Así son los tres candidatos al IV Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión

El pasado quince de noviembre se comunicaron los tres candidatos al IV Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión Alimentos de España 2024, cuya final se celebrará el 29 de enero a las 13.30 h, en el congreso de cocina profesional Madrid Fusión 2024. Ese día, se sabrá el nombre del ganador y los premios que recibirán de Aquanaria. Los tres chefs seleccionados son: María José Martínez (Rte. Lienzo* de Valencia) que comienza a estudiar la licenciatura de químicas, para pasar a estudiar grado de pastelería y panadería y grado superior de restauración. El 2014, junto a su pareja Juan José Soria, abren el restaurante Lienzo. En 2016, en Madrid Fusión es candidata a Cocinero Revelación, quedando seleccionada entre los primeros candidatos. Consigue su primer Sol Repsol y son reconocidos como Bib Gourmand por la Guía MICHELIN, en 2016 es Empresaria del año por la Federación de Empresarios de Hostelería de Valencia. En 2021, su restaurante consigue la primera Estrella MICHELIN. Los Premios Amics de la Gastronomía Mediterrànea 2023 la premian «por su incansable labor en la promoción del campo y la apicultura. Su enfoque culinario se caracteriza por resaltar los ingredientes locales y su compromiso con el uso de productos provenientes de las colmenas. Su compromiso es un ejemplo a seguir en la promoción de la sostenibilidad y la conexión con la tierra a través de la comida». María José es reconocida por su apoyo a la sostenibilidad trabajando en proyectos de conservación de las abejas, dando importancia a la polinización para la continuación de la vida en el planeta. Este trabajo le ha valido que El Canal Arte (Association Relative à la Télévision Européenne) realizase un extenso documental sobre la vida y el trabajo de la Chef en el Restaurante Lienzo.

Otro de los candidatos es el chef Juan Monteagudo (Rte. Ababol* de Albacete). Nacido y criado en fincas de La Manchuela pronto se enamoró de la cocina gracias a su abuela materna, se formó en la Escuela de Hostelería de Artxanda (Bilbao), cursando una especialidad en cocina creativa e internacional. Sus primeros pasos tienen lugar en los restaurantes Mina*, Azurmendi***, Zarate Jatetxea* y Aizian*, para terminar formándose en Álbora*, Adunia, Santerra, Lobito de Mar y Membibre. En enero de 2022 la apuesta por un negocio propio le hizo crear Ababol junto a su pareja Laura Caparrós, a los diez meses la Guía Michelin le otorgaba su primera estrella, única en la ciudad de Albacete. En 2022 es nominado al premio Cocinero Revelación de Madrid Fusión, y en enero de 2023 es el ganador del Concurso a la Mejor Croqueta de Jamón de España 2023 en Madrid Fusión. Recientemente, ha conseguido el Premio Raíz Culinaria a la Mejor Cocina de Vanguardia por parte de la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha. Trabaja con verduras y hortalizas orgánicas cultivadas en su propia huerta y cría su ganado en extensivo luchando contra el maltrato animal, sus fincas son un auténtico ecosistema que preserva la biodiversidad de fauna y flora autóctona, colaborando con la producción de semillas de productos olvidados y mejorando el producto autóctono. Y el otro candidato es el chef Vicent Guimerá (Rte. L´Antic Molí* de Ulldecona), abre las puertas de su restaurante en 2004, recibiendo la primera Estrella Michelin en 2017 y la Estrella Verde Michelin en 2020. Anteriormente, había sido nombrado Cocinero del Año de Cataluña por la Vanguardia y el Gastronomic Forum Barcelona (2016). En 2022, consigue su primer Sol Repsol, y en 2023 es premiado con 4 Radishes de la Guía 'We're Smart Green Guide', situando el restaurante en el número 109 de todo el mundo. Nominado en la categoría 'Discovery of the year - BestVegetables Restaurants 2023 in Spain' y galardonado con el premio ‘Alimentos de España a la restauración 2023’ por el Ministerio de agricultura, pesca y alimentación por el Proyecto Mans (7000 m² de agricultura regenerativa y economía circular).