¿Cuáles son las tendencias de transformación digital en la construcción?, por Amplya

El papel preponderante del ERP desarrollado por la empresa se debe a un aprendizaje en que comulgan la conceptualización flexible y el trabajo duro en terreno.

La digitalización ha irrumpido en el sector de la construcción en España marcando una tendencia al alza, la que se refleja en cifras y cambios palpables a partir de la incorporación de ERP software y otras tecnologías digitales que optimizan la eficiencia productiva. Según el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en 2022, más del 50 % de las empresas de la UE tomaron medidas para mejorar su presencia digital y en España, el 80 % de las empresas son parte de este movimiento, superando la media de la UE en un 11 %.

De todas maneras, la brecha con el líder de la digitalización en el mercado mundial, Estados Unidos, sigue existiendo y su origen se debe, principalmente, como lo indica el BEI“a una menor inversión de las empresas pequeñas y micro de la UE, ya que solo el 30 % de las mismas dio prioridad a la digitalización, frente al 62 % de las grandes compañías”, en medio de la crisis y en el marco de las ayudas de la pandemia y pospandemia.

De todas formas, el cambio ya se consolida y se traduce en un mercado de transformación digital que se estima crecerá a una tasa anual compuesta del 19,1 %, alcanzando los 127.500 millones de dólares en 2026.

A la vanguardia de la digitalización del sector de la construcción se encuentra Amplya, empresa especializada en software ERP (Enterprise ResourcePlanning). Este último, con sus soluciones a medida, ha desempeñado un papel esencial en esta transformación digital.

Impulso de la transformación: ERP software de Amplya Durante los últimos cinco años, en medio de la pandemia y los desafíos económicos, Amplya ha sido un catalizador clave para las empresas de construcción en busca de abrazar la digitalización y adoptar soluciones tecnológicas avanzadas. La adopción de ERPs, especialmente los proporcionados por Amplya, han sido y son un motor elemental de la evolución del sector de la construcción hacia la digitalización.

El compromiso de la empresa tecnológica por desarrollar software a medida se extiende a responder a las necesidades específicas de las empresas, contribuyendo de manera significativa a la adopción de soluciones avanzadas y personalizadas que mejoran los procesos productivos con resultados tangibles.

No es menor el que los productos de Amplya, por la sencillez de su manejo, sean parte de una estrategia necesaria para superar una de las barreras que impiden la mejora en la velocidad de la digitalización, tanto en España como en el resto de Europa: la escasez de trabajadores con competencias digitales. El BEI es clarísimo al respecto: “Los territorios donde la ciudadanía tiene habilidades digitales por encima de la media tienden a implantar tecnologías digitales avanzadas”. Así, agrega,“mejorar los sistemas de formación y proporcionar oportunidades de aprendizaje online puede ser clave para reducir la brecha digital”. Precisamente, esta es una de las ventajas del el ERP software de Amplya, es una herramienta mediante la cual muchas empresas introducen a su personal en esta alfabetización digital.

En otro orden de cosas, su practicidad y flexibilidad es parte de sus virtudes, ya que se basa en la nube y brinda un servicio sin compromiso de permanencia. Por ello, las empresas tienen una capacidad de maniobra sin precedentes que les permite operar según requerimientos específicos con plena libertad.

Estas soluciones de desarrollo propio, versátiles e innovadoras, han sido el pilar evolutivo hacia la eficiencia operativa y la conexión ilimitada en el desarrollo de proyectos empresariales, pero durante mucho tiempo solo eran accesibles para compañías con grandes equipos in house de especialistas en sistemas. ERPs como el de Amplya han democratizado el acceso a estas herramientas, con el consiguiente salto de productividad.

Ejemplos de éxito con la adopción de Amplya Amplya, que colabora estrechamente con empresas líderes en el sector de la construcción en España desde hace años, es testigo privilegiada de mejoras significativas en su eficiencia y éxito conjunto.

Más, cuando la digitalización en la construcción no es solo una tendencia, un hypeque verá un reflujo de marea, sino parte de un cambio estructural en la economía, una realidad transformadora de gran impacto. La asociación de Amplya con empresas líderes en España ejemplifica cómo la implementación estratégica de ERPs y la coinnovación pueden impulsar la eficiencia y la rentabilidad en la industria.

Cada compañía es única y Amplya lo sabe por experiencia en terreno, sobre todo en el de la construcción y refacción, en las que el entorno y los clientes generan una demanda no fácil de estandarizar y satisfacer. Por eso, creen que la flexibilidad, adaptabilidad y colaboración continua de Amplya sitúa a España a la vanguardia de la transformación digital en la construcción, marcando un camino para otros sectores y países que buscan abrazar la revolución tecnológica que se vive.