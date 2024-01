Por qué no hay más profesionales del transporte en España

La escasez de conductores de transporte de mercancías en España es un problema crítico que afecta no solo al sector, sino también a la economía en general. El déficit de profesionales, según datos gubernamentales, está estimado en unos 20.000 por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Las razones de esa escasez obedecen a estas causas:

Las condiciones de trabajo poco atractivas. Largas jornadas de trabajo y largos periodos de desplazamiento, trabajar días festivos, la exposición a robos, vivir y dormir metidos en un camión, los conductores pasan varios días e incluso semanas sin pasar por su casa y ver a su familia, a cambio de una retribución que no compensa el esfuerzo y el sacrificio.

No hay relevo generacional, los jóvenes no consideran esta profesión como una opción interesante y los que se dedican al transporte están envejeciendo, la media, según la misma fuente, supera los 47 años.

Es un trabajo cualificado, las empresas buscan personal con experiencia. La responsabilidad del transporte, de la mercancía y de los vehículos se deja en mano de los conductores, no todos poseen las habilidades para corresponder a esa responsabilidad.

En este contexto desalentador, Alicotrans surge como una oportunidad valiosa para quienes están pensando en trabajar en el sector del transporte. Esta cooperativa, diferente de otras, ofrece un escenario laboral más atractivo, rentable y, sobre todo, estable para los transportistas.

Una luz en la carretera La falta de conductores en España tiene muchas aristas. El agotamiento derivado de jornadas laborales extensas, salarios relativamente bajos y condiciones laborales a menudo precarias, desalientan a muchos jóvenes a la hora de acceder a trabajar en este sector, a la vez que para quienes trabajan, resulta un gran sacrificio con una retribución poco acorde. Cabe destacar que un 70 % de los transportistas activos en la actualidad tienen más de 50 años de edad, por lo que la falta de profesionales del transporte podría acrecentarse si la situación no cambia.

En este marco, la cooperativa Alicotrans ofrece un escenario diferente, mejorando las condiciones de trabajo y dando la posibilidad a sus socios de obtener una retribución acorde a sus habilidades y a su esfuerzo. Esta cooperativa ofrece acceso al Régimen General de la Seguridad Social, con mejores coberturas en caso de accidente, enfermedad y jubilación, además de la prestación por desempleo si se dieran las condiciones para ello. En cuanto a la compensación económica, cada socio construye su propia retribución por diferencia entre los ingresos y los gastos, por lo que los "buenos" conductores, los que poseen habilidades para conducir aprovechando el tiempo de conducción disponible, reduciendo gastos y conservando los vehículos en buen estado, obtienen una compensación por encima de cualquier salario en el transporte y que equilibra la balanza, en cuanto a esfuerzo y sacrificio y le anima a seguir en la profesión.

Iniciativas como la de Alicotrans significan una mejora sustancial en las condiciones laborales y económicas para los transportistas, brindándoles estabilidad y seguridad ante todo y contribuyen a mitigar esta tendencia de falta de conductores para el transporte.

Una cooperativa de vanguardia Alicotrans destaca como una cooperativa innovadora en el mundo del transporte: cuida a sus socios a la vez que brinda un servicio excepcional a sus clientes. Ofrece una flota de camiones bien mantenida y una amplia gama de servicios, desde alquiler de cabezas de tractoras y semirremolques hasta góndola de rescate, ofreciendo además cargas a destinos nacionales e internacionales. Los transportistas asociados cuentan con beneficios que hacen su trabajo mucho más fácil: desde un taller exclusivo para los socios y aparcamiento propio, hasta localización por GPS, para obtener un rendimiento mayor y una conducción mucho más eficiente.

El sistema de Alicotrans contempla a sus socios como socios de trabajo, es decir, no son empresas y, por eso, quedan liberados de cualquier carga administrativa propia de las empresas, contabilidad, declaraciones de IVA y otras responsabilidades fiscales, para que puedan concentrarse exclusivamente en su trabajo.

En resumen, la falta de profesionales del transporte en España es una situación preocupante que requiere soluciones efectivas como las de Alicotrans, al ofrecer un entorno laboral mejorado y con beneficios para sus trabajadores.