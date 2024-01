Momcozy 2023: un año de cuidado, empoderamiento y celebración de las madres

Las iniciativas de Momcozy están diseñadas para ofrecer apoyo a las madres. Ejemplos de ello son el Programa de Apoyo a la Lactancia y la campaña 'Simplemente sé una mamá acogedora' Las iniciativas de Momcozy, ejemplificadas por campañas como "Simplemente sé una mamá acogedora" y el Programa de Apoyo a la Lactancia, están diseñadas para ofrecer apoyo tangible a las madres.

Video: https://youtu.be/jItEWiZSoJs

"Solo sé una mamá acogedora"

Una de estas iniciativas fue la campaña del Día de la Madre, "Simplemente sé una mamá acogedora", que se lanzó en mayo como un cambio de la mera celebración a un movimiento global de empoderamiento para las madres. Un elemento crucial de la campaña fue el anuncio de televisión "Poder acogedor de Momcozy". Esta pieza poderosa trajo las voces e historias de madres reales a la primera línea, generando una conversación global sobre las realidades de la maternidad.

Un verano de apoyo para madres lactantes

En julio, Momcozy lanzó el Programa de Apoyo a la Lactancia, una iniciativa integral diseñada para proporcionar a las madres todo lo necesario para un viaje exitoso de lactancia. Este programa ofreció recursos educativos accesibles, soluciones de compras convenientes adaptadas para madres lactantes y un sistema de apoyo comunitario para conectar a las madres con otras en un camino similar.

Manteniendo el impulso en agosto

En agosto, reconociendo la importancia de la lactancia en las primeras etapas de la maternidad y la infancia, colaboramos con organizaciones benéficas impactantes y celebridades reconocidas.

Los eventos comunitarios crearon un espacio para que las madres se conectaran y aprendieran unas de otras. Además, los sorteos de productos de Momcozy brindaron un apoyo más tangible a las madres lactantes. Momcozy también lanzó el Cozy Case con un masajeador de lactancia amasador, crema para pezones y bolsas de almacenamiento de leche materna para cuidar a las madres lactantes.

Una noche de risa con Momcozy en noviembre

En noviembre de 2023, Momcozy organizó un memorable espectáculo de comedia en Londres, "Stand Up for Mums", como parte de compromiso con la campaña "Eliminar barreras de la lactancia".

Concluyendo el año con alegría navideña

Para concluir el año, Momcozy hizo una gran aparición en el Mini Market de Austin en diciembre. Este evento, atrayendo a más de 1,000 familias para una experiencia de compras boutique con vendedores propiedad de mujeres y/o madres.

Reconociendo el estrés de la temporada navideña, Momcozy creó un refugio tranquilo para las madres con "Salón acogedor" y "Patio acogedor", ofreciendo chocolate caliente festivo y golosinas. En Navidades posteriores, Momcozy se asoció con la artista madre Victoria Johnson para crear ilustraciones, celebrando la esencia de la maternidad y el calor del hogar. Estas ilustraciones también se combinaron con la caja de regalo de Navidad de Momcozy.

Momcozy apoya a las madres

Al concluir 2023, Momcozy ha sido más que una marca, sino un verdadero compañero para las mamás.

Acerca de Momcozy

Desde 2018, Momcozy ha estado brindando lo mejor en comodidad a las madres con bombas de lactancia portátiles, sujetadores de lactancia y otros productos de cuidado materno. Respaldado por 3 millones de madres en más de 40 países, Momcozy es un compañero para las mujeres desde el embarazo hasta la primera maternidad. Con innovación continua y un compromiso de crear diseños acogedores nacidos del amor, Momcozy está creciendo en alcance e impacto para hacer la vida de las madres más fácil en todo el mundo.

