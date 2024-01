Colección de accesorios de baño ReNew de Brabantia

La colección ReNew de Brabantia fusiona elegancia, funcionalidad y calidad, invitando a relajarse, refrescarse y renovarse con cada uno de sus accesorios de baño El baño tiene que ser un lugar relajante, un refugio en el que refrescarse y el sitio ideal del que salir como nuevo. Ahora se puede transformar el baño con estos accesorios de aseo, de la colección ReNew, de Brabantia: desde un dispensador de jabón hasta una espátula, básculas, soportes para cepillos de dientes, jaboneras e incluso una bandeja para tenerlo todo ordenado.

Colección Renew de Brabantia

La colección ReNew pone un poco de paz en el frenético estilo de vida con una amplia gama de estilosos y relajantes accesorios para el baño: doce productos diferentes de alta calidad disponibles en acabados Soft Beige, Dark Grey y White que harán del baño todo un oasis de estilo, encajando a la perfección en cualquier diseño de baño.

Todos los artículos están fabricados con materiales resistentes a la corrosión. Están parcialmente fabricados con materiales reciclados, y reciclables tras su uso y tienen una garantía de 5 años. Un gran conjunto que favorece el buen humor.

Destacan el Set de accesorios. Convertir el baño en un oasis de paz con un estiloso juego de tres accesorios para el baño ReNew de Brabantia. El dispensador de jabón, de fácil llenado, permite tener el jabón siempre a mano, mientras que el vaso para los cepillos tiene también espacio para la pasta. La bandeja se puede utilizar para guardar pequeñas cosas o como soporte de los otros dos. Un baño bonito y perfectamente organizado con solo contar hasta tres.

Al fin, una espátula tan estilosa como el baño. La espátula limpiacristales de silicona para la ducha ReNew de Brabantia aúna un diseño minimalista con la máxima eficacia. Dispone de un cepillo en uno de los lados y de una goma en el otro, para limpiar y dejar relucientes sin esfuerzo las paredes de la ducha y azulejos. ¿Ya está todo reluciente? Se cuelga de la pared de la ducha gracias a su gancho incorporado. Superpráctica.

¿Pesa el desorden en el baño? La báscula de baño digital Renew de Brabantia de auténtico diseño minimalista aliviará el peso. Funciona a pilas y es ingeniosamente compacta, aunque puede soportar hasta 180 kg. Su gran pantalla de LED es de fácil lectura, pero no se ve cuando no está en funcionamiento. Delgada, de líneas puras y muy estilosa. Está disponible en los colores Soft Beige, Negro y Blanco.

ReNew también cuenta con un práctico organizador. Ya sea para el pelo, dientes o piel, todos los productos estarán perfectamente organizados gracias al ingenioso organizador para el baño ReNew de Brabantia. De diseño compacto, aunque con espacio de sobra para varios cepillos de dientes (eléctricos), tubos de pasta, cepillos y demás utensilios de aseo corporal. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión, este organizador cumple su papel a las mil maravillas en el lavabo. Ahorrar espacio y tiempo.

No puede faltar el dispensador de jabón. Presentan el dispensador de jabón ReNew de Brabantia, un accesorio con estilo para todos aquellos obsesionados con la higiene y el diseño. Esta pequeña monada no solo dispensa jabón, sino que también rezuma calidad con su gran abertura para rellenarlo y su base antideslizante. "Que viva el diseño".

Jabonera ReNew. Esta jabonera ReNew de Brabantia evita que lavarse las manos se convierta en toda una odisea. Su superficie estriada mantiene seco el jabón y tiene espacio suficiente para una pastilla de las grandes. Aunque cuenta con un diseño sofisticado; gracias a su base antideslizante se mantendrá firme en el baño, aseo o cocina. "Un resbalón lo tiene cualquiera menos esta jabonera".

Vaso para cepillo de dientes. Es difícil encontrar un vaso para los cepillos tan estiloso como el baño, pero el elegante vaso Renew de Brabantia sí lo es. Robusto y estable, tiene espacio para los cepillos y la pasta, y los mantiene derechos, secos y limpios. También es perfecto para los cepillos eléctricos. Sacará las mejores sonrisas.

Colgadores para toallas. Colgar las toallas donde apetezca es posible gracias al juego de dos colgadores para toallas ReNew de Brabantia. Se fijan fácilmente a la pared gracias a los tornillos que se incluyen o se pueden fijar con cinta adhesiva.

¿Da pereza limpiar el aseo? Armado con esta infalible escobilla con soporte ReNew de Brabantia resultará mucho más fácil y en un plis plas. Además, el soporte mantiene escondida la escobilla, aunque siempre estará a mano cuando se necesite. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión, el soporte se conserva a la perfección, incluso en ambientes húmedos. De lo más discreto.

¿Un toque de estilo al baño? Con este portarrollos ReNew de Brabantia se protege el rollo del polvo y está fabricado con materiales resistentes a la corrosión, por lo que es perfecto para usar en el aseo y el baño. Además, es versátil – se puede colgar en la pared con los tornillos o con la cinta de doble cara incluidos. "Qué buen rollo".

Dispensador de rollos de papel higiénico. Un toque de estilo a la habitación más pequeña de la casa con el dispensador de rollos de papel higiénico de diseño minimalista ReNew de Brabantia. Para colocar en el suelo y con espacio para 3 rollos de repuesto. Su cuerpo cerrado protege los rollos del polvo y las salpicaduras. Higiénico y discreto. "Tenemos rollo para rato".

Bandeja para ducha ReNew de Brabantia. Ayudará a tener los productos para el baño ordenados, como el champú, gel, productos para la piel o maquinillas. Se coloca fácilmente en la barra de la ducha y se ajusta a la altura ideal. La solución ingeniosa y bonita para mantener el baño ordenado y lleno de estilo.

Nota de los diseñadores

"Con la colección ReNew hemos querido crear accesorios para el baño que combinen elegancia, funcionalidad y calidad. Todo el equipo hemos observado los hábitos de la gente en el baño. Qué productos utilizan mientras están en él y cómo podemos hacer que disfruten más de este ritual. El resultado es una amplia gama de atractivos y prácticos productos perfectos para organizar cualquier baño. Gracias a las líneas puras y minimalistas de esta gama de productos, nació la colección ReNew".