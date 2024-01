Las ventajas de formarse en diversidad e inclusión; futuro en el departamento de Recursos Humanos

El cambio hacia una cultura empresarial más inclusiva no es solo un imperativo ético, sino también una estrategia inteligente desde el punto de vista de los negocios. La diversidad en el lugar de trabajo no solo enriquece la perspectiva de las organizaciones, sino que también impulsa la innovación y la creatividad. Un equipo diverso representa una gama más amplia de experiencias y habilidades, lo que conduce a la generación de ideas más sólidas y a la resolución creativa de problemas.

Formación en diversidad En este contexto, la formación en materia de diversidad e inclusión emerge como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y el éxito empresarial a largo plazo, una herramienta esencial para los profesionales de recursos humanos. Estos, como guardianes del capital humano de la empresa, desempeñan un papel clave en la configuración de políticas y prácticas que reflejen la diversidad de la fuerza laboral actual.

La formación específica en diversidad permite a los profesionales de recursos humanos entender las complejidades de las identidades individuales y colectivas, fomentando la empatía y la sensibilidad necesarias para abordar las disparidades que puedan existir. Asimismo, promueve la adopción de prácticas de contratación más equitativas, garantizando que las oportunidades laborales estén disponibles para todos, independientemente de su origen, género, orientación sexual o capacidades.

De la diversidad a la inclusión La inclusión en la empresa no solo se trata de números o cuotas, sino de crear un ambiente en el que todas las personas que componen la organización se sientan valoradas y respetadas. La formación en diversidad ofrece las herramientas necesarias para construir una cultura organizacional que celebre la diversidad, fomente el respeto mutuo y promueva un sentido de pertenencia. La gestión de equipos diversos requiere habilidades específicas, como la comunicación intercultural y la resolución de conflictos, que se perfeccionan a través de una formación integral en diversidad.

El valor de la diversidad Además, la formación en diversidad e inclusión ayuda a prevenir y abordar posibles situaciones de discriminación o acoso en el lugar de trabajo. Proporciona a los profesionales de recursos humanos las herramientas para implementar políticas eficaces y procedimientos de denuncia que promuevan un entorno laboral seguro y equitativo.

En conclusión, la inversión en formación en diversidad e inclusión para los profesionales de recursos humanos no solo es una medida ética, sino también una estratégica. Contribuye directamente a la construcción de equipos más fuertes, a la mejora de la reputación de la empresa y a la maximización del talento disponible. En un mundo empresarial cada vez más globalizado y diverso, la formación en diversidad e inclusión en recursos humanos se presenta como un imperativo para el progreso sostenible y la prosperidad a largo plazo de las organizaciones.

EDM: Expert Diversity Management En este contexto, INTRAMA lanza la décima convocatoria para realizar EDM: Expert Diversity Management, primer curso que certifica como “Experta/o en Gestión de la Diversidad en la Empresa”, bajo una doble titulación de INTRAMA y de la Universidad de Nebrija.