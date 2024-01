La solución que propone KōAN Club para acabar con la celulitis es la maderoterapia y drenaje linfático

La celulitis es muy común tanto en personas con sobrepeso como en personas delgadas. Es más común en mujeres que en hombres y, cuando aparece, indica que el organismo no está eliminando las toxinas de manera eficaz.

Aun cuando no genera dolor o inflamación, continúa siendo un problema para todas aquellas personas que, aun haciendo dieta, no consiguen eliminarla. Por esta razón, en el club biomédico KōAN Club ofrecen un servicio de maderoterapia combinado con drenaje linfático en Barcelona para combatir la celulitis y mejorar la apariencia física de una persona.

La maderoterapia y el drenaje linfático corporal para eliminar la celulitis En los últimos años, los masajes se han consolidado como una técnica corporal efectiva y natural para aliviar dolores musculares y articulares, así como para reducir los síntomas de estrés. En el caso de la maderoterapia, consiste en la realización de masajes profesionales en el cuerpo mediante el uso de utensilios de madera exclusivos, y por su lado, el drenaje linfático que se realiza en KōAN CLUB, elimina toxinas y reduce la inflamación, muchas veces causante del dolor y cansancio generalizado.

Actualmente, empresas especializadas en bienestar general como KōAN Club utilizan la maderoterapia corporal combinada con el drenaje linfático para tonificar el cuerpo, reducir la retención de líquidos, combatir la grasa localizada y promover la producción de elastina. Cada uno de estos procesos resultan de gran beneficio para eliminar la celulitis y generar una piel más suave, elástica y saludable. Asimismo, el servicio de maderoterapia y drenaje linfático en Barcelona de KōAN Club incluye masajes profesionales para mejorar la circulación sanguínea, aumentar las defensas del organismo y renovar las funciones digestivas. Por lo tanto, este servicio permite combatir la celulitis y, al mismo tiempo, alcanzar un bienestar general adecuado.

Beneficios del tratamiento de maderoterapia en combinación con el drenaje linfático corporal de KōAN Club Como ya se ha mencionado anteriormente, la maderoterapia y el drenaje linfático corporal realizado en KōAN Club permiten reducir la celulitis y regular varias funciones clave del organismo. Esta técnica también resulta idónea para eliminar la adiposidad, mejorar la respiración y reactivar el sistema nervioso. Por otro lado, la maderoterapia combinada con el drenaje linfático corporal ayuda a combatir los dolores generados en el cuello y la espalda y promueve la producción de vitamina E, colágeno y elastina.

El colágeno fortalece huesos, músculos y articulaciones y promueve una mejora completa de la piel. Esta mejora implica una reducción considerable de la inflamación del organismo. Como punto extra, los tratamientos de maderoterapia y drenaje linfático en Barcelona de KōAN Club ayudan a equilibrar los centros de energía del cuerpo, lo cual promueve un bienestar físico-mental y emocional adecuado.

KōAN Club ofrece masajes y terapias tanto manuales como con utensilios de madera para tratar de manera eficaz la celulitis. Al mismo tiempo, el centro cuenta con tratamientos biomédicos de belleza facial, corporal y nutrición, los cuales permiten mantener un bienestar adecuado por dentro y por fuera.