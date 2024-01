Cómo planificar proyectos de diseño interior, según Apartmueble

El diseño interior busca sacar el máximo provecho de los colores, la iluminación y las diferentes texturas de un espacio, para poder brindar una mayor sensación de comodidad a quienes habitan en él. No obstante, si bien es una tarea que puede realizarse por cuenta propia, nunca está de más contar con el apoyo y la guía de profesionales en el área.

Apartmueble es una empresa familiar con 30 años de experiencia en el mercado como distribuidor de mobiliario, especialmente enfocado en el mundo del hotel, bares y restaurantes, pero también abarca lo que es el diseño interior del hogar.

Pasos para dar inicio a un proyecto de diseño interior Antes de iniciar cualquier proyecto de interiores, se debe definir una dirección clara y comprender tanto los deseos de la persona como el proceso de lo que se pretende alcanzar con el diseño, recopilando información sobre las directrices generales del plan, materiales a utilizar y la calidad, entre otros factores.

Un elemento que no puede faltar en un trazado de diseño interior es el tablero de idea o moodboard, en el que se colocan las ideas que sean de mayor agrado para el propietario del lugar y así poder ver cómo funcionan en conjunto. Desde fotografías, texturas de telas, imágenes de revistas, todo lo necesario para inspirarse y crear el plan de acción para el proyecto.

A la par de ello, se recomienda fijar un plazo determinado y, a su vez, un presupuesto realista para la decoración del espacio. Esto último en afán de tener un monto claro de lo que puede invertirse en el proyecto para obtener resultados deseados.

Finalmente, es de vital importancia delegar las responsabilidades, especialmente en caso de trabajar con un equipo. En estas situaciones, lo ideal es involucrar a más personas debido a la gran cantidad de aspectos y detalles que deben tomarse en consideración para llevar a cabo cualquier plan.

Proyectos de diseño interior únicos e inolvidables Todo proyecto de diseño de interiores, según recomienda Apartmueble, necesita contar con un análisis previo para así conocer las condiciones del espacio y poder establecer soluciones a los posibles problemas que surjan en un futuro. También es necesario tener en cuenta la viabilidad, la funcionalidad, las ventajas y desventajas de los elementos decorativos seleccionados, entre otros factores.

Los expertos de la firma además señalan la importancia de que toda decisión y compra sea pensada y argumentada. Conocer lo último en cuanto a tendencias es imprescindible. Saber lo más nuevo con relación al mobiliario, los textiles, las pinturas, influencias, texturas y demás, para poder estar a la altura de las necesidades y exigencias que requiere el plan.

Por supuesto, en los proyectos de diseño interior no puede pasarse por alto el toque personal, más allá de lo que dicten las modas. Ya sea que se trate de una empresa de diseño interior o el dueño de una propiedad que decida hacer la renovación de su espacio, la personalidad del diseñador debe quedar plasmada en la decoración, como un sello personal.