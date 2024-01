Emocosmética ha incorporado nootrópicos naturales en los cosméticos

Los nootrópicos son activos que han demostrado resultados prometedores para mejorar distintos procesos mentales como la memoria, la inteligencia, la capacidad de atención y la creatividad. Cabe destacar que no son psicoestimulantes y que no producen efectos adversos ni ningún tipo de dependencia química. Actualmente, estos elementos se pueden encontrar en distintos productos.

En este sentido, la marca Emocosmética es una de las pioneras en el desarrollo de artículos de cosmética nootrópica. Estos productos son eficaces y protegen tanto la piel como la salud de los consumidores. Además, como contribuyen al bienestar de una persona también están considerados como artículos de cosmética emocional.

Beneficios de los productos de cosmética natural con nootrópicos Una de las principales ventajas de usar productos con nootrópicos es que fortalecen la resistencia contra el estrés. Además, contribuyen a mantener la concentración para poder trabajar con eficiencia y rapidez.

En particular, uno de los nootrópicos más usados para conseguir estos efectos es el ashwagandha. Esta hierba originaria de Asia y África se encuentra formulada en distintos productos de Emocosmética y está considerada como adaptógena, ya que contribuye a fortalecer la resistencia contra el estrés físico y mental.

Otro de los elementos que emplea esta empresa para diseñar sus artículos de cosmética emocional es la rodiola, una raíz que ha sido usada por distintas civilizaciones como por ejemplo los vikingos. Según indican distintos estudios, este producto de la naturaleza es antihipóxico y antioxidante. Además, puede funcionar como antidepresivo y como estimulante sexual.

Bienestar emocional y rejuvenecimiento Los nootrópicos también son precursores de neurotrasmisores. A propósito de esto, promueven la producción de sustancias como la dopamina, epinefrina y noradrenalina. Todas ellas son esenciales para el bienestar de una persona. Uno de los elementos que proporciona este beneficio es la L-tirosina. Adicionalmente, ayuda a mantener la mente relajada. Es más, por sus propiedades motivantes y su capacidad para aumentar la concentración este componente está considerado como un potenciador de la felicidad.

A su vez, otros nootrópicos, como por ejemplo los que se encuentran en el cacao puro de cultivo biológico, tienen acción antioxidante y sirven para reducir la destrucción celular. Específicamente, este elemento es rico en flavonoides y se puede usar para preservar la capacidad cognitiva. De hecho, según indica el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC), ya se han desarrollado más de 100 usos medicinales del cacao.

Por último, estos elementos consiguen generar un efecto de rejuvenecimiento en el cerebro y en el cuerpo. En este sentido, la vitamina D que se obtiene a partir de patentes innovadoras desarrolladas en el sector de cosmética natural contribuye a evitar el deterioro físico y cognitivo.

A través de Emocosmética es posible acceder a múltiples productos de cosmética emocional y natural que están formulados con nootrópicos. Estos artículos proporcionan distintos beneficios estéticos y favorecen el bienestar de las personas.