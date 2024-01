Nuevo formato de vermut de tres litros de Cabecita Loca

La bodega lanza un formato "bag in tube" de 3 litros para su Vermut Premium Rojo, respondiendo a la demanda de sus clientes La bodega artesanal situada en el Somontano de Barbastro (Huesca), Cabecita Loca, ofrecerá a partir de ahora un formato mayor para su Vermut artesano Premium Rojo. Además de la botella de vidrio de alta gama de 75 cl. con cierre de vidrio Vinolok, Cabecita Loca dispondrá de un formato "bag in tube" de tres litros para este Vermut.

Esta elaboración, creada de forma artesanal según un estilo tradicional, destaca por su base de vino blanco de calidad. Sus imponentes aromas, a partir de 20 extractos naturales entre hierbas, raíces, flores, especias y también frutas, denotan la presencia de ajenjo, llamado también Artemisia Absinthium. Se trata de una planta aromática que aporta un ligero sabor amargo a los Vermuts, añadiendo complejidad y profundidad a esta bebida.

¿Por qué lanzar un nuevo envase?

La decisión de presentar este nuevo formato más grande responde a la demanda de los clientes de la bodega, que solicitaban una opción más conveniente y económica para disfrutar de esta bebida en reuniones y eventos especiales. Y es que, el Vermut Premium Rojo de Cabecita Loca, con su equilibrio perfecto de hierbas, especias y vino de alta calidad, se presta maravillosamente para ser compartido con familiares y amigos.

La vista puesta en el medioambiente

Como consecuencia, este formato mayor no solo representa un ahorro para los amantes del Vermut, sino que también es respetuoso con el medioambiente, al reducir el uso de envases. Así, Cabecita Loca ofrecerá a partir de ahora una experiencia de sabor sofisticada y accesible, reafirmando sus compromisos con la calidad y la satisfacción de sus clientes.

Un Vermut con numerosos reconocimientos

Esta elaboración ha recibido numerosos premios, entre los que destacan la Medalla de Oro, con 95 puntos, y el Trofeo Mejor Vermout, en los International Wine Challenge 2022, celebrado en Londres, el Mejor Vermut Rojo español en el International Wine and Spirits Competition 2019, también en Londres, o el Premio Huesca Alimentaria al Mejor Producto 2019, entre otros.

Sin duda, los importantes reconocimientos obtenidos por el Vermut Premium Rojo de Cabecita Loca reflejan su calidad excepcional, resultado de una cuidada selección de ingredientes, de una particular maestría en la elaboración y la enorme atención al detalle. Sin duda, estos reconocimientos atestiguan su sabor distintivo y refinado, estableciéndolo como una referencia en la categoría.