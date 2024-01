La corona, firme en el alambre

Tras el discurso pronunciado por su majestad el rey Felipe VI el pasado 24 de diciembre —el tradicional mensaje de Navidad—, estuve tentado de expresar, casi inmediatamente, una serie de consideraciones que me suscitaron sus palabras. Sin embargo, después, pensé que sería más conveniente esperar al de la Pascua Militar para tener una visión más amplia de cuáles son las preocupaciones e inquietudes de nuestro jefe del Estado.





Ambos discursos comparten, como no podía ser de otro modo, ser impecables en cuanto a las formas y escrupulosamente respetuosos con el papel que la Constitución otorga a la corona, ni más —como reclaman algunos— ni menos —como desearía la nueva progresía: la insolidaria, supremacista y xenófoba, por un lado, y la blanqueadora menesterosa, por otro—. Naturalmente, los dos han sido criticados sobre todo por estos últimos, por los de siempre, por los que no quieren que haya un rey ni un solo atisbo de unidad en España, que, al fin y al cabo, es lo que representa la corona. Ellos preferirían una república donde el jefe del Estado fuera una marioneta ideologizada de un partido político que cediera con gusto a una mayor disgregación de España o, peor, un autócrata mesiánico progresista desintegrador, revestido de falsas convicciones democráticas, que nos llevase —en ello estamos— por la senda del pensamiento único.





Al contrario de lo que he podido leer en estas fechas, yo no creo que ninguno de los dos sea sorprendente por su temática; pero sí, por su intensidad. La defensa profunda y vehemente de la Constitución de 1978 en el de Navidad (“Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”) pone de relieve la situación de peligro en la que se encuentra la misma, manoseada indecentemente por unas instituciones colonizadas por el virus infeccioso del sesgo ideológico excluyente, que compromete la salud de la democracia, pues destruye la discrepancia y la alternancia y configura la política como un equilibrio entre necesidades personales y cesiones al chantaje, al que han de amoldarse las leyes. Asimismo, que, tras el saludo inicial en el discurso de la Pascua Militar, lo primero a lo que hiciera referencia Su Majestad fuera a la Constitución como garantía de libertad elegida por los españoles y el compromiso firme de la corona con ella, actualizada en la jura de la misma por la Princesa de Asturias ante las Cortes Generales, es una clara señal de la intranquilidad que el actual clima político de acoso a la Constitución y, por tanto, a las libertades, derechos e instituciones que derivan de ella, ha generado en la jefatura del Estado. Me gustaría, en este punto, exponer una serie de observaciones que, a mi juicio, trascienden a lo puramente formal y son reveladoras de lo que vengo diciendo.





En el discurso navideño destacan, de mayor a menor, el sustantivo “Constitución” (empleado catorce veces) y sus derivados (cuatro veces), “España” (trece veces) y “deber” (en diversas flexiones, nueve veces en total: cinco como verbo auxiliar combinado con infinitivo y cuatro como sustantivo). Por lo que respecta al discurso del 6 de enero, “España” aparece once veces, “Constitución”, dos (al inicio, como señalé) y “deber”, una sola vez como sustantivo. Luego es fácil colegir que el desasosiego del monarca no procede de la institución militar, a la que alaba por su compromiso con la democracia, la solidaridad y la libertad en España durante todo el discurso (“Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil han de estar en constante evolución para adelantarse a las necesidades que pueda suscitar el panorama estratégico internacional, pero sin dejar de ser impecablemente respetuosas con las tradiciones y costumbres nacionales, asumiendo un papel fundamental en la preservación de la identidad histórica de España”), sino de las autoridades civiles, que incumplen sus deberes constitucionales respecto a España. No obstante, con todo respeto, no creo que el monarca sea absolutamente consciente de la gravedad de lo que está sucediendo. No se trata solo de un puñado de políticos equivocados, arrogantes, ignorantes o malvados (quien sabe), no. Majestad, los españoles no “deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos”; los españoles somos España, somos el país, no lo tenemos, lo vamos construyendo o destruyendo cada día a lo largo de nuestra dilatada historia, en la medida en que nos ennoblecemos o nos degradamos como pueblo. Y, en este momento histórico, hay más españoles que han optado, por múltiples motivos —buena parte de ellos egoístamente irracionales—, por el suicidio asistido (nada nuevo bajo el sol).





Los que encabezan las instituciones, Señor, no son una desafortunada calamidad, sino los exponentes más visibles de la mayoría de la España real, la que justifica y defiende, con o sin conciencia plena de ello, la mentira, la insolidaridad, la ignorancia, el olvido, la corrupción moral o la tergiversación de la historia. Desengáñese, Señor, no hay un noble pueblo español —quizá nunca lo ha habido—, sino españoles nobles; pero, por desgracia, no constituyen una mayoría social.