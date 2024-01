El problema espiritual de los socialistas

Palabras del presidente Javier Milei que a mí me hubiera gustado acuñar: “Originalmente, yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Por la cual no podían entender los datos. No lo estoy diciendo de una manera despectiva. O sea, cuando a alguien le planteas dame un caso exitoso de socialismo y te contesta que la Unión Soviética, entonces llegas a la conclusión de que tiene algún tipo de tara que no le permite ni hacer las cuentas. Pero, después me di cuenta de que no, es mucho más profundo.

El socialismo es una enfermedad del alma. Porque en el fondo lo que hace el socialista es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la patina del buenismo, de la generosidad, de lo bondadoso, de la caridad. En el libro “La mentalidad anticapitalista”, del economista y pensador libertario de la Escuela Austriaca Ludwig von Mises ya habla sobre esto. Porque ¿Qué hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra? Quién es mejor y quién es peor y eso duele. Entonces el que perdió queda en evidencia y tiene que encontrar alguna excusa. Esa enfermedad del alma es la que contamina los valores morales. Que son: la envidia, el odio, el resentimiento. Que se traduce en un trato desigual ante la ley. Y que cuando ya no tienen más lugares a donde recurrir, ni más excusas que aducir, terminan asesinando a gente: ya sea porque los matan de hambre, o porque los matan explícitamente, de manera directa. Es decir, es un problema espiritual y punto…”