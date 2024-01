¿Dónde llevar a cabo la reparación de ordenadores Apple Mac, iPhone y iPads, fuera de garantía? MacServiceBcn

Los móviles se han vuelto una parte indispensable en la vida de las personas. A través de ellos las personas se conectan con la sociedad, envían y reciben todo tipo de mensajes importantes, buscan información y hasta encuentran el camino correcto de regreso al hotel en medio de una ciudad completamente desconocida. Siempre y cuando tenga carga, eso sí.

Es por eso que al afrontar algo tan serio como el cambio de batería en un iPhone es mejor apostar por una empresa de probada trayectoria en el sector y MacServiceBcn cuenta con más de 15 años de experiencia en la reparación de dispositivos del fascinante universo Apple.

La importancia de una batería sana El iPhone es un dispositivo que depende en gran medida de su batería o no funcionará correctamente. Se trata de un componente clave que se encarga de proporcionar la energía necesaria para alimentar todas las funciones del equipo, pero con el paso del tiempo irá perdiendo inevitablemente su capacidad de mantener una carga completa e incluso es posible que se sobrecaliente, genere apagones repentinos, reinicios aleatorios o hasta que se empiece a hinchar.

Cuando el teléfono muestra alguna de estas señales es momento de visitar un servicio especializado como el que ofrece MacServiceBcn, donde rápidamente detectarán el problema y facilitarán un efectivo plan de acción con su correspondiente presupuesto. Un cambio de batería es una operación súper sencilla para los expertos de la empresa, quienes tendrán listo el móvil en apenas un par de horas.

El mejor servicio técnico de Barcelona MacServiceBcn se dedica exclusivamente a los productos de la gigantesca compañía norteamericana que fundó el legendario Steve Jobs en la década del 70. La empresa dispone de un taller propio adaptado con la última tecnología para realizar reparaciones de alta complejidad como micro soldaduras, reemplazo de chips o reconstrucción de circuitos dañados. De hecho, son capaces de arreglar o cambiar cualquier componente de un iPhone a excepción de la placa base, que en caso de ser necesario podrá ser reparada.

Todas las modificaciones o arreglos que se hagan en el móvil vendrán acompañadas por una garantía de 12 meses y no de 6 como brinda una tienda de Apple oficial. Además, MacServiceBcn ofrece un servicio de recogida y entrega gratuito en España Peninsular y Baleares, además de la visita de un técnico a domicilio dentro de la provincia de Barcelona que resolverá cualquier problema de software no solo en un iPhone sino también en ordenadores Mac o iPad, tanto para clientes particulares como para empresas.