La UPC School lanza 14 posgrados microcredenciales financiados en digitalización de la movilidad

A partir de finales de este mes de enero, la UPC School pone en marcha 14 programas de posgrado de corta duración en forma de microcredenciales, diseñados para preparar a los futuros líderes de la movilidad 4.0. Estas formaciones, con un precio reducido que oscila entre los 300 y los 500 €, están financiadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el marco del Plan de Recuperación Next Generation EU Temáticas emergentes como robótica, cloud, inteligencia artificial, metaverso o data science aplicadas a la movilidad se presentan como los principales ejes temáticos en los que se centran estos nuevos programas, que podrán cursarse en modalidad presencial y semipresencial. Con una carga lectiva de 15 créditos ECTS y una duración de entre cuatro y seis meses, estos estudios de corta duración y enfoque práctico están diseñados para que los profesionales adquieran y mejoren las competencias relacionadas con la digitalización y la sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, así como la logística, la operación y el mantenimiento de las infraestructuras vinculadas. Una oferta puntera que tiene como objetivo acompañar y promover las transformaciones digitales que marcan el presente y futuro de este sector tan estratégico.

Esta es la oferta de microcredenciales en movilidad 4.0:

Para estudiantes de grado o recién titulados:

Ciencia de Datos para Movilidad y Transporte . Inicio: 31 enero 2024.

. Inicio: 31 enero 2024. Impacto de las Tecnologías Cloud en el sector del Transporte y la Logística . Inicio: 30 enero 2024.

. Inicio: 30 enero 2024. La Ciberseguridad en Nuestras Ciudades . Inicio: 29 enero 2024.

. Inicio: 29 enero 2024. Sistemas de Transporte Inteligente. Inicio: 12 febrero 2024. Para profesionales y graduados universitarios:

Ciberseguridad en Redes Ferroviarias . Inicio: Octubre 2024.

. Inicio: Octubre 2024. Data Science and Digital Technologies para Fleet Tracking and Management . Inicio: 5 febrero 2024.

. Inicio: 5 febrero 2024. Digitalización de la Movilidad Urbana . Inicio: 19 febrero 2024.

. Inicio: 19 febrero 2024. Inteligencia Artificial aplicada al Transporte y a la Logística . Inicio: 15 marzo 2024.

. Inicio: 15 marzo 2024. Metaverso y Movilidad. Cómo Aplicar las Ventajas del Metaverso en la Mejora de la Movilidad . Inicio: 1 marzo 2024.

. Inicio: 1 marzo 2024. Puertos 4.0. Digitalización de la Logística y Gestión Portuarias . Inicio: 12 febrero 2024.

. Inicio: 12 febrero 2024. Robótica Aplicada al Transporte y a la Logística . Inicio: 19 febrero 2024.

. Inicio: 19 febrero 2024. Smart City y Gestión de la Movilidad. Un Enfoque Multidisciplinar . Inicio: 29 enero 2024.

. Inicio: 29 enero 2024. Smart Road Transport. Digitalización del Sector del Transporte de Mercancías. Inicio: 6 febrero 2024.

Inicio: 6 febrero 2024. Urban Air Mobility: Integración de U-Space Technologies and Services. Inicio: 5 febrero 2024. ​La UPC tiene previsto incorporar más microcredenciales a su oferta formativa, especialmente dentro de las convocatorias del Ministerio para el Desarrollo de las microcredenciales Universitarias en España, en el marco de la estrategia europea de formación a lo largo de la vida y reciclaje profesional que prevé la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La modalidad formativa de microcredenciales está impulsada desde la Unión Europea para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades. Se orienta a facilitar la adquisición y mejora de conocimientos, competencias y capacidades necesarias para el desarrollo personal y profesional de forma rápida, así como la adaptación a las necesidades del mercado laboral y del entorno cambiante. La LOSU contempla una estructura modular por la que cada formación pueda tener sentido de forma independiente y, al mismo tiempo, acumularse y combinarse en credenciales más amplias en el marco de un itinerario formativo personalizado.

Estos programas están financiados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.