumplir las normativas propias de la industria.

El Técnico/a de Garantía de Calidad es un rol necesario en cada laboratorio, por lo que nos encontramos con un nivel de rotación del mismo bastante elevado y esta es la razón de que, por segundo año consecutivo, sea el perfil más buscado en el sector. Así mismo, dentro del departamento, las opciones de crecimiento interno son muy habituales, necesitando ampliar los equipos según dichos movimientos.

Los requerimientos para esta posición son:

Formación: Formación universitaria en Ciencias de la Salud (Farmacia, Biología, Química, Biotecnología o similares). Nivel alto de inglés.

Experiencia: Experiencia de al menos 4 años como Técnico/a de Garantía de Calidad en la industria farmacéutica. Imprescindible conocimiento en GMP. Se valorará conocimiento de las normativas y procedimientos relativos de la industria farmacéutica como GDP, ISO9001, ISO 13485, entre otras. Experiencia con Agencias Regulatorias (EMA, FDA, Agencia Española del Medicamento, etc.).

Habilidades y competencias: Orientación al detalle. Altas habilidades de comunicación . Capacidad de trabajo en equipo y coordinación. Organización y planificación. Autonomía.

Retribución: La banda salarial para este tipo de perfiles dependerá principalmente de la experiencia previa en el puesto. Contemplando dicho parámetro, este salario fijo se encontrará entre los 40.000 y los 45.000 euros brutos anuales.

Empresas demandantes: Los principales demandantes son compañías del sector de la industria farmacéutica y compañías fabricantes de equipamiento médico .

El más cotizado: MEDICAL SCIENCE LIAISON (MSL) Su misión es dar a conocer entre la comunidad científica los ensayos clínicos que se estén llevando a cabo en su compañía, así como los nuevos fármacos que se hayan desarrollado. También establece y mantiene relaciones con los médicos más destacados en cada área -los llamados Key Opinion Leader (KOL)- para explicarles los aspectos técnicos de los productos y las novedades y avances clínicos relacionados.

Su importancia ha crecido en los últimos años ya que su papel es fundamental para la estrategia de comunicación de las compañías del sector farmacéutico de cara a mejorar la reputación de marcas y productos.

Los requisitos principales para esta posición son:

Formación: Licenciatura en Medicina, Farmacia o Ciencias de la Salud . Máster de posgrado especializado . Conocimientos de venta y gestión comercial. Ofimática a nivel de usuario avanzado. Inglés indispensable.

Experiencia: Es importante la experiencia en un departamento de I+D, de calidad (QA, QC), en monitorización de ensayos clínicos… Todos estos ámbitos del mundo del fármaco tienen puntos en común con el del MSL, por lo que la experiencia dentro de ellos, transferible y extrapolable, es un elemento muy valioso de cara a optar por un empleo de este tipo.

Habilidades y competencias: Capacidad de interrelación con los clientes. Aptitudes de investigación, análisis y comunicación de la información médica y científica a un amplio número de personas. Habilidades de comunicación hablada y escrita. Dinamismo y capacidad de adaptación al cambio. Mentalidad analítica, capaz de identificar y solventar problemas. Disponibilidad para trabajar fuera de la oficina la mayor parte del tiempo.

Retribución: Dependerá de la experiencia, pero una posición senior partiría de 85.000-90.000 euros brutos anuales.

Empresas demandantes: Los principales demandantes son compañías del sector de la industria farmacéutica.

LOGÍSTICA

El más buscado: SUPPLY CHAIN MANAGER El llamado supply chain, en términos más simples, es la cadena de suministro que representa el camino que sigue un producto o servicio desde su origen hasta su destino, pasando por diversas etapas como la producción, el transporte, el almacenamiento y la distribución.

La gestión efectiva de la cadena de suministro, labor del(a) Supply Chain Manager, implica coordinar y optimizar todas estas actividades para garantizar la eficiencia, la calidad y la satisfacción del cliente, al tiempo que se minimizan los costos y se maximizan los beneficios para todas las partes involucradas.

Los requerimientos para esta posición son:

Formación: Licenciatura relacionada con Logística, Gestión de Operaciones, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o áreas similares. Valorable Máster en Supply Chain Management, Dirección de Operaciones o Cadena de Suministro.

Experiencia: La práctica en roles relacionados con la cadena de suministro es crucial. Esto puede incluir roles en compras, planificación de la demanda, gestión de inventarios y logística. La progresión en roles de mayor responsabilidad y liderazgo dentro de la cadena de suministro proporciona una experiencia valiosa.

Habilidades y competencias: Comprender y aplicar técnicas eficientes de gestión de inventarios . Conocimiento de estrategias logísticas, transporte y distribución. Familiaridad con sistemas de gestión de la cadena de suministro y tecnologías emergentes como el Internet de las cosas (IoT), análisis de datos y automatización. Gestión de Proyectos: habilidades en la planificación, ejecución y supervisión de proyectos relacionados con la cadena de suministro.

Retribución: La industria en la que opera la empresa puede influir en el salario. Por ejemplo, los sectores de tecnología y salud a menudo ofrecen salarios más altos. La ubicación geográfica también es un factor clave: ciudades con un alto costo de vida tienden a tener salarios más altos para compensar los gastos adicionales. En España el salario medio parte para estas posiciones de 60.000€ b/a.

Empresas demandantes: Los principales demandantes son empresas de fabricación, de tecnología, alimentación, energéticas, industria química .

El más cotizado: DEMAND PLANNER Este perfil es muy demandado dentro de las empresas del sector logístico y este año se convierte además en el más cotizado del sector según LHH Recruitment Solutions, no por su franja salarial sino por la dificultad para encontrar este tipo de perfiles en el mercado al ser muy solicitados.

Se trata del profesional encargado de ejecutar el proceso de S&OP (planificación de ventas y operaciones en su traducción) analizando la demanda, y evaluando riesgos y oportunidades en los acuerdos de la compañía.

Sus funciones principales están relacionadas con el seguimiento del stock y control de previsiones siendo imprescindible estar en contacto permanente con los mercados en los que opera la compañía en la que trabaja el/la Demand Planner.

Y los requisitos más comunes para esta figura son:

Formación: Se necesita contar con formación universitaria superior como ADE , grado en Organización Industrial y/o máster en Supply Chain. Dominio estadístico y numérico.

Experiencia: Habitualmente, se requiere una experiencia de al menos 3 años en Demand Planning.

Habilidades y competencias: Capacidad para trabajar bajo presión. Orientación a resultados y solución de problemas. Buena interlocución y comunicación. Capacidad de organización y planificación. Actitud y proactividad . Poder de negociación y conciliación. Visión comercial.

Retribución: Dependerá de la experiencia, pero una posición senior partiría de 45.000 euros brutos anuales.

Empresas demandantes: Empresas de diferentes sectores con grandes volúmenes de demanda.

RETAIL

El más buscado: STORE MANAGER El/la Store Manager es el máximo responsable del punto de venta que gestiona tanto a nivel humano (personal de la tienda) como económico (cuenta de resultados). Sobre él recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos establecidos por la compañía. Es el responsable de la rentabilidad de la tienda y de transmitir la política de la marca en el punto de venta. En definitiva, es el responsable de la imagen y seguridad de la tienda y de la atención al cliente.

Los requisitos que se buscan para estos perfiles suelen ser:

Formación: Habitualmente se valora tener estudios universitarios y, cada vez más, tener estudios complementarios específicos en Retail.

Experiencia: Las empresas quieren perfiles que ya aporten experiencia en un cargo similar, acostumbrados a gestionar equipos y muchas veces que vengan de un tipo de producto parecido.

Habilidades y competencias: Ha de ser un perfil con una clara orientación al cliente , capacidad para liderar equipos y conocimiento del producto. Otro de los puntos más importantes para las marcas de cara a un(a) Store Manager, es que sea un perfil de terreno, que esté en el día a día en la tienda con el equipo y el cliente, siendo un valor de ejemplo y conociendo de primera mano el día a día del negocio.

Retribución: Suele variar entre 30.000 € y 40.000 € SBA en función del perfil y la experiencia del candidato/a.

Empresas demandantes: Empresas del sector retail.vale

El más cotizado: MARKETING DIRECTOR Es el máximo/a responsable de la empresa en diseñar e implementar el plan de marketing y definir todo el plan estratégico, desde el desarrollo, ejecución y seguimiento para que se cumplan los objetivos marcados. Ha de ser el que impulse el crecimiento y el responsable de la innovación, estando atento a los cambios del mercado y sabiendo incorporar las nuevas tendencias.

Además, tiene que estar en constante comunicación con los diferentes departamentos de la empresa (Ventas, Logística, Comunicación, etc.) para el buen desarrollo de las estrategias de marketing. Cabe destacar que es uno de los roles que más se ha tenido que actualizar estos últimos años.

Los requisitos principales para esta posición son:

Formación: Licenciatura o Grado en ADE, Economía o Publicidad y Relaciones Públicas. Y muy valorable un Máster en Dirección de Marketing.

Experiencia: Las empresas buscan perfiles que aporten una experiencia mínima de 4-5 años en un rol similar, para que estén acostumbrados a gestionar equipos y liderar estrategias.

Habilidades y competencias: Ha de ser una persona con capacidad analítica. Liderazgo Resiliencia. Creatividad.

Retribución: El rango salarial de esta posición puede oscilar desde los 65.000 € a 85.000 € SBA dependiendo de la experiencia del candidato/a.

Empresas demandantes: Los principales demandantes son empresas del sector retail .

ENERGÉTICAS

El más buscado: PROJECT MANAGER El perfil más demandado dentro del sector energético en España es, según LHH Recruitment Solutions, el de Project Manager. Este puesto de nivel intermedio es responsable de la gestión y supervisión de proyectos relacionados con la generación, distribución y suministro de energía.

Entre sus responsabilidades se encuentran la elaboración de estudios técnicos y económicos, la definición de objetivos y plazos, la gestión de proveedores y contratistas, el aseguramiento de la calidad y la seguridad en la ejecución del proyecto, y la supervisión y seguimiento del proyecto durante su ciclo de vida.

Los requisitos más comunes para esta posición son:

Formación: Se buscan perfiles con Ingeniería, preferiblemente en especialidades como Ingeniería eléctrica, mecánica o energías renovables . Además, se valoran cursos de especialización en gestión de proyectos y conocimientos sobre normativas y regulaciones energéticas .

Experiencia: Se requiere experiencia demostrable en posiciones similares.

Habilidades y competencias: Liderazgo. Trabajo en equipo. Visión estratégica. Análisis y resolución de conflictos. Habilidades de comunicación y negociación.

Retribución: La banda salarial en la que se mueven estas posiciones varía según la empresa, el tamaño y la complejidad del proyecto. El salario promedio para este puesto oscila entre los 40.000 y los 50.000 euros brutos anuales, aunque en algunos casos puede superar los 70.000 euros brutos anuales. Además, es común que se ofrezcan paquetes de incentivos y bonos en función del desempeño y la consecución de objetivos del proyecto.

Empresas demandantes: Empresas energéticas.

El más cotizado: ORIGINATION & PERMITTING MANAGER Es la figura que se encarga de identificar oportunidades de negocio en el sector de energías renovables, analizando las regulaciones y permisos necesarios para llevar a cabo proyectos de energía solar, eólica u otras formas de energía renovable. Además, debe tener una visión global del mercado, identificando a los actores clave en el mismo y las posibilidades de financiación existentes.

Los principales requisitos para esta posición son:

Formación: Título universitario en Ingeniería, Administración de Empresas, Finanzas o Derecho. Además, es recomendable tener un máster especializado en energías renovables y permisos . Nivel alto de inglés.

Experiencia: Se requiere experiencia previa demostrable en el sector.

Habilidades y competencias: Orientación a resultados. Importante red de contactos. Liderazgo. Capacidad de negociación, planificación y organización. Visión estratégica. Grandes habilidades comerciales y prospección de oportunidades. Habilidades comunicativas. Conocimiento profundo y detallado de la dinámica del mercado.

Retribución: La horquilla salarial para esta posición varía mucho en función de los años de experiencia previa en el sector y del tamaño de la empresa en la que trabaja. Puede oscilar entre 50.000 y los 80.000 euros brutos al año. En empresas grandes y con mayor experiencia, el sueldo puede superar los 100.000 euros brutos anuales.

Empresas demandantes: Empresas energéticas .

FINANZAS

El más buscado: TÉCNICO/A DE TESORERÍA La situación económica y de control de costes por la que atraviesan muchas empresas en la actualidad, hacen del(a) profesional de la Tesorería el perfil más buscado.

Sus funciones abarcan desde el análisis diario de la tesorería de la empresa y gestión de saldos y de previsiones, a la gestión de remesas, pasando por la optimización de la operativa diaria, la interlocución con entidades financieras y la contabilización de las operaciones.

Los requisitos que se buscan para estos perfiles suelen ser:

Formación: Habitualmente se valora tener estudios universitarios en Ciencias Empresariales, ADE y/o titulaciones afines.

Experiencia: Las empresas quieren perfiles con una experiencia de 2 - 3 años en Tesorería.

Habilidades y competencias: Perfil con conocimientos sobre los mecanismos financieros que condicionan la liquidez de una organización. Dominio de herramientas tecnológicas (desde el uso avanzado de una hoja de cálculo hasta el manejo de software específico de gestión de tesorería).

Retribución: Suele variar entre 28.000 – 34.000 € b/a en función del perfil y la experiencia del candidato/a.

Empresas demandantes: Se trata de un perfil transversal, demandado en cualquier empresa.

El más cotizado: FINANCE DIRECTOR El perfil más cotizado del área financiera es, un año más, el/la Finance Director. Este/a profesional se encarga de la elaboración de los estados contables y financieros y presta especial atención en los ajustes de las normas contables internacionales. Además, se encarga de la supervisión del control de gestión y de la política fiscal de la empresa. Es el encargado/a de la relación con terceros (auditorías o administraciones) y lidera la creación de informes de viabilidad y proyectos.

Además, tiene la responsabilidad de supervisar y administrar informes financieros, carteras de inversión, la contabilidad y todo tipo de análisis financieros de la empresa. Y debe supervisar las estrategias de gestión de efectivo como también el área regulatoria del emprendimiento.

Tiene el compromiso de administrar acertadamente el flujo de dinero de una organización, mediante la supervisión de los balances, estado de pérdidas y ganancias, y el modelo de costos e ingresos.

Los requisitos principales para esta posición son:

Formación: Se requiere de una licenciatura en ADE, Economía, Derecho o similares. La mayoría de empresas requiere a estos profesionales contar con un máster MBA o un máster en Dirección Financiera. En cuanto a los idiomas, el inglés es fundamental debido a la globalización y a la relación con departamentos financieros internacionales de proveedores y clientes.

Experiencia: Se requiere experiencia previa de entre 5 y 7 años para la realización de estas responsabilidades.

Habilidades y competencias: Liderazgo. Visión estratégica. Negociación. Orientación a resultados. Habilidades comunicativas. Capacidad analítica. Planificación y organización.

Retribución: En empresas de hasta 100 trabajadores, la horquilla salarial es de 55.000 a 65.000 euros brutos anuales de salario fijo, más un variable en función de los objetivos. Y en empresas multinacionales o denominadas "gran empresa", la horquilla salarial aumenta siendo la media desde 65.000 hasta 75.000€ euros brutos anuales, más un variable en función de los objetivos.

Empresas demandantes: Estos perfiles, en general, son demandados por todos los sectores y tipos de empresa ya que velan por el uso correcto de los recursos financieros y la estabilidad económica de la empresa.