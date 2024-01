Malla geotextil de Floratex Systems, la solución final para parar el crecimiento de malas hierbas

Uno de los principales problemas que se enfrentan en los cultivos y jardines es el crecimiento de malas hierbas. Estas son capaces no solo de limitar el crecimiento de las plantas que estén en el lugar, sino que pueden llegar a causar graves daños en todo el área.

Una de las soluciones más atractivas que se encuentran en la actualidad es el geotextil antihierbas, una lámina que provee una base estable para el crecimiento de las plantas y, a su vez, establece una barrera que limita el crecimiento de maleza. En Floratex Systems disponen de este innovador geotextil.

Geotextil antihierbas con Floratex Systems Floratex Garden es el producto estrella de Floratex Systems para la protección y cuidado de jardines. Este recurso está diseñado para eliminar las malas hierbas de los jardines con el mínimo esfuerzo y de forma eficiente. Se trata de un geotextil no tejido de color gris, de filamento cortado de polipropileno 100 %, en láminas de 110 g/m2 y 150 g/m2. El producto ha sido estabilizado para resistir los rayos UV, además de estar punzonado y termofijado.

La empresa ha apostado por la máxima durabilidad de este geotextil, garantizando una duración de hasta más de 20 años una vez aplicado. La capacidad antihierbas de Floratex Garden es uno de los aspectos más destacados del producto, ya que es capaz de evitar la extensión de malas hierbas en las zonas aplicadas, permitiendo el crecimiento libre y sano de las plantas deseadas. Esto es posible porque permite retener los nutrientes y la humedad necesaria para la alimentación de las plantas, además de permitir el paso fluido del agua, evitando que las plantas se ahoguen. Por otro lado, el geotextil es químicamente inerte, lo cual significa que no tendrá ningún tipo de reacción frente a los fertilizantes, herbicidas o pesticidas, garantizando la buena salud de las plantas.

Ventajas de las mallas geotextil antihierbas El cuidado de un jardín requiere mucho esfuerzo, compromiso y dedicación. Las mallas geotextil antihierbas ayudan a facilitar la protección de jardines y optimizan su crecimiento y desarrollo de una forma eficiente.

El geotextil es muy flexible, lo cual permite que se pueda enrollar, doblar y acomodar a cualquier superficie en diferentes profundidades sin sufrir daños.

Otra ventaja es que son excelentes protectores contra la erosión, fomentan la estabilidad del terreno y poseen una magnífica capacidad de ventilación. Además, el geotextil antihierbas le da un toque estético exclusivo al jardín y, gracias a su protección contra la maleza, las plantas crecerán más limpias, sanas y fuertes.

Como especialistas en el área, Floratex Systems cuenta con un geotextil que, con su excelente relación calidad-precio, es el producto ideal para cuidar todo tipo de jardines.