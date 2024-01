Reflexiones del 2023 y expectativas para 2024 - DeuSens; transformando el presente, delineando el futuro

En el interesante mundo de la tecnología, DeuSens ha cerrado el 2023 con un impresionante crecimiento, superando las expectativas en cuanto a facturación y expansión, no solo en el territorio nacional, sino también internacional.

El estudio, que cumple 10 años este 2024, está especializado en proyectos vanguardistas que hacen uso de tecnologías inmersivas como la Realidad Extendida y el Metaverso, entre otras, y se ha distinguido por guiar a numerosas empresas hacia la transformación tecnológica, ofreciendo soluciones novedosas en diferentes sectores.

A través de esta entrevista, representantes de la empresa enfatizan los principales logros obtenidos durante el 2023 y detallan algunas de las tendencias tecnológicas más destacadas para este 2024.

¿Cuáles fueron los principales hitos y logros de DeuSens durante el año 2023?

Para DeuSens, ha sido un año 2023 increíble a todos los niveles y en todos los sentidos. Hemos seguido creciendo, en facturación y en equipo, posicionándonos como referencia a nivel nacional y abriendo mercados a nivel internacional. Para este 2023, el objetivo era, obviamente, crecer en facturación. Nos habíamos marcado un crecimiento modesto de un 30% y lo hemos superado llegando al 75%. Y, también, uno de nuestros focos para este año era centrarnos mucho más en desarrollar experiencias digitales muy orientadas a la generación Z y la generación Alpha, principalmente, en plataformas gaming en las que también hemos desarrollado varios proyectos importantes para grandes marcas, como FNAC y McDonald’s, durante este pasado año.

¿Cuál es el proyecto más destacado que ha desarrollado la empresa en el último año?. Puede hablar un poco de cómo ha sido el impacto de este proyecto en el mercado.

Es realmente difícil destacar un único proyecto de 2023. Hemos desarrollado proyectos gaming increíbles; como el entorno de McDonald’s Land en Roblox para su campaña en Latinoamérica o la incursión de FNAC en Fortnite para celebrar su 30º aniversario en España. También hemos desarrollado otras innovadoras soluciones interactivas; como la web 3D interactiva para presentar el Audi de Carlos Sainz en el Dakar 2024, o la Hiperexperiencia de L’Oréal para la Madrid Fashion Week, entre otras. Pero, si nos tenemos que quedar con uno solo, creo que el proyecto con más impacto fue la realización del Stand Extendido de Telefónica para el MWC 2023. Una experiencia de Realidad Mixta que, usando las Microsoft Hololens 2, permitía a los visitantes del stand de Telefónica ver contenidos inmersivos de forma virtual sobre las demos integradas de forma real, aumentando la experiencia vivida.

DeuSens ha destacado este 2023 por recibir reconocimientos y premios significativos. ¿Cuáles son?

En estos casi 10 años de trayectoria, siempre decimos que el mayor premio es que empresas de primerísimo nivel sigan confiando en nosotros. Pero, además de eso, este año hemos sido seleccionados en la segunda edición del programa AENA Ventures para colaborar con AENA en la integración de nuevas tecnologías para crear el aeropuerto del futuro. Y, como colofón a este gran año 2023, en diciembre fuimos seleccionados como finalistas de los World Metaverse Awards, en la categoría Metaverse Business of the Year, unos premios con una importante reputación a nivel internacional cuya ceremonia de entrega se celebró en Dubai.

¿Cuál es el principal objetivo que se plantea la empresa para el 2024?

El principal objetivo de 2024 es continuar y asentar el proceso de internacionalización que hemos comenzado en 2023, aumentando la facturación proveniente de clientes externos a España. En este aspecto ya hemos comenzado a plantear los mercados en los que nos vamos a centrar, sin quitarle el ojo a otras oportunidades que puedan ir surgiendo.

En su opinión ¿cuál es la tendencia tecnológica más relevante que marcará el año 2024 y cómo DeuSens piensa adaptarse a ella?

No tenemos una bola de cristal, pero si tuviésemos que apostar por una tecnología sería por la Realidad Mixta. Si bien es una tecnología con la que llevamos años trabajando y con la que hemos desarrollado múltiples proyectos, creo que la llegada de las Apple Vision Pro al mercado va a darle un impulso importante. Es el hype que esta tecnología necesita para descubrirse por completo al mundo y popularizar todavía más su uso. Y no solo a nivel de usuario para el entretenimiento, sino a nivel empresarial para dar una nueva herramienta a ciertos sectores profesionales.

¿Qué diferencia a DeuSens de otras empresas del sector?

Lo que nos diferencia seguramente de otras empresas del sector XR es que nosotros no nos hemos focalizado únicamente en las tecnologías inmersivas, como son la Realidad Virtual, Aumentada y Mixta. Si bien son las tecnologías sobre las que se ha cimentado nuestra compañía, hemos tenido una visión global, adaptándonos e innovando con cada cliente para ofrecerle la mejor tecnología y el mejor medio técnico para su proyecto. Y esa filosofía fue la que nos hizo transgredir el medio y no tenerle miedo a ningún formato. En definitiva, es difícil encontrar una empresa que haya demostrado ser capaz de adaptarse a tantas plataformas y tecnologías, y eso es lo que más nos diferencia y nos da valor.

¿Cómo se plantea el futuro cercano de DeuSens? ¿Qué os espera en 2024?

En 2024 cumplimos 10 años, y seguro que va a ser un año muy emocionante y especial para todos los que formamos DeuSens. Tras el crecimiento de 2023, queremos que esto no pare aquí, sino todo lo contrario. Los primeros meses del año ya tenemos el gran proyecto en marcha junto a AENA, tras ser seleccionados en 2023 durante la segunda edición de su programa AENA Ventures. Pero seguro que surgen otros grandes desafíos, en forma de proyectos innovadores, a lo largo del año. Y, de hecho, también estamos preparando varias sorpresas que de momento no podemos desvelar, pero que saldrán a la luz en los próximos meses. Así que, si no nos conocías, solo queremos decirte “Bienvenido a la Hiperexperiencia”.

El cierre de año de DeuSens es fruto de los esfuerzos de un equipo de trabajo que ha apostado al crecimiento significativo de la empresa a través de proyectos innovadores. Su enfoque en la internacionalización y una visión global de las tecnologías inmersivas permiten a esta empresa estar preparada para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades futuras en este nuevo año, manteniendo su compromiso con la excelencia y la calidad en los diferentes proyectos.