Las novedades de las aplicaciones de la Ortoqueratología o lentes Orto K

Eran los años 60 cuando Jessen, optometrista americano, utilizó por primera vez el concepto de Ortoqueratología o Lentes Orto K. Desde entonces hasta hoy, este método de contactología avanzada para corregir la visión ha experimentado grandes avances gracias a la tecnología, pero ¿cuáles son?, ¿cuáles son las aplicaciones más innovadoras actualmente?

Esta alternativa a los tratamientos tradicionales empezó como una colocación secuencial programada de lentes de contacto neutras de PMMA (polimetilmetacrilato) más planas que la curvatura corneal del paciente. De esta manera, era posible alterar su curvatura corneal y corregir temporalmente la miopía. El único inconveniente era que este tipo de lentes eran muy inestables y producían frecuentemente astigmatismos irregulares que impedían conseguir una buena visión.

Un tratamiento que ya utilizan más de 1 millón de usuarios La orto K es un tratamiento que ya utilizan más de 1.500.000 usuarios en todo el mundo. La Ortoqueratología, en los últimos años, ha ganado cada vez más adeptos, gracias a la aparición de nuevos materiales altamente permeables al oxígeno, que han permitido el uso de estas lentes durante el sueño, manteniendo la integridad y salud ocular con seguridad. Los nuevos diseños de geometría inversa han facilitado la estabilidad y fácil aplicación, así como los sistemas de seguimiento del tratamiento como los topógrafos corneales que han revolucionado este procedimiento.

Tal y como se extrae del estudio Optical changes and visual performance with orthokeratology “la ortoqueratología nocturna moderna provoca reducciones rápidas, fiables y reversibles del error refractivo. Con diseños modernos, los pacientes pueden usar estas lentes durante la noche, quitárselas por la mañana y ver claramente durante el día sin necesidad de ningún tipo de corrección”.

Orto K y deporte Los defectos refractivos han dejado de ser un inconveniente para los amantes del deporte, especialmente, si se trata de deportes de contacto.

En la mayoría de disciplinas es necesario una excelente coordinación óculo-manual y óculo-pédica, pero concretamente en las actividades de contacto, tener una buena visión sin gafas ni lentillas suele ser uno de los requisitos imprescindibles. De hecho, según la normativa para la obtención de licencias nacionales de la Federación Española de Boxeo, no se concederá licencia a todo aquel que tenga una miopía superior a 4 dioptrías y el valor más bajo de agudeza visual exigida es de 5/10 para un ojo y 1/10 para el otro.

Una buena agudeza visual proporciona mayor seguridad y precisión en los movimientos, mejor percepción de los detalles y, por lo tanto, una disminución del riesgo de sufrir lesiones.

Al utilizarse exclusivamente por la noche, es el único método que permite a deportistas de todas las edades y que practican cualquier disciplina deportiva libertad completa, sin necesidad de cirugía ni ningún otro método correctivo.

Las Lentes Orto K tienen una curvatura interior especial a medida para cada usuario. Este diseño es diferente según el tipo de corrección visual que se trate (miopía, astigmatismo o hipermetropía).

Otra ventaja de la Orto K es que es el método no farmacológico más eficaz para ralentizar la progresión de la miopía y puede ayudar a un boxeador joven a no pasar el límite de 4 dioptrías y continuar practicando el deporte, facilitando al mismo tiempo una buena visión.

Se debe tener en cuenta que, cuando se practican este tipo de deportes como puede ser el boxeo, u otros deportes de contacto, existe mayor riesgo de sufrir lesiones en el ojo. En estos casos, la Ortoqueratología se convierte en la alternativa más adecuada, ya que al prescindir de cualquier tipo de corrección durante el día, los riesgos obvios de llevar gafas o lentillas, desaparecen.

Aplicaciones de las Lentes Orto K en niños Además de las aplicaciones que hemos mencionado anteriormente, otra de las ventajas de las Lentes Orto K es que no solo corrigen la miopía, sino que son un método tres en uno: control, prevención y buena visión. Los expertos en salud visual afirman que la detección precoz de las patologías visuales determina el éxito de los tratamientos. Según el Consejo General de Colegios de Optometristas, la mitad de los niños que necesitan corregir su visión, no utilizan ningún método de corrección porque sus padres desconocen el estado de su salud visual.

Es importante hacer hincapié en que los problemas de visión pueden afectar al crecimiento y desarrollo de un niño si no son diagnosticados a tiempo, por eso los especialistas recomiendan que la primera revisión sea a los 5 o 6 años, cuando la miopía ya puede detectarse. Los padres que optan por el control de la miopía con el uso de Lentes Orto K, además, están abordando el problema desde la prevención.

Además, según Investigation of the Effect of Orthokeratology Lenses on Quality of Life and Behaviors of Children “las lentes de ortoqueratología tienen un buen efecto en la calidad de vida, el comportamiento y la psicología de los niños. Los niños que usaban lentes tenían más confianza en sí mismos, estaban más dispuestos a probar cosas nuevas y eran más activos en la participación en deportes y entretenimiento, lo que resultó en una tendencia creciente en el tiempo total dedicado a actividades al aire libre”.

Aunque es importante destacar que todos los estudios apuntan a los efectos positivos de la Ortoqueratología, los resultados pueden variar según cada persona, por eso es importante contactar con especialista en contactología avanzada como Avanlens. Ellos resolverán todas las dudas y sabrán indicar cuál es el mejor tratamiento, en función del estilo de vida.