El 96% de las empresas franquiciadoras confirma su crecimiento durante este año según el Informe Perspectivas Franquicias 2024

El informe elaborado por Tormo Franquicias destaca el crecimiento en facturación y expansión de las redes de franquicia y la incorporación de nuevas empresas La consultora Tormo Franquicias Consulting, en colaboración con Franquicias Hoy, lanza la cuarta edición de su informe Perspectivas Franquicias 2024, para este año que se inicia. Este documento supone un análisis exhaustivo del sector y proporciona la visión de cerca de 300 empresarios y directivos de empresas franquiciadoras que participan en más de 70 sectores de actividad. Por lo tanto, se convierte en una guía sólida para tomar el pulso al sector y comprender su evolución y principales movimientos durante este ejercicio.

A continuación, se presentan los aspectos más destacables del Informe Perspectivas Franquicias 2024:

Aumento de la facturación : Frente a los años anteriores, el 75% de las empresas franquiciadoras confía en mejorar su situación económica durante este ejercicio y un 13% espera que su facturación crezca significativamente.

: Frente a los años anteriores, el 75% de las empresas franquiciadoras confía en mejorar su situación económica durante este ejercicio y un 13% espera que su facturación crezca significativamente. Mayor volumen de aperturas : Casi la totalidad de las empresas encuestadas, un 96%, confirma su crecimiento este 2024. El 41% de las mismas se sitúa en la franja de entre 1 y 5 aperturas. El 23% conseguirá entre 5 y 10 aperturas y un 14% sobrepasará las 10 aperturas. Es significativo también que un 18% de estas empresas afirma que invertirá en unidades propias.

: Casi la totalidad de las empresas encuestadas, un 96%, confirma su crecimiento este 2024. El 41% de las mismas se sitúa en la franja de entre 1 y 5 aperturas. El 23% conseguirá entre 5 y 10 aperturas y un 14% sobrepasará las 10 aperturas. Es significativo también que un 18% de estas empresas afirma que invertirá en unidades propias. Impacto del entorno : El 65% de las empresas franquiciadoras admiten verse afectadas por el entorno general. A pesar de los distintos desafíos políticos, internacionales o el aumento de los precios, el 33% de estas empresas se muestran indiferentes. En general, destaca el optimismo y la fortaleza del sistema ante el escenario económico actual.

: El 65% de las empresas franquiciadoras admiten verse afectadas por el entorno general. A pesar de los distintos desafíos políticos, internacionales o el aumento de los precios, el 33% de estas empresas se muestran indiferentes. En general, destaca el optimismo y la fortaleza del sistema ante el escenario económico actual. Internacionalización en auge : Aunque la presencia de las redes de franquicia españolas en el ámbito internacional se redujo en los últimos años, un 29% de las empresas planea iniciar su internacionalización en 2024. A ello se suma la consolidación de aquellas redes españolas con presencia en el extranjero. Estos datos manifiestan la fortaleza de estas enseñas y la expansión hacia nuevos mercados.

: Aunque la presencia de las redes de franquicia españolas en el ámbito internacional se redujo en los últimos años, un 29% de las empresas planea iniciar su internacionalización en 2024. A ello se suma la consolidación de aquellas redes españolas con presencia en el extranjero. Estos datos manifiestan la fortaleza de estas enseñas y la expansión hacia nuevos mercados. Empleo : Un 64% de las empresas prevé ampliar sus plantillas durante este ejercicio en las áreas de Expansión, Operaciones, Centros Propios, Administración, Marketing, Tecnología y Soporte.

: Un 64% de las empresas prevé ampliar sus plantillas durante este ejercicio en las áreas de Expansión, Operaciones, Centros Propios, Administración, Marketing, Tecnología y Soporte. Inversiones estratégicas : El 59% de las marcas iniciará nuevas inversiones en 2024 principalmente destinadas a Centros Propios, Marketing, Tecnología y Recursos Humanos.

: El 59% de las marcas iniciará nuevas inversiones en 2024 principalmente destinadas a Centros Propios, Marketing, Tecnología y Recursos Humanos. Financiación y desarrollo empresarial : Frente a la alta dependencia en la obtención de financiación mostrada por las empresas franquiciadoras en años anteriores, solo el 41% de las marcas en la actualidad admite ser sensible a la financiación de sus negocios para poder desarrollarse.

: Frente a la alta dependencia en la obtención de financiación mostrada por las empresas franquiciadoras en años anteriores, solo el 41% de las marcas en la actualidad admite ser sensible a la financiación de sus negocios para poder desarrollarse. Medios de promoción: Los portales de franquicia continúan representando la principal elección para promocionar las marcas, en concreto son contratados por un 44% de estas empresas. Las redes sociales experimentan un crecimiento significativo, mientras que las ferias de franquicia disminuyen muy significativamente. Según declaraciones de Eduardo Tormo, director general del grupo Tormo Franquicias Consulting: "Tengo la firme convicción de que este ejercicio 2024 será un año positivo para el sector franquicia y todos aquellos que formamos parte del mismo. También es cierto que no será igual para todas las empresas. Va a ser un año exigente donde se va a establecer una línea divisoria entre aquellas empresas que están preparadas, invierten y se desarrollan de acuerdo a las exigencias del mercado y las que no".

En definitiva, el sector de la franquicia en España se enfrenta al año 2024 con un espíritu positivo y enfocados en el crecimiento y la expansión de sus redes. A pesar de los distintos desafíos en el ámbito político y económico, las empresas franquiciadoras están preparadas para aprovechar las oportunidades que se presentan y continuar siendo un motor clave de la economía de nuestro país.

Es posible acceder al Informe Perspectivas Franquicias 2024 haciendo click aquí.