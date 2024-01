Del amor por los animales al triunfo empresarial; la franquiciada de El Perro Feliz en Ibiza explica su experiencia

Según indican datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en los hogares españoles viven más de 9 millones de perros y más de 5 millones de gatos. Además, ambas poblaciones están en aumento.

En este contexto, el sector de las mascotas ofrece distintas posibilidades para emprender. Una de ellas es la que provee la marca El Perro Feliz, que ha diseñado un servicio único que se puede compaginar con otras actividades. Para conocer más al respecto, es muy buena idea leer la siguiente entrevista con la nueva franquiciada de esta empresa en Ibiza. La amante de los animales ha encontrado en El Perro Feliz no solo una oportunidad de emprendimiento, sino la mejor manera de vivir de su pasión, enfocándose en el cuidado y bienestar de las mascotas.

En esta entrevista se puede descubrir cómo este programa de becas no solo le brindó ayuda económica, sino también la formación y el respaldo necesarios para convertir su amor por los animales en un negocio exitoso.

¿Cómo llegaste a la decisión de abrir una franquicia de El Perro Feliz en Ibiza?

En primer lugar, por el amor a los animales y por la alta demanda en el sector, sobre todo por la necesidad de que alguien que deja a su compañero sienta y sepa que está en las mejores manos. Existe una falta de profesionales cualificados para esto en la isla.

¿Por qué decidiste dar un giro a tu vida y emprender en el sector de los animales de compañía?

Es lo que siempre he querido hacer porque no entiendo mi vida sin animales cerca. Si puedo trabajar de lo que me apasiona, ¡qué más puedo pedir!

¿Cuáles son los aspectos del modelo de negocio de El Perro Feliz que te permiten cumplir tus objetivos como emprendedor en este sector?

Ante todo, no necesitamos un lugar físico (cosa muy difícil en Ibiza). El equipo tan cualificado de El Perro Feliz da mucha tranquilidad y confianza a los franquiciados (mucho soporte y ayuda).

¿Cómo conociste el programa de becas de El Perro Feliz y qué te motivó a solicitar una de las becas?

Cuando contacté con El Perro Feliz y nos conocimos, me ofrecieron la oportunidad de la beca y no lo dudé un instante. Me dieron, como ya he comentado anteriormente, mucha confianza.

Además del importe económico becado, ¿cuáles son los otros beneficios que crees que te ofrece emprender con la marca El Perro Feliz?

Constante soporte y asesoramiento en todo el proceso. Creo que aquí podemos incluir los beneficios que derivan de ello.

¿Por qué elegiste una franquicia en lugar de lanzar tu propia idea desde cero?

En primer lugar, porque ofrecen exactamente lo que buscaba, el importe de la inversión no es desorbitada y también por el gran apoyo y respaldo que recibes desde el minuto uno por parte de todo el equipo.

Cuéntanos sobre el proceso desde que obtuviste la beca de emprendimiento hasta que tu franquicia se convirtió en una realidad.

Sabemos que emprender un negocio no es nada fácil, pero como he comentado, el gran equipo que tiene el Perro Feliz lo hace todo muy llevadero porque te guían en todo momento.

¿Qué consejos compartirías con aquellos que estén considerando optar a una de las becas de emprendimiento del programa #Bécate de El Perro Feliz?

Que no lo duden, ya que tienen un equipo maravilloso detrás que siempre están ahí para ayudar en cualquier cosa que necesites.

¿Cuáles son tus expectativas para los primeros meses de vida de El Perro Feliz Ibiza?

Darnos a conocer. Esta es la única empresa de este tipo en Ibiza. Buscamos que poco a poco la gente vaya confiando para poder tener el mayor número de clientes.

¿Dónde opera, qué servicios ofrece y cómo pueden las personas disponer de los servicios de El Perro Feliz Ibiza?

Operamos en toda la isla de Ibiza y ofrecemos hospedaje canino, paseos caninos y cuidado de gatos. También ofrecemos la recogida y entrega de la mascota en el domicilio del cliente. Tenemos varias vías de contacto en la página web, y a través de Facebook, Instagram y WhatsApp.

De la mano de esta marca, es posible acceder a un negocio rentable que permite aprovechar las oportunidades que ofrece un sector en crecimiento. Además, esta empresa ofrece formación y ayuda económica a quienes desean emprender. Para acceder a más información, postularse para una beca o presenciar una masterclass de manera gratuita simplemente hay que acceder a la plataforma web de El Perro Feliz.