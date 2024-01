Las velas de miel de Joyra Sabor Nacional son un proyecto inspirador y sostenible

Sumergiéndose en el fascinante mundo de las abejas, Joyra Sabor Nacional ha llevado la esencia de la naturaleza directamente a los hogares a través de sus exclusivas Velas de Miel. Los productores de esta marca, especializada en artículos con miel, toma los recursos elaborados por las abejas de manera sostenible para ofrecer experiencias de renovación y relajación.

En la siguiente entrevista reveladora, es posible explorar la inspiración detrás del proyecto y descubrir cómo sus innovadoras creaciones han logrado destacar en el mercado, no solo por la diversidad de sus diseños, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. Se trata de un recorrido enriquecedor, donde la calidad, la ecología y la creatividad se funden para iluminar los espacios de una manera única.

¿Cuál es la inspiración detrás de la creación de las Velas de Miel de Joyra Sabor Nacional?

Al apreciar el gran trabajo de las abejas, surgió la idea de intentar acercarlo a los hogares. ¿Cómo podía ser esto posible? Pues creando velas para todos los gustos. El mundo de las abejas es un mundo apasionante, crear velas es relajante y creativo.

¿Cómo se diferencian estas velas de miel en comparación con otras marcas en el mercado?

En Joyra Sabor Nacional nos aseguramos de comprar las materias primas de la más alta calidad, aunque eso suponga un mayor coste.

¿Qué elementos ecológicos utilizan en su producción? ¿Cómo seleccionan a los apicultores proveedores?

Utilizamos cera 100 % pura de abeja, ya que esta no genera residuos, y es totalmente natural. Se obtiene mediante un proceso sostenible con nuestro medioambiente.

La mecha de algodón es libre de residuos químicos. Siempre que se usan colores, los tintes son orgánicos.

En Joyra Sabor Nacional seleccionamos apicultores que cuidan las colmenas para que la cera sea de la máxima calidad y esté libre de residuos tóxicos.

¿Qué tipos de velas de miel se pueden encontrar en su tienda?

Tenemos desde velas laminadas pequeñas hasta velas laminadas más largas para candelabro. Velas laminadas con grosores más anchos para tener encendidas durante muchas horas y velas de molde que aportan calidez.

Con más de 20 modelos diferentes de velas de miel, ¿cómo eligen los diseños y qué consideraciones tienen en cuenta para satisfacer diversos gustos y preferencias?

Procuramos llegar al máximo de personas teniendo en cuenta los usos.

Las velas de miel generan una atmósfera relajante y tranquila, son muy utilizadas para decorar.

Aparte de ser decorativas, ¿qué beneficios específicos aportan las Velas de Miel de Joyra Sabor Nacional a la salud y el bienestar de quienes las utilizan?

Las velas JOYRA al ser naturales, no son tóxicas y, por tanto, no contaminan el ambiente. Es más, consiguen limpiar el aire de iones negativos y tienen beneficios para las personas con enfermedades respiratorias.

Respecto al kit de iniciación, ¿cómo surgió la idea de ofrecer esta opción y cuál es el objetivo detrás de permitir que los clientes aprendan a fabricar sus propias velas de miel?

Vivimos en la era del DIY. El mundo ecológico es tendencia, por eso deseamos que las personas conozcan el origen de las velas, disfrutar de poder fabricar sus propias velas, sin duda una actividad relajante y muy divertida para hacer con los más pequeños de la casa.

¿Qué tipos de usos prácticos recomiendan para sus velas de miel?

Son perfectas para regalar. Por su acción relajante y purificante son ideales para encenderlas cuando se esté trabajando o estudiando. Aporta calidez, así que también son perfectas para dar un toque hogareño e incluso romántico a cualquier ocasión especial o simplemente para una tarde de manta, sofá y peli.

¿Dónde se pueden comprar las velas de Joyra Sabor Nacional?

Tenemos tiendas en varios puntos de España. Quien lo necesite, nos puede preguntar qué tienda es la más cercana a su zona y, en caso de que no encuentren nuestras velas, las pueden comprar directamente en la web. Si alguien tiene una tienda y quiere tener nuestras velas, puede escribirnos a info@joyrasabornacional.com o puede contactar a través de las redes sociales: @joyrasabornacional (Instagram y Facebook) o a través de Google.

En el universo de la apicultura y la creación de Joyra Sabor Nacional, las Velas de Miel son mucho más que productos decorativos, siendo verdaderos proveedores de bienestar.

Desde la cuidadosa selección de apicultores para la producción hasta la creación de kits de iniciación, el equipo concentra sus esfuerzos en hacer más accesible los beneficios aromáticos de sus velas de miel.

Al contar con diseños para todos los gustos, y utilizar materias primas de primera, aseguran que su catálogo solo ofrezca opciones de calidad, que contribuyan a la relajación a través de una experiencia única. Ya sea en sus tiendas físicas o de manera online, se pueden obtener fácilmente las velas de miel para iluminar ambientes en conexión con la naturaleza y la tranquilidad.