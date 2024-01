Razones por las que el coste de un entierro sin seguro ha aumentado en los últimos años

La muerte de un ser querido no es fácil de afrontar por todo lo que implica una pérdida afectiva irreparable. Es por eso que estas circunstancias de duelo suponen máxima dificultad para aquellas familias que deben lidiar con tediosos y costosos trámites en tanatorios y crematorios.

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reflejó que el coste de un entierro sin seguro en España aumentó en los últimos años, con precios que hoy oscilan entre los 3.700 y 6.500 euros, según cada municipio y que no incluyen la contratación de extras.

Por tal motivo, es esencial contar con un seguro de decesos capaz de garantizar las prestaciones funerarias y de aliviar la carga financiera y logística del sepelio. En este contexto, Eva Seguros es una plataforma que ayuda a las personas a encontrar los seguros de decesos que mejor se adaptan a sus necesidades y presupuestos.

¿A cuánto asciende el coste de un entierro sin seguro? El coste de un entierro sin seguro en el país se incrementó en los últimos años, a causa de factores como el excesivo valor de gran parte de las tarifas municipales de cementerio, el IVA y la inflación. Actualmente, el precio básico es de 3.739 euros, pero este monto puede variar de acuerdo a la ciudad donde se desarrolle el funeral y si existen servicios adicionales, tales como la tanatopraxia, corona fúnebre, esquelas, etc.

En este marco, los seguros de decesos revisten una vital importancia porque, en instancias delicadas, permiten canalizar todo el papeleo administrativo y evitar el desembolso económico del sepelio. Para el caso de quienes todavía aún no se decantan por esta opción, el panorama es complejo por algunos gastos asociados a la elección del ataúd (entre 600 y 1.200 euros), tanatorio (a partir de 500 euros), lápida (mínimo 250 euros), esquelas (desde 120 euros), el certificado médico de defunción (150 euros), etc.

Otra realidad es que existe una marcada variación en los costes del entierro –en función de cada localidad– con Madrid (5.196 euros), Bilbao (3.955 euros) y Barcelona (3.863 euros) a la cabeza de las ciudades con procesos funerarios más costosos. Este escenario obliga en muchos casos a escoger alternativas más prácticas y económicas como la incineración (547 euros), que puede incluir eventualmente la adquisición de un nicho (300 euros más).

¿Cómo conseguir el mejor seguro de decesos? Para conseguir el mejor seguro de decesos, se puede comparar en portales especializados como segurodedecesos.com de Eva Seguros, donde elegir a la compañía de seguros que cubra las expectativas y que tenga el menor coste. La cobertura de muchas de aseguradoras es completa porque incluye traslado nacional e internacional, trámites legales y administrativos, servicios médicos gratuitos y más. Eva Seguros, en definitiva, es una opción ideal para proteger a los seres queridos y evitar un fuerte golpe económico en momentos delicados.