¿Es posible la adquisición de una propiedad financiada aunque no se resida en el país?, de la mano de Andrea Novoa Enterprise

En los últimos años, España se ha convertido en uno de los países más atractivos de la UE, tanto para residentes como para muchos extranjeros. Actualmente, la nación está llena de oportunidades financieras en el mercado inmobiliario, razón por la cual muchos han considerado adquirir propiedades como una inversión o con otros fines.

¿Pueden los no residentes adquirir propiedades financiadas en España? Las personas no residentes en España pueden comprar inmuebles libremente al igual que cualquier residente, siempre que tengan un número NIE, el cual puede ser temporal, permanente, residente o no residente, según cada caso. Este es el único requisito que se exige, y aplica tanto para personas de la UE como para no comunitarios, el proceso solicitud de este Número de Identificación de Extranjero es sencillo de solicitar y suele tardar máximo 3 semanas, se sugiere hacerlo a través de una gestoría. Sin embargo, para firmar Arras (Contrato privado de Compraventa) se puede hacer con pasaporte, mientras sale su NIE.

De igual forma, aunque no es obligatorio, se recomienda abrir una cuenta bancaria, ya que esto facilitará la gestión de pagos e impuestos y la presentación de pruebas de medios económicos.

Las personas que no disponen del capital para comprar un inmueble en el país, tienen la oportunidad de conseguir una propiedad financiada. En estos casos, las alternativas de financiación también es una opción, para clientes internacionales, que buscan financiación, suelen encontrar en el mercado financieras especializadas en este segmento, al cual se suele acceder a través de un Broker financiero que se encarga de todo el proceso de consecución de financiamiento. El porcentaje en este caso, es de alrededor del 60% -70 % del valor del inmueble, así que sí que es posible encontrar una buena oportunidad para adquirir el inmueble financiado.

¿Conviene comprar propiedades financiadas en España? Actualmente, España tiene un mercado de inversiones inmobiliarias muy sólido, ya que el país disfruta de buena estabilidad y crecimiento a nivel económico. Por tal razón, en el aspecto financiero, realizar una adquisición inmobiliaria representa una excelente oportunidad de rentabilizar los ahorros. Por otro lado, el turismo ha crecido exponencialmente y cada vez son más los extranjeros que se acercan a España, lo cual se traduce en una importante inyección financiera que favorece el mercado inmobiliario. Otro de los motivos por los que conviene adquirir una propiedad en el país tiene que ver con las tasas de interés bajas que presentan muchos distritos, con lo que se facilita el crédito hipotecario y la compra se vuelve más accesible. Con todas estas ventajas, la compra de cualquier propiedad resulta una excelente inversión, sin importar si se adquiere con intención de habitarla, de usarla para las vacaciones, para alquilar o como una inversión financiera directamente.

