En ayuntamientos y espacios públicos, Instalar dispensadores Jibu H2O

Hoy en día, los ayuntamientos necesitan contar con fuentes de agua potable para ofrecer a sus funcionarios y al público este servicio en distintos espacios de trabajo y eventos. Además, es conveniente disponer de dispensadores en puntos estratégicos del espacio público.

Para satisfacer este tipo de necesidades, la empresa Jibu H2O ha creado un dispensador de diseño inclusivo que provee agua filtrada. Esta máquina ofrece la posibilidad de contar con agua fresca sin tener que comprar botellas de plástico, por lo que favorece la sostenibilidad.

Características de los dispensadores sostenibles de Jibu H2O Estos dispositivos tienen un diseño universal que resulta accesible para todas las personas. Además, resultan fáciles de instalar y mantener. Para obtener agua, los usuarios simplemente deben activar los sensores que tiene la máquina. Cabe destacar que estos dispensadores cuentan con sensores para que el usuario no tenga contacto físico al momento de usar estas fuentes, y su diseño ergonómico permite que sea inclusivo, ya que cualquier persona (un niño, un adulto mayor o una persona con movilidad reducida puede usar la fuente).

En cuanto a los ayuntamientos, se trata de una opción conveniente, ya que estas máquinas son inteligentes. Esto quiere decir que es posible llevar la trazabilidad del consumo y tener conocimiento de cuáles son las métricas e impacto al optar por esta solución amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, son ideales para instalar tanto en espacios de trabajo como de acceso público.

Por otra parte, estos dispensadores favorecen la sostenibilidad, ya que evitan el consumo de botellas de plástico de uso único, están hechas de acero inoxidable y cuentan con la posibilidad de ser personalizadas de maneras diferentes.

Según datos de la organización Greenpeace, en España, el 50 % de los envases plásticos que se consumen acaban en vertederos. Además, 7 de cada 10 botellas de plástico no se reciclan. Estos elementos terminan contaminando distintos cauces de agua, perjudicando el medio ambiente y condicionando las generaciones futuras,

La importancia de una buena hidratación Beber agua y mantenerse hidratado es clave para que el organismo funcione correctamente. Esto resulta particularmente importante en la temporada más cálida del año. Con respecto a esto, distintos especialistas en salud coinciden en que es saludable beber, al menos, 2 litros de agua al día.

En España, según informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el agua de grifo es la mejor opción, ya que resulta más económica y es de buena calidad. Además, con un dispensador como los de Jibu H2O, el agua atraviesa un proceso de 3 etapas de filtrado antes de llegar al consumidor.

En particular, un estudio realizado por la OCU reveló que en 55 de 60 municipios analizados, la calidad del agua es entre buena y excelente. Según indica esta investigación en Burgos, San Sebastián, Las Palmas o Madrid, entre otras ciudades, es posible encontrar agua potable de alta calidad. Por lo tanto, los residentes pueden consumir agua de grifo sin necesidad de tener que comprar botellas.

Algunos ejemplos reales El ayuntamiento de Vilafranca del Penedés, (quienes ya cuentan con algunos dispositivos desde el año 2022 en diferentes espacios) ha decidido implementar 02 fuentes Jibu H2O, para el evento Fira del Gall este 16 y 17 de diciembre.

Con 2 unidades funcionando durante los días de la feria, los resultados obtenidos por los dispensadores fueron:

152 litros de agua dispensada.

277 botellas de plástico evitadas.

396 usos (veces que se activaron las fuentes).

6 kg de plástico evitado.

87 litros de agua ahorrada (en comparación a otros dispositivos con rechazo de agua).

Con los dispensadores de Jibu H2O, un ayuntamiento puede marcar la diferencia y garantizar la correcta hidratación en espacios de trabajo o de acceso público, además, de fomentar tanto la inclusión como la sostenibilidad.