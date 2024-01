Gestión compartida; los canales de denuncia que llegan al mercado español

LEX CANAL es una solución innovadora llamada a suplir a los despachos de abogados, asesorías fiscales, auditorías y gestorías, quienes gestionarán profesionalmente el proceso de sus múltiples clientes

Desde el pasado 1 de diciembre, todas las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores, que cuenten con un plan de igualdad o que estén incorporadas en la lista de actividades que deben ayudar a la prevención del blanqueo de capitales están obligadas a tener un Sistema Interno de Información (SII).

El Sistema Interno de Información es una evolución de los antiguos canales de denuncia. Así, el SII tiene que incorporar mecanismos y herramientas para recoger de forma confidencial comunicaciones de irregularidades o denuncias, que pueden ser anónimas. Las comunicaciones pueden ser escritas por correo postal, orales por teléfono o sistema de mensajería y escritas por sistemas de información digitales fácilmente accesibles (la página web).

El Sistema Interno de Información unifica todo tipo de denuncias: denuncias laborales -como el acoso sexual en el trabajo o la discriminación-; las denuncias penales -como la corrupción, las estafas, el fraude fiscal-; las denuncias por blanqueo de capitales o por realizar prácticas contra la libertad del mercado y la competencia; irregularidades administrativas e infracciones en materia de protección de datos.

Los tradicionales canales de denuncia están haciendo un esfuerzo para adaptarse a la nueva legislación. Aunque por problemas de arquitectura de sistemas informáticos no lo tienen fácil para hacerlo rápidamente y con ciberseguridad. Además, los canales de denuncia son una solución individual para la gran empresa, y no es adecuada para la pyme española. En este entorno informático, brilla con luz propia la propuesta de LEX Program, que ha creado un Sistema Interno de Información de gestión compartida que se comercializa bajo el nombre de LEX CANAL.

¿Por qué es mejor un canal de denuncias de gestión compartida? Hay varias razones:

Profesionalidad de la gestión del canal El Sistema Interno de Información compartida es gestionado por profesionales independientes y autónomos (como exige la ley), especializados y profesionales. Esto presupone el cumplimiento de la legalidad en los procedimientos, la obtención de pruebas válidas y se garantiza una mayor transparencia. La gestión profesional ayudar a prevenir el encubrimiento de la mala conducta y asegurar que todas las denuncias sean tratadas de manera justa y equitativa.

Mayor confianza Los informantes (denunciantes) tienen más confianza en el proceso cuando saben que su denuncia es gestionada por un tercero independiente. Esto alienta a más personas a presentar denuncias, lo que a su vez puede ayudar a las empresas a detectar y abordar la mala conducta más rápidamente.

Mayor eficiencia y menor coste La gestión compartida permite una mayor eficiencia en la gestión de las denuncias. Por ejemplo, las denuncias penales las tratan especialistas penales, las laborales, los especialistas laborales, etc. Esto ayuda a acelerar la resolución de las denuncias y, además, provoca un ahorro de costes al compartir una herramienta común.

Mayor cumplimiento Los canales de denuncias de gestión compartida ayudan a las empresas a cumplir con las regulaciones cada vez más estrictas en materia de denuncias y ética empresarial. Al trabajar con un tercero profesional independiente, las empresas pueden demostrar que están tomando medidas proactivas para abordar la mala conducta.

LEX Program, además, ha realizado LEX CANAL con ciberseguridad desde el diseño y por defecto, buscando proteger el anonimato y la confidencialidad del proceso. LEX Program es una empresa tecnológica reconocida en España. En el año 2021 fue premiada por Incibe.