Dispaint y la pintura que protege la salud, E-WIFI

Con el paso de los años, el mundo se ha vuelto cada vez más dependiente de lo digital, de los dispositivos electrónicos y de todo lo relacionado con la tecnología en general. Para el funcionamiento de las redes móviles, las redes de wifi y otros medios parecidos se utilizan antenas y otros puntos que emiten radiación en diferentes intensidades, las cuales pueden tener un efecto negativo en la salud. Una forma de protegerse de estas ondas es utilizar pinturas de apantallamiento. En Dispaint, empresa referente en distribución de pinturas en Galicia, disponen de una pintura especial anti ondas muy efectiva.

E-WIFI, la pintura anti-ondas Dispaint destaca en el sector por estar a la vanguardia de la innovación y por presentar productos acordes a las necesidades del mundo actual. En este sentido, no solo ofrecen pinturas decorativas en tendencia de las mejores marcas, sino que mejoran la satisfacción y calidad de vida. E-WIFI es un ejemplo de ello, una pintura de la marca ADORAL que actúa como un revestimiento electro-conductor para brindar protección frente a la radiación.

Las antenas de televisión, radio y telefonía móvil son ejemplos de artefactos que emiten radiación de alta frecuencia, mientras que la de baja frecuencia es producida por electrodomésticos, cables eléctricos, redes eléctricas, etc. La pintura E-WIFI ha sido testada por el INTA (Instituto Nacional de técnica aeroespacial), de acuerdo con las normas ASTM D-4395- 10 y la ICE-61000-4-21, las cuales evalúan las características de los materiales y productos en el ámbito electromagnético. Esta pintura es recomendada para proteger contra la radiación de baja y alta frecuencia que emiten las torres de telefonía celular, repetidores de televisión (TDT) y todo tipo de antenas.

¿Dónde utilizar la pintura de apantallamiento? Aplicar una pintura de apantallamiento es ideal para evitar los daños perjudiciales que pueden producir las ondas electromagnéticas en el cuerpo humano. Su uso está recomendado para habitaciones y dormitorios de niños, hospitales y centros de atención sanitaria, escuelas y, especialmente, hogares de personas con hipersensibilidad electromagnética. Cabe destacar que estas pinturas se pueden aplicar tanto en exteriores como en interiores.

Dispaint, un referente del sector Dispaint ha logrado una sólida reputación en el mercado gracias a su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente. Su catálogo de productos de vanguardia, como la pintura E-WIFI, están generando opiniones muy positivas entre sus clientes. La empresa gallega se ha destacado por ofrecer soluciones que se adaptan a las necesidades del mundo actual, no solo en términos de decoración, sino también en la mejora de la calidad de vida