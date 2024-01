Detectar fugas de agua en todo tipo de instalaciones sin realizar obras, gracias a No Más Fugas

Las fugas de agua en las tuberías pueden ocurrir por diferentes razones. Entre las más comunes, se encuentran la acción de agentes externos, las condiciones de la instalación o las características del material utilizado en la red. La manera en que esta se opera también puede originar algunos daños.

En cualquiera de los casos, la recomendación general es buscar la asistencia profesional. Solo el personal altamente especializado y experimentado es capaz de localizar el origen de estas fugas en todo tipo de estructuras o en las tuberías.

Una empresa con expertos en detectar fugas de agua No Más Fugas es una empresa conformada por un equipo de expertos altamente especializados en la localización de fugas de agua. Independientemente de la naturaleza del problema, son capaces de detectar su origen y ejecutar la solución más conveniente. Lo hacen de forma efectiva y rápida, gracias al uso de las últimas tecnologías.

El personal utiliza metodologías de detección de fugas basadas en el ultrasonido o el hidrógeno. También cuenta con geófonos para obtener la ubicación del origen del problema de manera precisa.

Una de sus grandes ventajas, es que para localizar las fugas no necesitan realizar ninguna rotura en el suelo o la edificación. Su método de trabajo resulta especialmente útil en los casos donde los daños no son visibles a simple vista. Estas dificultades suelen ocurrir frecuentemente en las redes de residencias, piscinas o zonas comunes de los edificios. Los portavoces de la empresa aseguran que contar con la última tecnología los ha convertido en líderes del mercado en Cádiz.

En qué consisten los métodos de localización de No Más Fugas Los expertos de No Más Fugas sostienen que el uso de cada uno de sus avanzados métodos de localización depende de cada situación. Por ejemplo, el geófono es un aparato que, con la ayuda de auriculares, hace un reconocimiento sonoro para detectar el lugar exacto del fallo. Sus dispositivos recogen el sonido de las vibraciones, indicando al técnico el punto preciso donde trabajar.

Otro método muy eficaz es el gas trazador, que suele aplicarse para detectar fugas de agua o de gas. Se emplea un equipo que mezcla hidrógeno y nitrógeno que después introducirá en la tubería afectada. Los gases recorrerán la red y escaparán por cualquier abertura que encuentren en su camino. Esa fuga será detectada por un sensor especializado en este tipo de tareas.

El correlador es otro de los equipos que usan los profesionales de No Más Fugas. Se utiliza cuando hay que evaluar redes de gran tamaño ubicadas en áreas con mucho ruido ambiente, donde la utilización del geófono resulta inconveniente. Este dispositivo recoge la información de la red y la analiza por sectores, gracias a un software altamente eficiente. Los datos que arroja permiten a los técnicos centrarse en las zonas que tienen mayor probabilidad de problemas.