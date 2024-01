Parcelas Escobar cuenta con parcelas con acceso exclusivo al Embalse Digua

Comprar parcelas en un entorno natural se está convirtiendo en una opción muy buscada por muchas personas en Chile. Con una alta demanda de desarrollo en el ámbito habitacional se ha incrementado la creación de proyectos de parcelación en diferentes lugares del país, uno de los cuales es Alto Digua.

Este proyecto presenta la oportunidad de construir una propiedad en medio de un espacio natural excepcional, con una vista privilegiada al Embalse Digua y una variedad de ventajas. A cargo del parcelamiento, se encuentra la inmobiliaria Parcelas Escobar.

Parcelas en Alto Digua, la posibilidad de vivir en un paraíso natural en Chile Alto Digua es una parcelación ecológica con una magnífica ubicación en el Embalse Digua, a tan solo 30 minutos del centro de la ciudad de Parral, hacia la cordillera, en Maule. Conocida como la Patagonia del Maule, este paradisíaco lugar materializa un verdadero paraíso natural, en el que se puede disfrutar de una conexión directa con la naturaleza. Algunos de los elementos naturales más destacados de esta zona son su variedad de bosques nativos, aguas cristalinas y cumbres nevadas.

No obstante, el mayor atractivo del lugar es el Embalse Digua, una imponente obra hidráulica diseñada para ser el principal motor de riego de la agricultura de la zona y que, hoy en día, se ha convertido en un atractivo turístico único. Parcelas Escobar brinda la posibilidad de tener una vivienda de ensueño en una parcela propia, ya que no se trata de un condominio, inmerso en las impresionantes vistas del parcelamiento.

Financiamiento La propuesta de Parcelas Escobar no solo tiene el atractivo turístico natural del Embalse Digua, sino que ofrece un plan en el que se financia hasta el 70 % del valor total de las parcelas, estableciendo un plazo de crédito y una tasa preferencial personalizada para cada cliente, basado en la evaluación crediticia del banco.

Es importante destacar que, a pesar de estar envuelto en un Edén natural, el proyecto Alto Digua cuenta con ventajas que facilitan la adaptación y comodidad de los clientes. En este sentido, la zona tiene un acceso directo desde asfalto que facilita la llegada, además de contar con un portón de acceso para la seguridad.

Por otro lado, gracias a su cercanía con el Embalse Digua, los dueños de las parcelas no tendrán que preocuparse por pozos o recurrir a camiones aljibe, ya que contarán con agua potable instalada. Por último, en la zona, se pueden realizar múltiples actividades recreativas de diversión y entretenimiento para toda la familia, como trekking, navegación, pesca, nado y ciclismo, sin contar con la posibilidad de hacer turismo en la reserva natural Altos de Lircay.

Con este proyecto de Parcelas Escobar, se puede vivir en su propio paraíso personal.