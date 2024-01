Realizar el etiquetado de alérgenos en la carta de un bar de forma fácil con Foodtic

Foodtic representa un salto evolutivo en la gestión hotelera. Su software integral no solo ofrece comandas digitales, autocomandas y una carta digital interactiva, sino que también aborda la seguridad alimentaria con el etiquetado de alérgenos alimentarios. Esta es una cuestión que puede mejorar la experiencia gastronómica de muchas personas.

Su origen se centra en la misión de simplificar procesos y mejorar tanto la experiencia del cliente como la del personal. Además, a lo largo de su recorrido, Foodtic ha redefinido la eficiencia en la hostelería con planes flexibles y adaptables a las necesidades específicas de cada negocio.

Experiencia gastronómica renovada Foodtic se posiciona como una solución integral para hostelerías que revoluciona la experiencia en bares y restaurantes. Su innovador sistema de etiquetado de alérgenos en cartas digitales ofrece una forma segura y clara para que los clientes identifiquen los 14 alérgenos más comunes en cada plato, como la leche, el gluten, huevos, entre otros. Esta propuesta revolucionaria se basa en la Ley de Información Alimentaria, que establece que cualquier establecimiento gastronómico tiene la obligación de informar a sus clientes sobre los alérgenos presentes en sus recetas.

En línea con esta normativa, este software no solo garantiza la transparencia en la información alimentaria, sino que también agiliza la toma de decisiones, permitiendo a los comensales filtrar los platos según sus necesidades dietéticas.

Al adoptar un sistema como Foodtic, los establecimientos no solo cumplen con las regulaciones de etiquetado de alérgenos, sino que también optimizan la experiencia del cliente. Asimismo, la carta digital interactiva proporciona información detallada de cada plato, mejorando la comunicación y confianza con los clientes, al mismo tiempo que agiliza el proceso de pedido. Esta herramienta moderna no solo simplifica la vida de los comensales al ofrecer información clara y precisa, sino que también impulsa la eficiencia y la seguridad alimentaria en el negocio hostelero.

Gestión gastronómica de vanguardia La historia de Foodtic se concentra en la experiencia hostelera de sus fundadores, quienes identificaron la necesidad de modernizar la gestión en el ámbito gastronómico. En este sentido, el objetivo era crear un sistema integral que lograra optimizar la operatividad y mejorar la experiencia gastronómica.

La introducción de las comandas digitales fue un hito crucial en su evolución. Este avance revolucionó la forma en que se tomaban los pedidos, reduciendo errores, agilizando el servicio y permitiendo un control más preciso de las órdenes. El siguiente hito fue la autocomanda, mucho más reciente, que surgió como una innovación disruptiva, al permitir que los clientes realicen sus pedidos desde la mesa, liberando al personal y potenciando la interacción en el establecimiento.

Asimismo, sus planes están diseñados para adaptarse a las necesidades de diferentes negocios, ofreciendo opciones flexibles que van desde el servicio básico de TPV hasta un completo software con autocomanda en mesa y carta digital interactiva. Estos planes incluyen una gran variedad de funciones y módulos adicionales, como el de reseñas en Google, respaldados por un compromiso inquebrantable con la rentabilidad y la innovación digital en el sector hostelero.