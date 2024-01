Innovación en hostelería, Qamarero revoluciona restaurantes

La start-up sevillana crea un software que permite a bares y restaurantes rentabilizar su negocio a la vez que ofrecer a sus clientes hacer pedidos desde meses. La solución se ha introducido ya en 5 países y tiene presencia en 50 ciudades europeas. Cada minuto se realizan 7 pedidos a través de Qamarero.

Qamarero, una start-up tecnológica con sede en Sevilla, está revolucionando la industria hostelera con su novedoso software que permite a los clientes pedir directamente desde su mesa. Este sistema "Order and Pay", no solo mejora la gestión de los establecimientos, sino que también reduce los tiempos de espera para los clientes.

Con la misión de ayudar a los hosteleros a sacar más rentabilidad a sus negocios y digitalizar el sector de la hostelería, un desafío a nivel global, Qamarero ya tiene presencia en más de 50 ciudades en cinco países europeos. Desde su lanzamiento, la aplicación ha atraído a más de un millón de usuarios, quienes realizan sus pedidos a través de esta plataforma.

En un ámbito donde la satisfacción del cliente es clave, Qamarero se enfoca en proporcionar un servicio eficiente utilizando la tecnología. El tiempo que un cliente tiene que esperar para realizar un pedido es un factor crucial que impacta directamente en las ventas del bar y la experiencia de los clientes.

El software de Qamarero no solo facilita el proceso de pedido sino que también integra un sistema de pago directo, conectando a los clientes con el establecimiento de manera efectiva. Además, la plataforma ofrece la creación de menús digitales interactivos, que incluyen fotografías, traducciones y descripciones detalladas, aportando un valor añadido a los usuarios.

"Con Qamarero, nuestro objetivo es mejorar la interacción entre bares, restaurantes y sus clientes," dice Antonio Bustamante, fundador de Qamarero. "Esto requiere estar constantemente en contacto con nuestros usuarios y con el sector hostelero, atendiendo a sus necesidades y expectativas para poder ofrecer mejoras día a día."

La transformación de la experiencia en bares y restaurantes mediante una solución digital representa un desafío considerable en un sector altamente competitivo y tradicional. Sin embargo, Qamarero ha logrado que este proceso sea intuitivo y sencillo. Centrándose en una problemática común, la plataforma mejora la eficiencia operativa de los establecimientos y enriquece la experiencia del cliente, manteniendo intacta la relación interpersonal entre clientes y camareros.

Sobre Qamarero Fundada en 2022, Qamarero es una start-up con base en Sevilla, especializada en soluciones digitales para la hostelería. Cuenta con un equipo de desarrollo de software in-house, lo que permite la implementación de mejoras personalizadas basadas en las necesidades específicas de sus clientes.