Cinco predicciones para logística, cadena de suministro y retail en 2024

Manhattan Associates destaca tendencias como las nuevas interfaces con inteligencia artificial, la unificación de extremo a extremo y los objetivos ecológicos a largo plazo Surgen nuevas tendencias que impactarán de lleno a la cadena de suministro en 2024. Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), compañía tecnológica de referencia en soluciones para la cadena de suministro y el comercio omnicanal, ha realizado cinco predicciones sobre la evolución del sector en el nuevo año.

En 2023, se ha asistido a un aumento en la automatización, la trazabilidad y la modernización de las tiendas hasta convertirse en espacios multifuncionales. La línea de crecimiento de todas estas tendencias continuará siendo ascendente en 2024, sumándose nuevos avances en materia de inteligencia artificial (IA) u objetivos ecológicos enfocados a largo plazo.

A continuación, estas son las cinco predicciones de Manhattan para el nuevo año.

Tecnología para proporcionar una visibilidad absoluta

La tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) marcará una diferencia sustancial en 2024. La implementación de RFID puede automatizar los procesos de seguimiento de inventario y reposición, minimizando la necesidad de realizar conteos manuales y asegurando la disponibilidad constante de productos.

Además, esta tecnología genera datos valiosos que permiten comprender el comportamiento del cliente, las tendencias del inventario y el desempeño de la tienda. Estos datos pueden ser utilizados para tomar decisiones de marketing, estrategias de precios y campañas de publicidad, ofreciendo, en última instancia, una experiencia de compra más personalizada y eficiente para los clientes.

Asimismo, la implementación de RFID aborda dos aspectos cruciales para los minoristas: la visibilidad completa y optimización de la cadena de suministro y sostenibilidad, ambos íntimamente conectados. Esta tecnología proporciona una mayor transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro, desde la fabricación hasta la distribución en tiendas, mejorando el control logístico.

El impacto de la IA generativa en las aplicaciones comerciales

Vivimos en una época donde la colaboración entre personas y máquinas está llevando la eficiencia a nuevos niveles. Los LLM (Large Language Model), que son los grandes modelos de lenguaje, no solo ofrecen respuestas básicas, sino que también pueden crear contenido en casi cualquier forma digital imaginable, como texto, código, imágenes, vídeos o audio.

En este aspecto, el avance de la inteligencia artificial generativa ha cambiado cómo interactuamos con los ordenadores. Ahora, las máquinas pueden entender y comunicarse usando lenguaje humano, lo que permite interactuar con ellas de manera más natural. Esta nueva capacidad cambiará radicalmente cómo se usan las interfaces.

Aunque ya se ve algo similar con asistentes digitales como Alexa, Siri y Google, la IA generativa se volverá más común y estará presente en aplicaciones que se usan todos los días, tanto en ámbitos comerciales como personales. Los asistentes digitales se volverán una parte común de la mayoría de las aplicaciones, facilitando nuestras interacciones diarias con la tecnología.

Cultura laboral para afianzar a los equipos

La lealtad de los empleados es fundamental para el éxito de una empresa, ya que tiene un impacto directo en múltiples aspectos. Cuando los empleados se sienten comprometidos, tienden a permanecer en la empresa por más tiempo, lo que reduce la rotación del personal. Esta menor rotación conlleva una mayor estabilidad y conocimiento dentro de la empresa, lo que a su vez aumenta la productividad y el rendimiento general.

En este aspecto, la compañía de software de gestión de recursos humanos Factorial revela en un estudio que más de la mitad de las empresas se muestran preocupadas por los niveles de rotación en sus equipos. Por ello, los beneficios sociales ocupan un lugar destacado en la agenda empresarial. El 46% de las empresas que los consideran prioritarios tienen previsto implementarlos o mejorarlos estos beneficios en 2024.

Además, cuando una empresa afianza su equipo contribuye a construir una imagen positiva de la marca. Esto atrae a profesionales talentosos que se sienten atraídos por un entorno de trabajo positivo y estable. Por consiguiente, la lealtad del personal fomenta la innovación en la empresa y la cultura de mejora constante. Esto impulsa a los empleados a buscar nuevas formas de hacer las cosas, explorar oportunidades y estar abiertos a la movilidad dentro de la organización.

Unificación de extremo a extremo para una experiencia singular

En las cadenas modernas, lograr velocidad, agilidad y eficiencia operativa es de suma importancia. Para 2024 se busca mejorar la eficiencia en todas las etapas, desde la entrada y salida de mercancías hasta la planificación de recursos en muelles para descargas, cargas e incluso transferencias rápidas de carga. Por tanto, reducir las interacciones laborales, los tiempos de espera y los costes será un objetivo prioritario.

Por ejemplo, los sistemas de gestión de transporte (TMS) a menudo no tienen la capacidad de ajustarse o reoptimizarse cuando surgen cambios en los planes de entrega. Una solución verdaderamente unificada que conecte estas diversas soluciones permitiría una adaptación continua y la optimización en tiempo real en función de los cambios en el proceso de cumplimiento.

Este enfoque integral resulta en una experiencia más cohesionada, con una mejor visibilidad, además de costes reducidos para transportistas, empresas logísticas y minoristas. Así, se busca ofrecer una experiencia más personalizada y coherente en todos los canales y dispositivos, permitiendo a los minoristas mejorar la satisfacción del cliente y fomentar un mayor crecimiento de los ingresos.

Creer en objetivos ecológicos a largo plazo

La economía circular está ganando protagonismo como el paradigma clave de la sostenibilidad en 2024, impulsada por la demanda de los consumidores y la creciente conciencia sobre la limitación de los recursos. En un mundo donde el comercio electrónico está en auge y enfrenta desafíos con las devoluciones de productos, la transición hacia una economía que reduce el desperdicio y fomenta la sostenibilidad es crucial.

Los consumidores actuales, especialmente la Generación Z y los millennials, priorizan las compras responsables, incluyendo productos reciclados, de segunda mano y respetuosos con el medio ambiente. Estos consumidores muestran lealtad hacia los minoristas comprometidos con la sostenibilidad. Sumado a esto, las regulaciones ESG están impulsando a los minoristas a ser más conscientes y responsables, generando una economía más sólida y sostenible.

La optimización de la cadena de suministro es vital en este panorama. Una cadena de suministro ágil y eficiente puede reducir el desperdicio y satisfacer las demandas de los consumidores de manera más efectiva. Por ejemplo, en la industria alimentaria, donde la gestión de productos perecederos es fundamental, se está priorizando la sostenibilidad.