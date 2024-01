¿Por qué inscribirse a las oposiciones de auxiliar administrativo del Estado de 2024?

Con las casi 40.000 plazas de la OEP 2023 a punto de convocarse, las Auxiliar Administrativo del Estado oposiciones se convierten en una oportunidad única en 2024 para aquellas personas que buscan una estabilidad laboral y económica, sin renunciar a su vida diaria, en la que las obligaciones familiares y laborales, en algunos casos, hacen difícil poder compaginarlo con el estudio. No es el caso de estas oposiciones, ya que la simplicidad del temario y los requisitos mínimos que se exigen para poder presentarse la convierten en la opción más atractiva para quienes buscan la estabilidad en la Administración Pública.

En este contexto, Gurú Oposiciones, una academia online hecha por y para opositores, se erige como aliada indispensable para obtener la plaza. Con una metodología pedagógica que permite al opositor planificar su tiempo según sus necesidades, disponibilidad de tiempo y características personales del alumno, docentes funcionarios que se centran en los puntos importantes de los exámenes y los recursos innovadores de su plataforma virtual, se convierte en la guía indispensable para acceder a la función pública.

Oportunidades y facilidades El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha anunciado la convocatoria en las próximas semanas de 1.000 plazas para oposiciones auxiliar administrativo, lo que ofrece una muy buena oportunidad para quienes buscan acceder al sector público.

Lo más notable de este proceso selectivo es que han reducido las pruebas a un único examen con tan solo preguntas de tipo test, y la simplicidad del temario, compuesto por 28 temas que abordan las leyes más relevantes de la actualidad, como la legislación sobre violencia de género y el estatuto del Empleado Público. Además, se incluyen temas relacionados con la ofimática, destacando herramientas como Word, Excel y el correo electrónico, ampliamente utilizadas en la Administración Pública. También hay preguntas de test sobre psicotécnicas, que evalúan habilidades de razonamiento relacionadas con las tareas administrativas del puesto de trabajo.

La convocatoria anual de estas oposiciones proporciona otro punto a su favor, ya que los aspirantes tienen la posibilidad de presentarse en diferentes convocatorias, asegurando una constante disponibilidad de plazas para el acceso al sector público. Además, los requisitos básicos para poder acceder a estas pruebas, limitados a tener el título de la ESO y la nacionalidad española, simplifica el proceso de inscripción.

Flexibilidad y apoyo online Un aspecto crucial para aprobar unas oposiciones es la posibilidad de compatibilizar el estudio con la vida laboral y familiar, ya que el ritmo vertiginoso que lleva la sociedad actual hace inviable, a un gran número de personas, dedicarse 100% al estudio. Gurú Oposiciones se erige como el aliado perfecto, ofreciendo un programa online, con un enfoque personalizado y recursos adaptados para que el alumno pueda comenzar a su propio ritmo, según su tiempo y sus necesidades.

En el corazón de su propuesta educativa se encuentra el Método LER, una innovadora metodología de estudio que no solo es segura y garantizada, sino también entretenida y divertida. Además, el equipo docente está compuesto por funcionarios, una conexión directa con la realidad de las oposiciones que permite a los docentes proporcionar la orientación precisa, basada en la propia experiencia.

Por otro lado, reconociendo la importancia de abordar no solo el aspecto académico, sino también el bienestar emocional de los estudiantes, Gurú Oposiciones va más allá. Ofrece un curso de mindfulness diseñado para aliviar el estrés y mejorar la concentración, proporcionando a los aspirantes una mentalidad más equilibrada y enfocada. Además, complementa su enfoque pedagógico con clases de coaching semanales que buscan motivar e inspirar a los estudiantes.

Conclusión Sin duda, a punto de convocarse las 1.000 plazas para Auxiliar Administrativo del Estado, estas oposiciones se perfilan como una oportunidad única para 2024. La combinación de un amplio número de plazas, un temario sencillo, requisitos accesibles y la flexibilidad de estudio, con una academia online como Gurú Oposiciones, hacen de esta convocatoria una opción atractiva para aquellos que buscan consolidar su futuro laboral en la Administración Pública. Para conocer más detalles sobre esta oposición, se puede visitar su web o bien escribir al email: info@oposiciones.guru