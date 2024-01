¿Por qué el catalizador del coche es un elemento indispensable para el vehículo?

La contaminación ambiental representa una amenaza muy seria en el mundo, por eso, las instituciones y gobiernos hace mucho tiempo que destinan una importante cantidad de recursos y capital a combatirla.

En la industria automotriz, la tecnología para reducir las emisiones de gases nocivos ha ido evolucionando considerablemente con el paso de los años desde sus comienzos en la década de los 70. No obstante, hoy en día, mucha gente sigue sin saber bien qué es un catalizador de coche.

Se trata de una pieza fundamental que se encuentra instalada en el sistema de escape del vehículo y es de carácter de obligatorio de acuerdo a la ley en España.

La importancia de un catalizador en el coche Exteriormente, no es más que un cilindro de acero inoxidable, aunque lo realmente interesante sucede adentro, ya que minimiza, en gran medida, los gases nocivos que genera el motor. Es la mejor manera de frenar las emisiones contaminantes en automóviles, trenes y colectivos. También conocido como convertidor catalítico, estos están formados por diversos componentes que les permiten llevar a cabo de forma efectiva su función.

Este dispositivo recubierto con una pantalla antitérmica de metal es capaz de funcionar a la perfección a pesar de las altas temperaturas que se alcanzan en su interior y está impregnada de una resina con algunos elementos nobles químicos que pueden ser paladio, platino y rodio. Estos serán fundamentales a la hora de ayudar a transformar la mayor parte de la polución formada en el proceso de combustión, como el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC) o el óxido de nitrógeno (NOx), en otros muchos menos agresivos como el agua (H₂O) o el dióxido de carbono (CO₂).

Indispensable y obligatorio Hace ya varios años que todos los coches nuevos tienen que disponer de un catalizador instalado, ya sea que funcione con gasolina o diésel, porque si bien varían algunos de sus componentes internos, su finalidad sigue siendo la de regular las emisiones de gases que se liberan a la atmósfera.

Además, es posible agregar aditivos que aumentan el rendimiento del dispositivo, aunque la mayoría son bastante complejos.

Lo que sí es seguro es que bajo ningún concepto se debe circular con un catalizador averiado porque aumenta considerablemente la exposición de gases tóxicos, tanto en el medioambiente pero sobre todo en los ocupantes del vehículo.

