¿Quién salvará a España? La Santísima Virgen María

“LA DEVOCION MARIANA de España tiene sus raíces en Zaragoza. La Virgen se apareció al apóstol Santiago y a ocho discípulos sobre un pilar, la noche del 2 de enero del año 40. A partir de ahí, la fe cristiana en España y su amor a la Virgen resistió al paso demoledor de veinte siglos, a todas las herejías y a todas las persecuciones. Miles y miles de mártires dieron su testimonio por Ella, desde Diocleciano, pasando por la entrada de los visigodos, por siete siglos de invasión musulmana, por la herejía protestante o llevando a cabo la epopeya mariana en América y Filipinas. La revolución francesa, el comunismo y la actual crisis moral y espiritual de dimensiones apocalípticas no han producido menos mártires y héroes ni arrancado la profunda devoción mariana de España. Quieran o no reconocerlo o silenciarlo, no hay nada en España que tenga tanta popularidad y arraigo como la que se respira en sus 4.300 santuarios marianos, 4.741 cofradías y hermandades así como en decenas de miles de procesiones y fiestas religiosas.” Este admirable texto y para mí sorprendente lo he tomado del calendario del pasado año 2023, editado por S.O.S. FAMILIA. Un texto admirable y esperanzador y de plena actualidad; no hay nada que ocurra o que pueda ocurrir, que arranque del pueblo español ese amor y devoción a la Santísima Virgen. Por tanto no hay razón ni para el pesimismo ni la desesperanza. El triunfo de la Santísima Virgen no tardará en llegar; y de bien nacidos es ser agradecidos, felicitar a S.O.S. FAMILIA este admirable escrito.