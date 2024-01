Liquida Tu Deuda, el equipo que ayuda a liquidar deudas

En un contexto económico desfavorable, atravesando por el aumento de precios, la inestabilidad laboral y la incertidumbre por el futuro, para muchos las deudas pueden convertirse en una carga abrumadora. Sin embargo, en España, la posibilidad de iniciar una nueva vida libre de deudas se ha vuelto más alcanzable gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

Liquidar deudas acogiéndose de esta ley implica ciertos requisitos y pasos estratégicos, que se pueden abordar con el respaldo de expertos en liquidar deudas, como el equipo de Liquida Tu Deuda. Sus servicios son una esperanza para familias, autónomos y empresarios agobiados por los problemas financieros, ya que ofrecen una vía clara hacia la libertad económica. En una entrevista exclusiva, el equipo de Liquida Tu Deuda ha dado detalles que dan cuenta de su rol social de impacto, ya que trabajan dando respuesta a retos específicos, como la eliminación de registros en ficheros de morosidad, la recuperación de dinero por cláusulas abusivas y la protección de viviendas frente a embargos.

¿Cómo ayuda Liquida Tu Deuda a las familias? ¿Cuál es su papel en la sociedad?

Desde que comenzó la Ley de Segunda Oportunidad, Liquida Tu Deuda ayuda a familias particulares, a empresarios autónomos y societarios, españoles o extranjeros residentes, a comenzar una NUEVA VIDA LIBRE DE DEUDAS. El papel que se realiza a nivel social supone una gran liberación para aquellas personas que pueden reiniciar su vida económica y una mayor satisfacción para nuestro equipo humano, que desde el primer momento escucha y atiende las distintas situaciones que cada cliente requiere.

Uno de los servicios principales que ofrece Liquida tu Deuda es la cancelación definitiva de deudas. ¿Podría explicarnos cómo funciona este proceso y quiénes pueden beneficiarse de él?

La Ley de Segunda Oportunidad es nuestro producto estrella, permite la cancelación definitiva de las deudas contraídas con entidades financieras, proveedores, tarjetas de crédito y las firmadas como avalistas. Otra posibilidad es llegar a un plan de pagos con los acreedores, aunque son pocas las ocasiones en las que ocurre. Se pueden acoger a este procedimiento legal todas aquellas personas españolas y extranjeras que tengan deudas que no puedan pagar, ya sean como empleados, parados, jubilados, autónomos o societarios.

¿Qué hace diferente a Liquida Tu Deuda de otros despachos de Ley de Segunda Oportunidad?

Son varios aspectos los que nos diferencian de otros despachos dedicados a Ley de Segunda Oportunidad, sobre todo nuestra atención personalizada desde el primer momento, el exhaustivo estudio previo y gratuito que realizamos, la atención que brindamos durante todo el procedimiento y la posterior gestión post-ley en la que terminan liberados de los ficheros de morosidad definitivamente.

Para aquellos que se encuentran en ficheros de morosidad como ASNEF, ¿puede explicar cómo Liquida tu Deuda puede ayudar a eliminar estos registros y restaurar la salud financiera de los clientes?

En muchas ocasiones nuestros clientes desconocen a quién deben, pues la venta de deudas a terceros es un acto habitual. Por ello lo primero es asegurarse de conocer el fichero ASNEF y en su momento realizar la gestión para salir de dicho fichero por distintos motivos.

Liquida tu Deuda también se especializa en recuperar dinero de cláusulas abusivas, bancarias y de tarjetas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas cláusulas y cómo pueden los clientes recuperar su dinero con su ayuda?

Son muchas las entidades que superaban con creces el límite de comisiones, de interés mensual y de descubierto. Actualmente, el Banco de España dispone unos límites acerca de estos importes y las entidades bancarias y financieras suelen contratar justo por debajo de esos límites. Aun así, con los contratos anteriores al año 2023 encontramos que siguen produciéndose condiciones abusivas que pueden ser reclamadas con nuestra actuación, a un precio económico.

La hipoteca es una de las deudas más importantes para muchas personas. ¿Cómo puede Liquida tu Deuda ayudar a los clientes a reclamar gastos hipotecarios indebidamente pagados?

Son varios los gastos que se pueden reclamar por haber contratado una hipoteca, por ejemplo los gastos notariales, de inscripción y de impuestos; siempre que se tenga la factura original. La cantidad a recuperar varía en cada caso y nos encontramos en una media de entre 2.000 € a 5.000 €. Eso sí, ya queda poco tiempo para ello, el mes de enero de 2024 será la última posibilidad de reclamar estos gastos, por lo tanto, recomendamos contactar con nosotros a la mayor brevedad.

¿Puede compartir cómo Liquida tu Deuda ayuda a aquellos que enfrentan embargos en sus cuentas bancarias o nóminas? ¿Qué pasos toman para paralizar estos embargos y recuperar el dinero retenido por el juzgado?

Dentro de nuestros servicios a los clientes que están acogidos a la Ley de Segunda Oportunidad ofrecemos, de manera gratuita, realizar cuantos escritos sean necesarios para presentarlos ante los distintos Juzgados con el fin de paralizar los embargos y recuperar el dinero retenido en cada caso. En los casos de embargos de saldo bancario que superen el límite del SMI, disponemos de este mismo servicio a un pequeño coste, para aquellos clientes que aún no se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad.

¿Qué proceso siguen los clientes desde el momento en que se ponen en contacto con su empresa hasta que finalmente logran liquidar sus deudas?

La primera parte es el estudio personalizado de su situación, procuramos llamadas y videollamadas que nos acercan a conocerlos, por lo que la distancia no es un inconveniente. Una vez que comienzan solicitamos los documentos necesarios que nos lleven a la consecución con éxito de la cancelación de sus deudas. Comprobamos si puede salvar su vivienda habitual, paralizamos los embargos de nómina, informamos de como cortar las insistentes llamadas que exigen que paguen. Mientras el procedimiento dura, el cliente es atendido en todos los aspectos económicos y jurídicos, para estar coordinados y llegar al éxito.

¿Qué ocurre con aquellas personas interesadas en la Ley de Segunda Oportunidad que tienen su vivienda?

Normalmente, la vivienda habitual la tienen hipotecada y en la mayoría de las ocasiones con impagos de cuotas y en situación de riesgo de perderla. Desde la nueva actualización de la Ley de Segunda Oportunidad, en septiembre de 2022, tenemos ocasión de lograr que la vivienda habitual no se pierda en determinadas ocasiones, incluso la posibilidad de reducir el importe de las cuotas a pagar de hipoteca, en otras ocasiones la vivienda ya está técnicamente perdida por estar judicializada la actuación. En cualquier caso, es preciso una atención personalizada para descubrir las posibilidades que tiene cada cliente. Disponemos de este servicio gratuito de asesoramiento que ofrecemos para conocer su situación.

¿Puede compartir con nosotros algunos testimonios o historias de éxito de clientes que han experimentado una transformación positiva después de utilizar los servicios de Liquida tu Deuda?

De los más de 1.800 casos sirven como muestra estos dos. Ana es una de nuestras clientes satisfechas, pensionista por enfermedad, acumuló 160.000 € en deudas ayudando a sus hijos y firmando como avalista en algunos préstamos. Ahora está libre de deudas y es una buena amiga. Habla a todo el mundo que conoce y se encuentra adeudado para que nos llamen y les podamos ayudar. Otro cliente satisfecho es Juan, que ha obtenido la cancelación de 968.000 € de deudas contraídas como autónomo en la construcción, debido a que no pudo cobrar a otras grandes empresas que le subcontrataron. Tenemos muchos clientes conocidos suyos con negocios que confían en Juan y ahora confían en nosotros. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra satisfacción.

Detrás de estos testimonios, se encuentran las vidas de familias satisfechas, libres de deudas gracias a Liquida Tu Deuda. Todas estas familias dejan atrás un laberinto de deudas, un sobreendeudamiento elevado y pagos imposibles de cumplir. Liquida Tu Deuda demuestra ser una aliada indispensable en la senda hacia la estabilidad económica. Los relatos de éxito reflejan no solo la efectividad para liquidar deudas, sino también el compromiso personalizado que caracteriza a Liquida Tu Deuda. Si bien las cargas financieras pueden parecer una sentencia perpetua, con Liquida Tu Deuda esto puede revertirse, gracias a soluciones confiables que están redefiniendo el panorama financiero de los que buscan una segunda oportunidad.