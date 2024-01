Como una opción desconocida, la inversión inmobiliaria y las subastas, Subasta Fácil

La inversión inmobiliaria tiene muchas oportunidades de crecimiento financiero. Sin embargo, existe un método que, si bien se ha vuelto cada vez más común, no todo el mundo está familiarizado con él: las subastas.

Subasta Fácil es una entidad de renombre en la adquisición y gestión de activos procedentes de subastas judiciales, con más de 15 años brindando sus servicios a miles de inversores y compradores nacionales e internacionales. La empresa es especialista en subastas de inmuebles, además de contar con acceso exclusivo a datos provenientes de las principales administraciones para identificar oportunidades de alta rentabilidad para su cartera de clientes.

Alternativa para adquirir inmuebles competitivos Las subastas inmobiliarias son eventos en los que se ofrece a los asistentes una cantidad de propiedades a costes menores a los dispuestos en el mercado. Estas subastas representan un ahorro significativo al momento de adquirir dicho inmueble, pudiendo recibir una rebaja de hasta el 50 % en comparación al valor del mismo en fuera de la subasta, de manera que tanto el vendedor como el comprador salen ganadores. Entre las propiedades más subastadas destacan apartamentos, locales comerciales, casas, oficinas, terrenos industriales y lotes para construcción.

En España, las subastas a través del Boletín Oficial del Estado son una manera de transformar los bienes embargados en dinero, de manera que el deudor tenga la oportunidad para pagar sus deudas. En dicho país, para tener la oportunidad de establecer una buena inversión inmobiliaria, se debe disponer de un buen capital, tener conocimientos básicos que permitan al usuario elegir de manera inteligente un buen inmueble, garantizar de que el valor de la propiedad aumente su valor en poco tiempo y una buena financiación.

Aspectos a considerar antes de participar en una subasta inmobiliaria Lo más importante al momento de participar en una subasta inmobiliaria es prepararse e instruirse a profundidad sobre el tema, ya que no es recomendable adentrarse a un universo en el que no se tiene toda la información necesaria para triunfar.

También se recomienda indagar hasta ubicar el piso o la propiedad que se adapte al modelo de inversión del cliente, teniendo en consideración el capital con el que cuenta, el tipo de propiedad que busca, su ubicación y tipo de subasta.

Por otra parte, tener una valoración del piso en el mercado ayudará al comprador a comprobar el valor de la propiedad. A su vez, al pujar el precio, se debe tener especial cuidado y lanzar una cifra, al menos, 30 % por debajo del valor de mercado para determinar si realmente es una buena oportunidad de inversión inmobiliaria.

Finalmente, el comprador debe tener acceso a la información de registro de la propiedad para determinar si el mismo inmueble se está vendiendo con cargas como impuestos pendientes, servidumbres, hipotecas y demás.

Realizar una subasta como método de inversión inmobiliaria es una opción inteligente y asequible. Sin embargo, para el éxito de la estrategia es necesario el apoyo por parte de un equipo de profesionales especializados en subastas de inmuebles, que puedan guiar a la persona antes, durante y después de la subasta.