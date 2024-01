INDIBA potencia su división "Animal Health" basada en medicina regenerativa para caballos, perros y gatos

Desde hace décadas, INDIBA está vinculada al bienestar y la recuperación en el ámbito humano y cuando se creó la división de "Animal Health" mantiene la misma filosofía orientada a mejorar el bienestar de los animales y su calidad de vida, gracias a unas tecnologías exclusivas que ofrece tratamientos no invasivos, indoloros y avalados científicamente La multinacional española INDIBA potencia su división basada en medicina regenerativa denominada "Animal Health" especializada en caballos, perros y gatos. El objetivo es trasladar sus terapias basadas en radiofrecuencia y láser con una gran expansión y reconocimiento en el ámbito humano a los animales. INDIBA lleva décadas dedicada a la recuperación en las personas y ahora quiere desarrollar la misma filosofía basada en el bienestar y la calidad de vida a los animales, ofreciendo unas tecnologías exclusivas con tratamientos no invasivos, indoloros y avalados científicamente.

La impulsión de la división está unida al lanzamiento de dos nuevos equipos de radiofrecuencia EQUUS y AH-100, y la incorporación de los sistemas láser de K-Laser para pequeños y grandes animales, con la línea K-Laser Cube VET y Speciale VET. Trabajando juntas, estas dos tecnologías reducen significativamente los tiempos de tratamiento y recuperación de las lesiones en perros, gatos, caballos y otros animales domésticos, ofreciéndoles una mejor calidad de vida. Así como, ofrecer terapias de mantenimiento para animales en competición deportiva.

Para Jefferson Moutinho, Head of global marketing de INDIBA "estamos emocionados con el lanzamiento de la división de "Animal Health" su creación nos posiciona como una de las empresas más sofisticadas en terapias regenerativas para el mundo animal. Trasladamos todas nuestras investigaciones en humanos a perros, gatos y caballos. Creemos que era necesario hacer llegar las terapias usadas en medicina regenerativa en humanos al mundo animal, tanto para recuperación de las mascotas, animales de deporte, especialmente los caballos y perros, etc. Vamos a hacer un lanzamiento mundial, y para ello hemos creado un sofisticado equipo de trabajo en más de 30 países que esperamos tenga una gran acogida".

Bienestar animal

Desde hace décadas, INDIBA está vinculada al bienestar y la recuperación en el ámbito humano y cuando se creó la división de Salud Animal mantuvo la misma filosofía orientada a mejorar el bienestar de los animales y su calidad de vida, gracias a unas tecnologías exclusivas que ofrece tratamientos no invasivos, indoloros y avalados científicamente. K-Laser participa de este objetivo, ofreciendo láseres de primera categoría que combinan una tecnología punta que no solo garantiza la eficacia de los tratamientos, sino que prioriza la seguridad tanto para los animales como para los usuarios.

Radiofrecuencia

La aplicación terapéutica de la radiofrecuencia genera el aumento del calor de los tejidos tratados (diatermia) y tiene unos efectos únicos y científicamente probados sobre la estructura celular. La frecuencia de 448 kHz de INDIBA estimula y acelera los mecanismos de reparación de los tejidos y permite tratar las lesiones utilizando la bioestimulación, generada por el efecto eléctrico, y la diatermia, basada en la generación de calor en los tejidos.

Efectos eléctricos

La bioestimulación basada en la frecuencia de 448 kHz favorece la replicación y la diferenciación celular, estimula la regeneración de los tejidos, la síntesis cartilaginosa y aumenta la microcirculación, con un efecto de drenaje inmediato. Mejora y acelera la reabsorción de hematomas y edemas, favorece la revascularización de los tejidos, reduce el dolor y la inflamación en lesiones y los tiempos de recuperación.

Efectos térmicos

La bioestimulación basada en el calor refuerza los efectos eléctricos, favorece la vascularización, aumenta la temperatura de los tejidos, mejorando el metabolismo basal, la vasodilatación local, el drenaje linfático y la síntesis de colágeno y elastina. Al aumentar el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno, favorece la relajación de los tejidos, reduce el espasmo muscular y permite controlar el dolor y producir analgesia.

Los sistemas INDIBA Animal Health son adecuados para la rehabilitación y recuperación en casos de artritis y artrosis, edemas y hematomas, tendinitis y desmitis, enfermedad de la articulación sacroilíaca, puntos gatillo, heridas y cicatrices, dolor superficial y profundo, contracturas y rigidez muscular en equinos, perros y felinos. En el ámbito deportivo mejoran la elasticidad y la amplitud de movimiento y facilitan la relajación y recuperación después del ejercicio.

Terapia láser

Los dispositivos K-Laser utilizan tecnología láser de clase IV, emitida a longitudes de onda específicas que se dirigen a zonas biológicas específicas del cuerpo, efecto llamado fotobiomodulación (PMB), para producir un efecto beneficioso.

Los sistemas K-Laser disponen de cuatro longitudes de onda, que permiten diferentes niveles de penetración en diferentes tratamientos. La longitud de onda de 660 nm actúa eficazmente sobre la melanina de la piel, concentrando la energía en las capas superficiales del tejido, logrando resultados impresionantes en la cicatrización de heridas y la regulación del tejido cicatricial, ya que inhibe el crecimiento bacteriano y estimula el crecimiento celular.

La longitud de onda de 800 nm estimula las mitocondrias para aumentar la producción de trifosfato de adenosina (ATP), que desempeña un papel importante en la producción de energía y el metabolismo celular, favoreciendo la reparación de los tejidos. El ATP interviene en muchos procesos biológicos, como el metabolismo, la señalización celular y la síntesis de ADN, facilitando la cicatrización de heridas, aliviando el dolor y mejorando el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos y afecciones cutáneas.

La energía luminosa de longitud de onda de 905 nm se absorbe de forma por la hemoglobina, aumentando el aporte de oxígeno a las células y mejorando el proceso natural de curación.

Finalmente, la longitud de onda de 970 nm, absorbida por las moléculas de agua, transforma la energía en calor, lo que provoca cambios termodinámicos en los tejidos que mejoran la microcirculación local y la perfusión tisular, suministrando oxígeno y nutrientes a las células y eliminando los desechos.

La frecuencia de la luz láser

Los láseres terapéuticos suministran energía luminosa en dos modos: Onda continua (siempre encendida) o pulsada. La frecuencia de impulsos -número de veces que la luz se enciende y se apaga cada segundo- determina las respuestas fisiológicas en función de la parte anatómica que se esté tratando, como hueso, tejido blando y grasa.

Además, los láseres de la serie CUBE de K-Laser ofrecen un modo de Superpulso Intenso (ISP), que proporciona ráfagas de alta potencia máxima durante breves periodos de tiempo, permitiendo el tratamiento eficaz de los tejidos profundos y de todos los tipos de piel, penetrando eficazmente en las estructuras subdérmicas sin un calentamiento excesivo de la piel.

Los sistemas K-Laser son idóneos en rehabilitación y recuperación en casos de artritis y artrosis, edema y hematomas, tendinitis y desmitis, heridas y cicatrices, puntos gatillo, dolor superficial y profundo, contracturas, rigidez muscular de equinos, perros y gatos. En dermatología y odontología son ideales en tratamientos de otitis, pododermatitis, pioderma, dermatitis, heridas infectadas y crónicas, granulomas labiales, rinitis y sinusitis, enfermedades bucodentales, hematomas aurales, extracciones dentales, gingivitis y peridontitis. Además, son muy eficaces en afecciones sistémicas de pequeños animales como cistitis, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, traumatismo interno, linfagitis y pulmón de Westie.

Sinergias

La combinación de terapias de radiofrecuencia y láser aumentan la temperatura de los tejidos, controlan los procesos inflamatorios, aumentan el flujo sanguíneo en volumen e intensidad, mejoran el suministro de oxígeno y nutrientes, mejoran el metabolismo, tiene un efecto analgésico, acelera la reabsorción de edemas y hematomas y acelera los procesos de curación.